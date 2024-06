英歌手エド・シーラン(33)が、このほど出演したポッドキャストで2015年から携帯電話を持っていないことを明かした。エドはその理由について、「このままでは自分の目の前にいる人達と一緒に過ごす時間が奪われてしまうと感じた」と語っている。大ヒット曲『シェイプ・オブ・ユー』などで知られるエド・シーランは2018年、高校時代の同級生だったチェリー・シーボーンさんと結婚し、2020年に長女ライラちゃんが、2022年には次女ジュピターちゃんが誕生している。

2児の父親でもあるエドが、このほどポッドキャスト番組『Therapuss with Jake Shane』に出演したが、番組ホストに「電話番号を交換しようよ」と言われる一幕があった。その時、エドは「電話番号はないんだよね。でもメールアドレスならあるよ」と答え、自身が携帯電話を持っていないことを明かしたのだ。エドによると、イベントなどに出席した際はSNSに投稿できるように彼のアシスタントがスマホを渡すこともあるが、個人的な携帯電話は2015年12月に処分したという。エドは携帯を持たなくなった理由について、このように話している。「15歳頃から同じ携帯電話番号を使っていたけど、有名になってからは携帯に1万件の連絡先が入っていたんだ。常にメールが届き、常にたくさんの人と連絡を取り合っていた。携帯を持っていると、みんな返事を期待するし、返事をしないと感じが悪くなるよね。忙しかったり、他のことをしていて返事をしたくない時もあるのに、返信すると向こうからまた返事がきて、同時期に40人とやりとりしていることもあったよ。」「ある日、父と夕食を食べていて携帯が鳴り、『誰からだろう?』って確認して、返事をしている時に気付いたんだ。このままじゃ、目の前にいる人達と一緒に過ごす時間が奪われてしまうってね。だから携帯を捨てたよ。」エドは現在、iPadを持っているが、友人と食事する時などは置いていくそうで、連絡はメールのみとしている。エドによると、メールであればすぐに返さなければいけないというプレッシャーがなく自分のペースで返信できるので、ストレスなく連絡が取れるそうだ。SNSでは、エドが携帯を持っていないという事実に驚きの声が多数あがっている。「2015年から!? 冗談とかじゃなくて本当にスマホを持っていないの?」「あんなに稼いでいるのに、スマホを持っていないなんてビックリ。家族の時間を大切にしているのね。」「スマホがない生活なんて考えられない。」ちなみにエドは、週に1回しかメールをチェックしないそうで、同番組でこう語っていた。「だいたい木曜日か金曜日に、車の中でメールを全部確認してキャッチアップするんだ。必要な人とだけ連絡とって、それで終わりだよ。」画像2枚目は『Jake Shane Instagram「I’m in love with the shape of puss」』より(TechinsightJapan編集部 Tina)