Netflix新作スリラーに『スーツ』パトリック・J・アダムスが出演決定！

日本や韓国でもリメイクされた人気弁護士ドラマ『SUITS/スーツ』で7シーズンにわたってマイク・ロス役を演じたパトリック・J・アダムスが、Netflixの新作スリラードラマ『Wayward(原題)』に出演することが明らかになった。

『Wayward』は、“牧歌的だが不吉な町”を舞台に、「問題を抱えたティーン業界」の陰湿な裏側と、ある世代と次の世代の間の「永遠の闘い」を探求する。

Deadlineによると、パトリックは8話構成の同ドラマに高校カウンセラーの役でレギュラーゲストとして参加するという。

ほかには、パトリック・ギャラガー(『S.W.A.T.』)、ジョシュア・クローズ(『ブラックリスト』)らがゲスト出演。また、トニ・コレット(『パワー』)、アリヴィア・アリン・リンド(『チャッキー』)、サラ・ガドン(『ヴァンパイアvsザ・ブロンクス』)、ブランドン・ジェイ・マクラレン(『トワイライト・ゾーン』)らがレギュラー出演する。

