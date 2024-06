キャムテックが、ベトナムのダナン工科大学、ドンア大学、オープン大学にて、日本企業の求人募集情報を紹介するジョブフェア「DUT JOB FAIR 2024」を2024年4月19日、5月18日、5月31日〜6月1日に開催しました。

キャムテック「DUT JOB FAIR 2024」

キャムテックが、ベトナムのダナン工科大学、ドンア大学、オープン大学にて、日本企業の求人募集情報を紹介するジョブフェア「DUT JOB FAIR 2024」を2024年4月19日、5月18日、5月31日〜6月1日に開催!

併せて、オンラインWeb型のジョブフェア「mintoku messe(ミントクメッセ)」も同時開催中です。

このジョブフェアには、キャムコムグループのベトナム拠点であるベトナムキャムコムも現地採用のために出展していました。

ジョブフェアは、日系企業や、日本人を対象にした事業を行うベトナムの企業などがブース出展し、就職先の選択肢に入れてもらうことを目的としています。

学生にとっては多くの就職の機会、インターンシップ、キャリアガイダンスを提供し、企業にとっては多くの学生にアプローチし、質の高い学生を採用する機会を提供することで、学生と企業のつながりづくりを促進します。

ダナン工科大学では約200人、ドンア大学では約500人、オープン大学では約200名もの学生に来場いただきました。

キャムテックは、多くのベトナム人の方々に日本の文化や日本で働くことの魅力を伝えるため、今後も規模を拡大してフェア開催を予定しています。

特設ページ:https://gms.ca-m.co.jp/lp-mintokumesse-in-danang2024/

ダナン工科大学ジョブフェア(2)

ドンア大学ジョブフェア

オープン大学ジョブフェア(1)

オープン大学ジョブフェア(2)

オープン大学ジョブフェア(3)

■オンラインWeb型ジョブフェア「mintoku messe(ミントクメッセ)」

オンライン展示会

ダナン市のダナン工科大学、ドンア大学とホーチミン市のオープン大学で開催する会場型ジョブフェアに合わせて、キャムテックはオンラインで展開するバーチャル展示会「mintoku messe(ミントクメッセ)」を開催します。

ジョブフェアでは、日系企業や、日本人を対象にした事業を行うベトナムの企業など、15社の企業がブースを設け、Webサイト、フライヤー、写真や動画などで自社の魅力や求人情報を紹介しています。

求人情報と応募ページはベトナム語と日本語で対応しており、日本語での理解に難しさを感じるベトナム人の求職者も、安心して情報収集や面接応募することができます。

オンライン会場は6月末まで開催予定です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ベトナム学生へ日本の求人募集情報を紹介!キャムテック「DUT JOB FAIR 2024」 appeared first on Dtimes.