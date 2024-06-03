3日午前6時31分ごろ、石川県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は石川県能登地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.9と推定されます。

この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。

最大震度5強を観測したのは、石川県の輪島市と珠洲市です。

【各地の震度詳細】

■震度5強

□石川県

輪島市 珠洲市

■震度5弱

□石川県

能登町

■震度4

□石川県

七尾市 穴水町



□新潟県

上越市 長岡市 柏崎市

十日町市 刈羽村

■震度3

□石川県

羽咋市 志賀町 宝達志水町

中能登町 金沢市 小松市

加賀市 かほく市 白山市

能美市 津幡町 内灘町



□新潟県

糸魚川市 妙高市 三条市

小千谷市 加茂市 見附市

魚沼市 南魚沼市 出雲崎町

湯沢町 新潟東区 新潟中央区

新潟南区 新潟西区 新潟西蒲区

燕市 五泉市 阿賀町

佐渡市



□福島県

只見町 会津坂下町 湯川村



□富山県

富山市 滑川市 舟橋村

立山町 高岡市 氷見市

小矢部市 南砺市 射水市



□福井県

福井市 あわら市 福井坂井市



□長野県

長野市 小谷村 小川村

栄村

■震度2

□石川県

野々市市 川北町



□新潟県

田上町 津南町 新潟北区

新潟江南区 新潟秋葉区 新発田市

村上市 阿賀野市 聖籠町

弥彦村 関川村



□福島県

会津若松市 喜多方市 檜枝岐村

南会津町 西会津町 磐梯町

猪苗代町 柳津町 福島昭和村

会津美里町 郡山市



□富山県

魚津市 黒部市 上市町

入善町 富山朝日町 砺波市



□福井県

越前市 永平寺町 越前町

敦賀市 福井若狭町



□長野県

中野市 大町市 飯山市

千曲市 松川村 白馬村

坂城町 木島平村 野沢温泉村

信濃町 飯綱町 松本市

上田市 岡谷市 諏訪市

小諸市 茅野市 佐久市

長野南牧村 軽井沢町 立科町

下諏訪町 麻績村



□山形県

中山町 西川町 山形川西町

白鷹町 飯豊町



□茨城県

常陸太田市 茨城古河市



□栃木県

日光市 那須塩原市



□群馬県

沼田市



□埼玉県

加須市 久喜市 幸手市



□山梨県

忍野村



□岐阜県

高山市 飛騨市 白川村



□愛知県

名古屋瑞穂区 名古屋南区 春日井市

愛西市 弥富市



□滋賀県

高島市 近江八幡市



□京都府

京丹後市

■震度1

□新潟県

胎内市



□福島県

下郷町 北塩原村 三島町

福島金山町 福島市 須賀川市

国見町 大玉村 天栄村

いわき市 福島広野町 浪江町



□福井県

大野市 勝山市 鯖江市

福井池田町 南越前町 小浜市

福井美浜町 高浜町 福井おおい町



□長野県

須坂市 長野池田町 小布施町

長野高山村 山ノ内町 塩尻市

東御市 安曇野市 御代田町

青木村 長和町 生坂村

山形村 朝日村 筑北村

飯田市 辰野町 箕輪町

飯島町 南箕輪村 宮田村

松川町 長野高森町 木祖村

王滝村 木曽町



□山形県

上山市 村山市 尾花沢市

山辺町 河北町 山形朝日町

大江町 米沢市 長井市

南陽市 高畠町 山形小国町

鶴岡市 酒田市 三川町

庄内町 遊佐町 大蔵村

戸沢村



□茨城県

常陸大宮市 土浦市 石岡市

つくば市 筑西市 坂東市

鉾田市



□栃木県

宇都宮市 栃木市 高根沢町



□群馬県

中之条町 嬬恋村 群馬高山村

片品村 川場村 群馬昭和村

みなかみ町 前橋市 高崎市

桐生市 伊勢崎市 館林市

渋川市 安中市 吉岡町

玉村町 板倉町 群馬明和町

邑楽町



□埼玉県

行田市 本庄市 鴻巣市

さいたま中央区 春日部市 入間市

白岡市 宮代町



□山梨県

山中湖村 甲府市 南アルプス市

山梨北杜市 甲斐市 笛吹市

中央市 富士川町



□岐阜県

下呂市 多治見市 中津川市

瑞浪市 美濃加茂市 土岐市

可児市 岐阜市 大垣市

羽島市 瑞穂市 郡上市

海津市 岐南町 笠松町

養老町 輪之内町 安八町



□愛知県

名古屋千種区 名古屋東区 名古屋北区

名古屋西区 名古屋中村区 名古屋中区

名古屋昭和区 名古屋熱田区 名古屋中川区

名古屋港区 名古屋守山区 名古屋名東区

名古屋天白区 岡崎市 一宮市

瀬戸市 半田市 愛知津島市

碧南市 刈谷市 豊田市

安城市 西尾市 常滑市

稲沢市 東海市 大府市

知立市 尾張旭市 高浜市

岩倉市 豊明市 日進市

清須市 北名古屋市 愛知みよし市

あま市 長久手市 東郷町

豊山町 大治町 蟹江町

飛島村 阿久比町 東浦町

武豊町 幸田町 豊川市

新城市



□滋賀県

彦根市 長浜市 大津市

守山市 甲賀市 湖南市

東近江市



□京都府

福知山市 舞鶴市 宮津市

伊根町 与謝野町 京都北区

京都中京区 京都東山区 京都南区

京都右京区 京都伏見区 京都西京区

亀岡市 城陽市 向日市

長岡京市 八幡市 南丹市

久御山町



□宮城県

登米市 岩沼市 蔵王町

大河原町



□秋田県

由利本荘市 にかほ市 湯沢市



□千葉県

野田市



□静岡県

富士市 御殿場市 袋井市

菊川市



□三重県

四日市市 桑名市 鈴鹿市

木曽岬町 三重朝日町 川越町

津市 伊賀市



□大阪府

大阪此花区 大阪港区 大阪西淀川区

大阪淀川区 豊中市 高槻市

茨木市 寝屋川市 大東市

箕面市 門真市 摂津市

東大阪市 四條畷市 島本町



□兵庫県

豊岡市 朝来市 尼崎市

西宮市 加古川市 丹波市



□奈良県

奈良市 大和高田市 大和郡山市

御所市 三宅町 田原本町

上牧町 広陵町



□鳥取県

鳥取市 湯梨浜町



□香川県

土庄町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。