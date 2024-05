OpenAIが2024年5月30日に、大学の学生や教職員、研究者、キャンパス運営者向けに既存のChatGPTよりもメッセージ制限が緩く、マルチモーダルなAIモデル「GPT-4o」を備えた「ChatGPT Edu」を発表しました。また、OpenAIは非営利団体向けの料金体系である「OpenAI for Nonprofits」も発表しています。OpenAI for Education | OpenAI

https://openai.com/index/introducing-chatgpt-edu/Introducing OpenAI for Nonprofits | OpenAIhttps://openai.com/index/introducing-openai-for-nonprofits/OpenAIはChatGPT Enterpriseを学生への個別指導や履歴書のレビュー、研究者の助成金申請書の作成支援、教員の採点やフィードバックの支援など、キャンパス全体のさまざまなタスクに役立てているオックスフォード大学やペンシルベニア大学ウォートンスクールなどの成功例からChatGPT Eduの着想を得たとのこと。今回発表された、大学の学生や教職員、研究者、キャンパス運営者向けの「ChatGPT Edu」が搭載する機能は以下の通り。また、ChatGPT Eduでの応答内容はAIの学習データから除外されるそうです・テキストの解釈やコーディング、数学に優れたフラッグシップAIモデルであるGPT-4oへのアクセス・データ分析、ウェブブラウジング、ドキュメントの要約などの高度な機能の遂行・独自のカスタムチャットAI「GPTs」の作成とワークスペース内での共有・無料版ChatGPTよりも大幅に緩いメッセージ制限・50以上の言語をサポート、品質と速度の面での言語機能の向上・強固なセキュリティやデータプライバシー、およびグループ権限、シングルサインオン(SSO)、SCIMなどの管理制御OpenAIはChatGPT Eduの料金体系を公開していませんが、「教育機関にとって手頃な料金です」と述べて安価であることをアピールしています。また、OpenAIが発表した「OpenAI for Nonprofits」は、非営利団体が抱える運用上の課題や資金難、人員不足などの問題から活動が制限されるという障壁を乗り越えるために、非営利団体向けにChatGPT TeamやChatGPT Enterpriseの使用料を割り引くというもの。具体的には、OpenAI for Nonprofitsを使用するとChatGPT Teamの使用料が1ユーザー当たり月額30ドル(約4700円)から月額20ドル(約3100円)へと値下げされるほか、大規模な非営利団体はChatGPT Enterpriseの使用料が50%割り引かれるとのこと。OpenAIは「ChatGPTは、非営利団体における助成金申請書の起草やデータ分析の改良、多様な対象者向けのコミュニケーション戦略の調整など、さまざまな使われ方をしています」と述べ、「OpenAI for Nonprofitsは非営利団体向けのツールのアクセシビリティを強化することが可能です」と強調しました。