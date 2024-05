OpenAIが世界ニュース発行者協会(WAN-IFRA)と提携して世界中の128の報道機関に対してAI技術を提供することを発表しました。さらに、OpenAIはVox MediaやThe Atlanticとのパートナーシップ提携も発表しています。WAN-IFRA and OpenAI Launch Global AI Accelerator for Newsrooms - WAN-IFRA

We’re collaborating with WAN-IFRA on a global accelerator program to assist over 100 news publishers in exploring and integrating AI in their newsrooms. https://t.co/eLCELTRiRF— OpenAI (@OpenAI) May 29, 2024

Vox Media just signed a deal with OpenAI that will include content from The Verge showing up in ChatGPT. OpenAI will "enhance its technology," (sounds like train its models) on Vox Media’s archives, too https://t.co/DR3SBhkhnV— Tom Warren (@tomwarren) May 29, 2024

I am delighted that @theatlantic now has a strategic content & product partnership with @openai. Our stories will be discoverable in their new products and we'll be working with them to figure out new ways that AI can help serious, independent media : https://t.co/nfSVXW9KpB— nxthompson (@nxthompson) May 29, 2024

Vox Media and OpenAI Form Strategic Content and Product Partnership - Vox Mediahttps://www.voxmedia.com/2024/5/29/24166483/vox-media-openai-strategic-content-and-product-partnershipThe Atlantic product, content partnership with OpenAI - The Atlantichttps://www.theatlantic.com/press-releases/archive/2024/05/atlantic-product-content-partnership-openai/678529/◆OpenAIが128社の報道機関にAI機能を提供OpenAIは、WAN-IFRAとの提携に基づいてアジア太平洋、東アジア、ヨーロッパ、ラテンアメリカに拠点を置く128の報道機関を対象に技術支援や知識を提供します。この取り組みは「Newsroom AI Catalyst」と呼ばれており、報道機関はOpenAIの支援により「AIによる誤報の生成」「AIによる偏見の助長」といったリスクを回避しながらAI機能を使えるようになるとのこと。WAN-IFRAのヴァンサン・ペイレーニュ理事は「報道機関は、AI技術の利害関係を把握して各社の強みに変える方法を理解することで、各社の持続可能性に良い影響をもたらすことができます。OpenAIが質の高いジャーナリズムのためにAI技術で報道機関を支援してくれることに感謝します」と述べています。◆OpenAIがVox Mediaとパートナーシップ提携Vox Mediaは、The VergeやVox、Polygonなどのニュースサイトを運営しているメディア企業です。Vox Mediaは2024年5月29日(水)にOpenAIとのパートナーシップ提携を発表し、ChatGPTの応答に傘下メディアのコンテンツが含まれるようになることを発表しました。加えて、Vox MediaはOpenAIのAI技術を用いて自社の広告マーケットプレイス「Concert」やアフィリエイトシステム「Gift Scout」の機能強化に取り組むことも発表しています。The Vergeの編集者を務めるトム・ウォーレン氏は「The VergeのコンテンツがChatGPTに表示されるようになります。また、OpenAIはVox MediaのコンテンツをAIモデルの学習に使用するでしょう」と述べています。◆OpenAIがThe Atlanticとパートナーシップ提携The Atlanticは1857年に創刊した月刊誌で、オンラインでも記事を公開しています。そんなThe Atlanticも2024年5月29日(水)にOpenAIとのパートナーシップ提携を発表しました。今回の提携により、ChatGPTの応答にThe Atlanticのコンテンツが使われるようになるほか、The Atlanticの製品チームはOpenAIのAI技術に対する特権アクセスを確保できます。また、The AtlanticはAIのジャーナリズムへの活用を模索するために実験的なマイクロサイト「Atlantic Labs」を構築しているのですが、このAtlantic LabsにもOpenAIのAI技術を予定とのことです。The Atlanticのニック・トンプソンCEOはOpenAIとのパートナーシップ提携に際して「私たちはOpenAIと協力して、AIが独立系メディアを支援するための新しい方法を模索していきます」とコメントしています。