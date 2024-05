日本代表DF菅原由勢が自身初の解説に挑戦！　29日の『ソシエダvs東京V』の生中継に出演決定

ABEMA(アベマ)は23日、今月29日に行われる『JAPAN TOUR 2024 レアル・ソシエダ vs 東京ヴェルディ』の生中継に、日本代表DF菅原由勢(AZ/オランダ)が特別解説として出演することを発表した。



今回の発表によると、今月29日に国立競技場にて行われる『JAPAN TOUR 2024 レアル・ソシエダ vs 東京ヴェルディ』を生中継するABEMAにて、菅原由勢が自身初の解説を務めるとのことだ。また、同選手が旧知の仲である久保建英の素顔を語る特別インタビューの他、レアル・ソシエダのホームスタジアム内に併設された選手専用の宿泊施設において、久保建英が使用する部屋が日本初公開となるなど、内容盛りだくさんの特別番組『ソシエダ vs ヴェルディ戦直前SP 日本代表DF菅原由勢が語る久保建英 〜ソシエダの魅力に迫る〜』を23日夜6時より、放送することも併せて伝えている。



なお、同試合のキックオフ時刻は19時30分。ABEMAによる生中継は18時45分から開始され、実況を下田恒幸氏が、解説は槙野智章氏が担当する。