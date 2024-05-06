「Apex」の世界大会「ALGS Year 4: Split1 Playoffs」で日韓合同チーム「REJECT WINNITY」が優勝！Fnaticも総合3位に
【Apex Legends Global Series Year 4: Split1 Playoffs】
開催期間：5月3日～6日
(C) 2024 Electronic Arts Inc.
開催期間：5月3日～6日
Electronic Artsのバトルロイヤルゲーム「Apex Legends」の公式世界大会「Apex Legends Global Series Year 4: Split1 Playoffs」において、日本のeスポーツチーム「REJECT」が優勝した。
本日5月6日に開催された「ALGS Year 4: Split1 Playoffs」。アジア地域となる「APAC North」から出場したeスポーツチーム「REJECT WINNITY」が、同じくAPAC Northから出場したライバル・FnaticやNA地域から出場したDarkZeroなどを下し、見事優勝を飾った。
「REJECT WINNITY」は韓国人のObly選手、KaronPe選手、SangJoon選手とahn2eコーチの4名で、日本の「REJECT」に所属している日韓チーム。2023年9月に行なわれた「ALGS:2023 Championship」ではAPAC Northの最高順位となる総合9位を獲得していた。
今回の「ALGS Year 4: Split1 Playoffs」では「REJECT WINNITY」が見事優勝。さらに日本の「Fnatic」も総合3位につけるなど、APAC Northのチームが力を発揮した大会となった。【Apex Legends Global Series Year 4: Split1 Playoffs Day 4】
(C) 2024 Electronic Arts Inc.