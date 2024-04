Crypto is back. @Stripe will start supporting global stablecoin payments this summer. Transactions instantly settle on-chain and automatically convert to fiat. Join the waitlist https://t.co/hws2OsU3Id and watch the demo (h/t @Solana) from Sessions. pic.twitter.com/zGKYW2FM6i— John Collison (@collision) April 25, 2024

オンライン決済プラットフォームを提供するStripeの共同創設者兼社長であるジョン・コリソン氏が、Stripeで仮想通貨による決済を復活させることを2024年4月25日に開催されたイベント「 Stripe Sessionws 2024 」の基調講演で明らかにしました。Stripeが仮想通貨決済を認めたのは、2018年4月にビットコインのサポートを停止して以来6年ぶりとなります。Stripe Brings Back Cryptocurrency Payments Via Circle's USDC Stablecoin

Stripeは2014年に初めてビットコインを決済手段としてサポートすることを発表しましたが、2018年4月にビットコインのサポートを停止しました。Stripeはサポート停止の理由について、「ビットコインが投機商品として注目されるようになり、価格変動が大きくなったため、取引にかかる手数料と時間のコストが大幅に増加したため」としています。その後、2022年にStripeが仮想通貨関連のエンジニアを募集していることが報じられ、ふたたびビットコインによる決済を再開するのではないかとウワサされていました。決済サービス大手のStripeが仮想通貨による決済のサポートを再開か - GIGAZINE2022年3月には、Stripeは仮想通貨取引所やウォレットプロバイダー、NFTマーケットプレイスなどの仮想通貨ビジネスに対応したことを発表しています。ただし、これはあくまでも仮想通貨の資産管理や仮想通貨取引所における決済にStripeのAPIが対応したというだけで、仮想通貨による決済が可能になったわけではありませんでした。決済サービス大手のStripeが仮想通貨取引所・ウォレット・NFTマーケットプレイスなどのサポートを開始 - GIGAZINEStripeによれば、仮想通貨の決済サポートは2024年後半にスタートする予定で、当初はCircleのステーブルコインである「USD Coin」のみが対象になるとのこと。その後、イーサリアムとSolana、Polygonの3種類にも対応する予定だそうですが、記事作成時点でビットコインは対応予定に含まれていません。コリソン氏は基調講演で「仮想通貨は真の有用性を見出しつつあります。取引速度の向上とコストの低下により、仮想通貨がついに決済手段として意味をもつようになりました」とコメントしました。なお、コリソン氏が登壇した基調講演の全編は以下から見ることができます。Stripe Sessions 2024-The future of payments - YouTube