NTT¥É¥³¥â¡¢5GÂÐ±þ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥Þ¥Û¡ÖAQUOS wish3 SH-53D¡×¤òÂçÉýÃÍ²¼¤²¤Ç2Ëü2000±ß¤Ë¡ªPixel 7a¤ädtab d-51C¤Ê¤É¤âºÇÂç1Ëü9800±ß³ä°ú
|docomo¸þ¤±¥¹¥Þ¥Û¡ÖAQUOS wish3 SH-53D¡×¤¬ÃÍ²¼¤²¤Ç°ì³ç2.2Ëü±ß¤Ë¡ª
NTT¥É¥³¥â¤Ï8Æü¡¢Æ±¼Ò¤¬ºòÇ¯8·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿5GÂÐ±þ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡ÖAQUOS wish3 SH-53D¡×¡ÊSharpÀ½¡Ë¤Î²Á³Ê¡Ê¶â³Û¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ø¼°Web¥¹¥È¥¢¡Ö¥É¥³¥â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ê¤É¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¤Ë¤Æ2024Ç¯4·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë²þÄê¤¹¤ë¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²Á³ÊÊÑ¹¹¡ä
|µ¡¼ïÌ¾
|¡Á4·î8Æü¤Þ¤Ç
|4·î9Æü°Ê¹ß
|AQUOS wish3 SH-53D
|37,863±ß
|22,000±ß
¡ã¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ª¥È¥¯³ä¡ä
|µ¡¼ïÌ¾
|¡Á4·î8Æü¤Þ¤Ç
|4·î9Æü°Ê¹ß
|Xperia 1 IV SO-51C
|-
|11,000±ß³ä°ú
¡ã5G WELCOME³ä¡ä
|µ¡¼ïÌ¾
|¡Á4·î8Æü¤Þ¤Ç
|4·î9Æü°Ê¹ß
|Xperia 1 IV SO-51C
|¹ØÆþ»þ¤ËÍøÍÑ¼Ô¤¬22ºÐ°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Þ¤¿¤Ïeximo¤ò·ÀÌó¤Î¾ì¹ç10,000¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¢¨1¢¨2¢¨3
|¹ØÆþ»þ¤ËÍøÍÑ¼Ô¤¬22ºÐ°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Þ¤¿¤Ïeximo¤ò·ÀÌó¤Î¾ì¹ç15,000¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¢¨1¢¨2¢¨3
|arrows N F-51C
|µ¡¼ïÌ¾
|¡Á4·î8Æü¤Þ¤Ç
|4·î9Æü°Ê¹ß
|iPhone 14 Pro Max 128GB
|22,000±ß³ä°ú
|44,000±ß³ä°ú
¡ã¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê µ¡¼ï¹ØÆþ³ä°ú¡ä
|µ¡¼ïÌ¾
|¡Á4·î8Æü¤Þ¤Ç
|4·î9Æü°Ê¹ß
|Google Pixel 7a
|-
|4,400±ß³ä°ú
|dtab d-51C
|19,800±ß³ä°ú
|dtab Compact d-52C
|µ¡¼ïÌ¾
|¡Á4·î8Æü¤Þ¤Ç
|4·î9Æü°Ê¹ß
|dtab d-51C
|-
|18,000¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ
|dtab Compact d-52C
¡ã¥·¥¹¥Æ¥à¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡ä¤³¤ì¤é¤ÎÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤Ã¤Æ²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤ÏÂÐ¾Ýµ¡¼ï¤Î¹ØÆþ¼êÂ³¤¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
|¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹´ü´Ö
|ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
|¹ØÆþÊýË¡
|2024Ç¯4·î8Æü¡Ê·î¡Ë0»þ¡Á4·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë10»þ
|iPhone 14 Pro Max 128GB
|MNP
|AQUOS wish3 SH-53D
|¿·µ¬·ÀÌó¡¢MNP¡¢Ã±ÂÎ¹ØÆþ
|2024Ç¯4·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë0¡Á10»þ
|Google Pixel 7a
|µ¡¼ïÊÑ¹¹¡¢·ÀÌóÊÑ¹¹
|AQUOS wish3 SH-53D
|Xperia 1 IV SO-51C
|µ¡¼ïÊÑ¹¹¡¢·ÀÌóÊÑ¹¹¡¢¿·µ¬·ÀÌó¡¢Ã±ÂÎ¹ØÆþ
|dtab d-51C
|dtab Compact d-52C
|arrows N F-51C
|¿·µ¬·ÀÌó¡¢Ã±ÂÎ¹ØÆþ
¢¨2 ahamo¥µ¥¤¥È¤Ç¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¤Ë22ºÐ°Ê²¼¡Ê¹ØÆþ»þ¡Ë¤Î¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤Î³ä°ú¡¿¥Ý¥¤¥ó¥È¿ÊÄè¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ë¤Ï¡ÖÍøÍÑ¼Ô¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö·ÀÌó¼Ô¡×¤¬22ºÐ°Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨3 eximo¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ½Ìó¿½¹þ¤ß¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨ ·ÀÌóÊÑ¹¹¡ÊFOMA¢ª5G¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê µ¡¼ï¹ØÆþ³ä°ú¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ª¥È¥¯³ä¡×¤ÏÅ¬ÍÑÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ MNP¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿µ¡¼ïÂå¶â¤Î³ä°ú¡Êd¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê´ü´Ö¡¦ÍÑÅÓ¸ÂÄê¡Ë¤Ë¤è¤ë´Ô¸µ¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ï³ä°úÅ¬ÍÑÆü¤«¤é1Ç¯´Ö¡¢°ìÅÙMNP¸åºÆÅÙNTT¥É¥³¥â¤ËMNP¤Î¾ì¹ç¤Ç¤âÅ¬ÍÑÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¥Ý¥¤¥ó¥È¿ÊÄè¤Î¾ì¹ç¤Ë´Ô¸µ»þ¤Ëd¥Ý¥¤¥ó¥È¥¯¥é¥Ö¤â¤·¤¯¤Ï¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¥ó¥Ð¡¼¥º²ñ°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨ ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤äÅ¬ÍÑ¾ò·ï¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï³Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óWeb¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ»ö¼¹É®¡§memn0ck
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë smaxjp on Twitter
¡¦S-MAX - Facebook¥Ú¡¼¥¸
¡¦SHARP AQUOS wish3 ´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷ - S-MAX
¡¦4·î9Æü°Ê¹ß¤Î²Á³Ê¤Ê¤É¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ÈÎÇä¾ðÊó | ¥É¥³¥â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× | NTT¥É¥³¥â
¡¦AQUOS wish3 SH-53D | ¥É¥³¥â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× | NTT¥É¥³¥â