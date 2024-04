優れたクリエイティブを表彰！「2024 64th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」

一般社団法人ACC(All Japan Confederation of Creativity)は、あらゆる領域のクリエイティブを対象としたアワード「2024 64th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」を開催、エントリー受付を2024年6月3日(月)より開始します。

応募部門は、フィルム部門、フィルムクラフト部門、ラジオ&オーディオ広告部門、マーケティング・エフェクティブネス部門、ブランデッド・コミュニケーション部門、PR部門、デザイン部門、メディアクリエイティブ部門、クリエイティブイノベーション部門の全9部門です。

2024年4月1日(月)、各部門の審査委員長および審査委員長メッセージを「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」特設サイトにて発表しました。

2024 64th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS

一般社団法人ACC(All Japan Confederation of Creativity)は、あらゆる領域のクリエイティブを対象としたアワード「2024 64th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」を開催。

「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」は、テレビ、ラジオCMの質的向上を目的に、1961年より開催する広告賞「ACC CM FESTIVAL」を前身とし、2017年よりその枠を大きく拡げ、あらゆる領域におけるクリエイティブを対象としたアワードにリニューアルしました。

名実ともに、日本最大級のアワードとして広く認知されており、ACCグランプリはクリエイティブにたずさわる人々の大きな目標となっています。

またコロナ禍を受け、2020年度以降入賞作品の発表および贈賞・講評など全てのコンテンツをオンライン配信に切り替え実施してきた「TOKYO CREATIVE CROSSING(クリクロ)」ですが、2023年度は贈賞式を2024年12月6日(金)に、5年ぶりに東京都内の会場で開催します。

なお、審査委員による講評やACCヤングコンペ等(贈賞式以外)は、引き続きオンラインでの配信を行います。

2024年12月2日(月)〜12月4日(水)までの3日間はオンライン配信、そして6日(金)の贈賞式へとつないでいく予定です。

本イベントの詳細については、決定次第「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」特設サイトにて発表。

「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」では、より多くの秀逸な作品を顕彰することで、さまざまな企業や団体、クリエイターの日頃の取り組みに光を当てると共に、更なる日本のクリエイティビティの発展に貢献すべく努めていきます。

「2024 64th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」概要

エントリー期間:2024年6月3日(月)〜7月1日(月)18:00まで

・前期料金対象期間:6月3日(月)〜6月17日(月)23:59までにエントリー完了分

・後期料金対象期間:6月18日(火)〜7月1日(月)18:00までにエントリー完了分

部門構成 <全9部門>:

フィルム部門Aカテゴリー:テレビCMBカテゴリー:Online Filmフィルムクラフト部門ラジオ&オーディオ広告部門Aカテゴリー:ラジオCMBカテゴリー:オーディオエグゼキューションマーケティング・エフェクティブネス部門ブランデッド・コミュニケーション部門Aカテゴリー:デジタル・エクスペリエンスBカテゴリー:プロモーション/アクティベーションCカテゴリー:ソーシャル・インフルーエンスPR部門デザイン部門メディアクリエイティブ部門クリエイティブイノベーション部門

審査委員長:

フィルム部門:福部 明浩(catch/クリエイティブディレクター、コピーライター) ※新任

フィルムクラフト部門:柳沢 翔(伊達事務所/ディレクター) ※新任

ラジオ&オーディオ広告部門:中山 佐知子(ランダムハウス/コピーライター、ディレクター) ※新任

マーケティング・エフェクティブネス部門:松村 眞依子(日産自動車/日本マーケティング本部 ブランド&メディア戦略部 シニアマネージャー) ※新任

ブランデッド・コミュニケーション部門:尾上 永晃(電通/フューチャークリエーティブリード室 プランナー・クリエーティブディレクター)

PR部門:眞野 昌子(日本マクドナルド/広報部・インターナルコミュニケーション部 部長)

デザイン部門:川村 真司(Whatever/Chief Creative Officer、Co-FounderOpen Medical Lab/Chief Creative Officer) ※新任

メディアクリエイティブ部門:檜原 麻希(ニッポン放送/代表取締役社長) ※新任

クリエイティブイノベーション部門:木嵜 綾奈(NewsPicks Studios/取締役、Executive producer) ※新任

入賞作品発表

2024年度は、マーケティング・エフェクティブネス部門、クリエイティブイノベーション部門のみショートリストを発表します。

・ショートリスト発表:9月中旬

※マーケティング・エフェクティブネス部門、クリエイティブイノベーション部門

・各部門「ACCグランプリ」ほか各賞発表:10月末(予定)

※詳細が決まり次第、アワードサイトにて発表しました。

TOKYO CREATIVE CROSSING(クリクロ)について

■オンラインイベント「TOKYO CREATIVE CROSSING(クリクロ)」

日程 :2024年12月2日(月)〜12月4日(水)

会場 :オンライン配信

対象者:どなたでも参加可能

■贈賞式

日程 :2024年12月6日(金)

会場 :東京都内

対象者:ご招待制 ※参加できる人数には制限があります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 優れたクリエイティブを表彰!「2024 64th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」 appeared first on Dtimes.