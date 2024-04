映画『アメイジング・スパイダーマン』で知られる俳優アンドリュー・ガーフィールド(40)が、新恋人とみられる女性と手繋ぎデートをする姿がキャッチされた。2人は友人のカップルとともに、ロサンゼルスのレストランでダブルデートを楽しんだという。現地メディアが掲載した写真では、アンドリューと女性が手を“恋人繋ぎ”にしたり、お互いの身体に腕を回すなど仲睦まじい様子が捉えられていた。

アンドリュー・ガーフィールドが現地時間3月29日夜、米ロサンゼルスで新恋人とみられる女性と外出する様子が目撃された。英メディア『Daily Mail Online』によると、この女性はケイト・トーマスさんという医師だ。この日、アンドリューとケイトさんは、シンガーソングライターのフィービー・ブリジャーズと恋人でコメディアンのボー・バーナムとの4人で、マリブにあるレストラン「Zinqué」でダブルデートを楽しんだという。同メディアが掲載した写真には、アンドリューとケイトさんがお互いの手を“恋人繋ぎ”にして街を歩く姿が写っている。アンドリューは黒いベースボールキャップを被り、グレーのセーターとダークなズボンというカジュアルな装いだ。パパラッチに気付いているようで、カメラの方をじっと見つめている。ケイトさんはカールしたダークなロングヘアを下ろし、大きな花柄のロングドレスを着ている。片手に黒いバッグを抱え、遠くを眺めて嬉しそうな笑顔を浮かべている。別の写真では、フィービーとボーの後ろで、アンドリューがケイトさんの肩を抱きながら歩き、レストランを後にする姿が写っている。このほかにも、アンドリューとケイトさんがお互いの身体に腕を回して立ち、フィービーとボーと会話をするなど仲睦まじい場面が捉えられていた。ケイトさんは、英オックスフォード大学で宗教哲学の修士号と哲学的神学の博士号を取得した、23年以上の経験を持つ哲学者かつスピリチュアル・メンターだ。ロサンゼルスとニューヨーク、ロンドンを拠点に、アドバイザーやコンサルタント、作家としても活動している。公式ウェブサイトではサイキックリーディングなどのサービスを紹介しており、綿密なリーディングは45分で1500ポンド(約29万円)、年に4回のリーディングのパッケージは5000ポンド(約95万6000円)で提供している。アンドリューは以前、女優のエマ・ストーンと長年交際したが、破局後は歌手リタ・オラやモデルのアリッサ・ミラーとのロマンスが浮上した。今年1月に英メディア『The Sun』は、アンドリューがモデルのオリヴィア・ブラワーと交際していることを報じた。同メディアが掲載した写真には、アンドリューのロンドンの自宅前で2人が仲良く寄り添っている姿が写っていた。画像2枚目は『DR KATE TOMAS(she /her) Instagram「I’m also excited to be in LA for the next month」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)