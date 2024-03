楽曲同士が溶け合うような極上のミックス体験！AlphaTheta「euphonia」

AlphaThetaは、2024年3月下旬に、驚くほど自然で滑らかなミックス体験を実現するプロフェッショナルロータリーミキサー「euphonia」をAlphaThetaブランドから発売します。

AlphaTheta「euphonia」

商品名 :プロフェッショナル4chロータリーミキサー

型番 :euphonia

希望小売価格:572,000円(税込)

発売時期 :2024年3月下旬

●商品サイトURL

https://bit.ly/3IjpfZE

音楽に深く没入できる操作性と特徴的な音質で知られるロータリーミキサーに敬意を込め、30年にわたり培ってきた音響技術と革新の結晶として「euphonia」を形にしました。

AlphaThetaの代表取締役社長兼CEOである片岡 芳徳は、「今回、プロフェッショナルロータリーミキサーeuphoniaを皆さまに紹介できることを大変嬉しく思います。

私自身、DJMシリーズ初代ミキサー、DJM-500の開発に携わった経験もあり、この新しいミキサーには特別な感慨があります。

euphoniaでは、音楽を愛するお客様の声と同社の目指す夢を融合し、DJミキサーの新しい表現に挑戦しました。

euphoniaのサウンドが皆さまの感動と興奮を彩る瞬間を、心から楽しみにしています。」と、語っています。

このミキサーは、徹底して音の真髄を追求しました。

同社が培ってきた高解像度でワイドレンジな音質設計に加え、Rupert Neve Designs社と共同設計したトランスフォーマー回路を採用しています。

これにより、生み出される音にアナログ特有のエネルギーと豊かさを添え、スムーズなミックスを可能にしています。

滑らかで直感的な操作を可能にするロータリーフェーダーは、DJが音と一体になれるミックス体験を提供します。

また、進化した3BAND MASTER ISOLATORを使用すれば、大胆な抑揚から微細な調整まで、楽曲に思い通りの変化を加えることができます。

さらに、新機能のBOOST SEND機能と組み合わせると、瞬間的なひらめきをエフェクトとして取り入れ、迫力ある演出が実現できます。

ENERGY VISUALIZERや内蔵SEND FX、豊富な入出力オプションも備えているので、音楽表現の幅を最大限に広げることができます。

「euphonia」の奏でる音が、あらゆるDJと音楽との一体感を深め、より豊かな音楽表現を約束します。

euphoniaの特長

<Rupert Neve Designs社との共同設計で実現した、全ての音がひとつの音に溶け合うサウンド>

euphoniaは、これまでのDJミキサーでは考えられなかったデジタルのクリアさとアナログの艶やかさが両立した未体験のサウンドを提供します。

徹底した音作りのため、高性能32-bit A/D, D/Aコンバーターを採用し、同社が長年培ってきたデジタル信号処理技術を活かしたDSPでは、96kHz/64bit浮動小数点ミキシング処理を採用しています。

この高解像度処理により、楽曲の表情を損なわずに、より臨場感溢れるクリアな音質を実現しました。

さらに、世界中のアーティストやサウンドエンジニアから高い評価を得ているRupert Neve Designs社と共同設計したトランスフォーマー回路を搭載されています。

これにより、本機から出力されるすべての音に音楽的な豊かさを強調する倍音を加えます。

キックやベースなどの低域には安定感と迫力を与え、ボーカルや楽器などの中域には存在感と艶感を増し、ハイハットなどの高域はシルキーで自然な音質に仕上げています。

ヴィンテージな生音と最新のエレクトリックサウンドの壁も取り払い、あたかも元々一つの楽曲であったかのような、驚くほど自然なミキシングのしやすさをもたらします。

Rupert Neve Designs社との共同設計で実現した、全ての音がひとつの音に溶け合うサウンド

オーディオブロックダイアグラム

Rupert Neve Designs社と共同設計したトランスフォーマー回路

<自分自身とノブが同化する、新感覚のロータリーフェーダー>

euphoniaは、触れるだけでその差が分かる、独自に開発されたロータリーフェーダーを搭載しています。

多くのテストと細部へのこだわりを経て最適化されたノブサイズを選定し、ノブの外周には高いグリップ力を発揮するエラストマー素材を採用。

これにより、指とノブが一体となるような密着感とコントロールを実現し、DJの細やかな意図を正確に反映します。

フェーダーの操作感が回転速度に応じて変化する、特殊な機構を開発しました。

ノブをゆっくり回した時は、音を微細に調整するのに最適なしっとりとした質感になります。

ノブを素早く回した時は、狙った音量のポジションに瞬時に到達する最適な“キレのある”質感になります。

さらに、フェーダーのボリュームカーブは数多くのDJのフィードバックを経て最適化されています。

これにより、イコライジングが不要なほど滑らかで自然な楽曲の差し引きが可能で、ボリュームノブによる演奏表現に集中できます。

この革新的なフェーダーは、オーディエンスの心を揺さぶる音楽表現を可能にし、DJのパフォーマンスを一層引き立てます。

自分自身とノブが同化する、新感覚のロータリーフェーダー

<ひと目で全ての音を把握する、ENERGY VISUALIZER>

euphoniaのENERGY VISUALIZERを使えば、楽曲のエネルギーと全体の音量バランスを視覚的にひと目で捉えることができるので、音量コントロールの精度が格段に向上します。

従来のアナログVUメーターでは、複数チャンネルの音量を同時に把握することが困難でしたが、本機はチャンネルごとに指示針が確認できる独自のMIX LEVEL METERを搭載しています。

これにより、音量を視覚的に把握でき、グルーヴを保ったミックスが思い通りに行えます。

また、マスター出力の各周波数帯域の音量レベルを直感的に把握できる、SPECTRUM ANALYZER表示も備えています。

長時間のプレイで帯域のバランスが乱れていることに気付きづらい場合でも、視覚的に音のバランスを把握してベストな音響を作り出せます。

ひと目で全ての音を把握する、ENERGY VISUALIZER

<感性を意のままに音にする、次世代の3BAND MASTER ISOLATOR>

euphoniaは、さらなる進化を遂げた3BAND MASTER ISOLATORを搭載したことにより、これまで以上に直感的に楽曲の展開をコントロールすることが可能となりました。

・極上の品質を誇るISOLATOR

ISOLATORのノブは、操作性と実用性を極めた設計で、センター位置から最大/最小まで素早く回せるサイズを採用しています。

さらにトルク負荷は、快適な操作感と高級感を両立しつつ、細やかな音質調整にも対応可能です。

また、キック、メロディ、リズムなどを自然かつ切れ味よくコントロールするのに最適化された、カットオフ周波数とフィルター次数を採用しています。

極上の品質を誇るISOLATOR

・片手で直感的に素早く操作ができる新機能BOOST SEND搭載

各周波数帯のBOOST SENDボタンをONにし、ISOLATORノブを回すだけで、内蔵または外部エフェクターのエフェクトを加えることができます。

従来エフェクトをかける際に両手が必要だった操作を片手だけで行えるので、DJのパフォーマンスが格段にスムーズかつ直感的になります。

観客を魅了するクリエイティブな演奏を、パフォーマンス中でも瞬間的に実現することができます。

片手で直感的に素早く操作ができる新機能BOOST SEND搭載

・演奏スタイルに合った音量設定ができるBOOST LEVEL

BOOST LEVELを自身の演奏スタイルに合わせた3つのレベル設定から選択することで、各周波数帯の音量を適切に増加させることができます。

ダイナミックな演出を求める場合は+12dB、緻密な音質調整には+6dB、空間系のエフェクトを音量の増加なしで際立たせたい時は0dBを選ぶなど、演奏に合わせてお選びいただくことで、パフォーマンスを最大限に引き出すことが可能です。

演奏スタイルに合った音量設定ができるBOOST LEVEL

<音に広がりと深みを与える、SEND FX>

euphoniaは、5種類の空間系エフェクト(DELAY、TAPE ECHO、ECHO VERB、REVERB、SHIMMER)とHPF(ハイパスフィルター)を搭載しており、手軽に楽曲に広がりや深みを加えることができます。

SEND/RETURNも備えており、お好みの外部エフェクターを組み合わせて音の表現幅を広げることができます。

各チャンネルにはエフェクトへのSENDレベルを調整するための専用ノブが配置されており、一曲一曲に最適なエフェクトの量を絶妙にコントロールしながら、ミキシングの創造性を高めることができます。

さらに、独自開発のTIMEノブは、選択したエフェクトによってノブのクリック感の有無が自動で切り替わる機構を備えています。

DELAY、TAPE ECHO、ECHO VERBではクリック感が加わり、BPMに連動したエフェクトを素早くかけることができます。

REVERB、SHIMMERではクリック感がなくなり、無段階で滑らかな調整が可能になるので、より細やかな調整ができます。

音に広がりと深みを与える、SEND FX

<新時代のロータリーミキサーを体現したデザイン>

euphoniaは新たな世代のロータリーミキサーのスタイルを目指し、伝統と革新を象徴する「2トーン・2レイヤー」デザインを採用しました。

ミキサーとしての伝統的な要素で構成されているチャンネルストリップ部分と、革新的なディスプレイ部分とをマットとグロスの質感で区別し、アナログとデジタルの組み合わせがもたらすメリハリのあるデザインに仕上げています。

また、主要なノブは、アナログならではの艶やかな音質を印象付けられる、暖かみのあるカッパー色を採用。

ウッド素材のサイドパネルは、全体に溶け込むブラックで塗装しています。

ロータリーミキサーの伝統的なスタイルを取り入れつつ、現代的に進化させたデザインです。

新時代のロータリーミキサーを体現したデザイン(1)

新時代のロータリーミキサーを体現したデザイン(2)

<その他の特長>

・外部エフェクターを接続する2つのオプション(SEND/RETURNとMASTER INSERT)

・DIGITAL IN端子搭載

・PC/Macでの演奏に対応したオーディオインターフェイス(USB Type-C)内蔵

・DJソフトウェア rekordbox対応

・DJソフトウェア Serato DJ Pro(別途ライセンスを購入する必要があります)対応

・2BAND BOOTH EQ搭載

・LOCKABLE POWER CABLE付属

・製品延長保証サービスAlphaTheta Care対象

【euphoniaの仕様】

入力/出力端子 :<入力>

DIGITAL IN × 4 (coaxial)

LINE × 4 (RCA)

PHONO × 4 (RCA)

MIC × 1 (XLR & 1/4″ TRS jack)

<出力>

MASTER × 1 (XLR)

BOOTH × 1 (1/4″ TRS jack)

REC × 1 (RCA)

PHONES × 2

(1/4″ stereo phone jack, 3.5 mm stereo mini jack)

<USB>

USB Type-C × 1

<その他>

SEND × 2 (1/4″ TS jack)

RETURN × 2 (1/4″ TS jack)

周波数特性 :20Hz〜40kHz (LINE)

S/N比 :107dB(USB, DIGITAL IN)

88dB (PHONO)

105dB (LINE)

79dB (MIC)

電源 :AC 100 V、50 Hz / 60 Hz

消費電力 :43 W

最大外形寸法(W×D×H):429.2 × 331.0 × 119.9mm

本体重量 :9.5kg

付属品 :電源コード

クイックスタートガイド

使用上のご注意

対応ソフトウェア :rekordbox

Serato DJ Pro

rekordboxのシステム要件はこちらをご参照ください:

https://rekordbox.com/ja/

Serato DJ Proのシステム要件はこちらをご参照ください:

https://serato.com/dj/pro/downloads?systemrequirements

※ 商品の仕様は予告なく変更になる場合があります。

ご了承ください。

※ Pioneer DJはパイオニア株式会社の商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

※ rekordbox(TM)は、AlphaTheta株式会社の商標または登録商標です。

※ Serato DJ Proは、Serato Limitedの登録商標です。

※ Rupert Neve DesignsとRロゴはRupert Neve Designs, LLCの登録商標です。

※ その他記載されている商品名、技術名および会社名やロゴなどは、各社の登録商標または商標です。

