今年9月、アメリカのある男性が莫大な遺産を相続した数時間後に体調を崩し、2日後に死亡した。警察では47歳の内縁の妻が毒殺したとみているが、彼女は裁判で無罪を主張しているという。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えている。

米ノースダコタ州ウォード郡マイノットで、地元に住むアイナ・テア・ケノイヤー(Ina Thea Kenoyer、47)が現地時間10月30日、内縁の夫スティーヴン・エドワード・ライリー・ジュニアさん(Steven Edward Riley Jr.、51)を殺害した容疑で逮捕された。

米ニュースメディア『New York Post』によると、スティーヴンさんは9月3日に多額の遺産を相続するために弁護士と会っていたそうだ。ところがその数時間後、スティーヴンさんは自宅で体調が急に悪化した。

当時、一緒に暮らしていたアイナはスティーヴンさんの異変に気づいていたものの、翌日になってから救急隊に連絡した。救急隊が到着した時、スティーヴンさんは意識がない状態で、すぐに地元のトリニティ病院に搬送され、その後177キロ離れたビスマルクの病院に転院したが、9月5日に死亡が確認された。

司法解剖の結果、スティーヴンさんは毒性の高い不凍液の成分に使われるエチレングリコールによる中毒死と判明した。アイナは当初、彼の死について「熱中症とアルコールの摂取によるもの」と話していたが、スティーヴンさんの遺体からアルコールは検出されなかったという。

またアイナは、警察に対して「彼がガレージで不凍液の上に落ちたタバコを吸った可能性がある」と供述しており、10月31日に行われた裁判でもアイナは無罪を主張した。

その後、捜査当局の調べで、2人が暮らしていた家の居間からは不凍液とみられる緑の蛍光色の液体が入った蓋のないワインボトルが発見されたほか、ガレージで同じ液体が入ったビール瓶とプラスチックのカップが見つかった。一部報道では、スティーヴンさんは遺産を相続した後、アイナとの交際を終わらせるつもりだったために殺害されたのではないかと伝えている。

さらに捜査では、アイナはスティーヴンさんが弁護士と会った日に彼に何度も甘い紅茶を飲ませていたことが分かっている。宣誓供述書によると、不凍液の成分であるエチレングリコールは甘味があり、甘い飲み物に混ぜても気づきにくいという。

アイナはスティーヴンさんと10年間交際しており、「内縁の妻である私は、彼が相続した遺産を受け取る権利がある」とも話した。アイナはスティーヴンさんが3000万ドル(約45億5000万円)の遺産を相続したとみており、彼が亡くなった今、スティーヴンさんの息子であるライアン・ライリーさん(Ryan Riley)と自分が遺産の相続権を主張していた。

しかし、ノースダコタ州では事実婚を認めていないため、アイナは一切の相続を受けることができないことを警察から知らされると彼女は激怒したそうだ。今回の事件を捜査しているマイノット警察の捜査指揮官であるデイル・プレッサス警部(Dale Plessas)は、声明で「この事件は非常に複雑でした。この事件を解決に導けるような役立つ情報を提供してくれた市民の皆さんに感謝します」と述べている。

次の裁判は12月7日に予定されており、アイナには仮釈放なしの最高刑である終身刑が言い渡される可能性があるという。

