カイリューが「ふくい応援ポケモン」に就任！ポケモン×福井県「ポケモンローカルActs」

ポケモンと福井県は、福井県の活性化に向け相互に連携・協力しながら、協働事業に取り組むことを目的とし、2023年10月23日(月)に相互協力協定を締結しました。

ドラゴンポケモンのカイリューが「ふくい応援ポケモン」に就任します。

ポケモン×福井県「相互協力協定」締結

北信越エリアで初の相互協力協定を、ポケモンと福井県が締結しました。

そして、ドラゴンポケモンのカイリューが「ふくい応援ポケモン」に就任。

また、福井県の観光地を結ぶ、カイリューのラッピング電車の運行が決定しました。

その他にも「福井県×カイリュー」のスタンプラリーを開催。

さらに、世界に1枚だけのポケモンマンホール『ポケふた』が福井県に登場します。

北信越エリアで初の相互協力協定を、福井県と締結

協定内容:

1. 福井県の魅力発信、および地名度向上に関すること。

2. 観光振興および誘客促進に関すること。

3. 県産品の消費拡大に関すること。

4. 地方創生、地域活性化に関すること。

5. その他、双方の協議により必要と認められること。

ポケモンと福井県との相互協力協定は、北信越エリアでは初となります。

ポケモンが取り組んでいる「ポケモンローカルActs」の一環として、本協定の協定内容に基づき、福井県の魅力発信や知名度の向上、観光振興および誘客促進、県産品の消費拡大、地方創生と地域活性化に関する取り組みを、両者で協力して進めていくことを発表しました。

ドラゴンポケモンのカイリューが「ふくい応援ポケモン」に就任



ゲーム『ポケットモンスター』シリーズに登場するドラゴンポケモン「カイリュー」が、「ふくい応援ポケモン」に就任しました。

多くの方々が福井県のさまざまな場所を訪れ、たくさんの魅力を発見できるよう、「ポケモンローカルActs」の活動を通して、カイリューが福井県を盛り上げていきます。

カイリューが「ふくい応援ポケモン」に選ばれた理由

福井県では新種の恐竜の化石が日本でいちばん多く発見されており、世界三大恐竜博物館の一つといわれる施設があります。

また、嶺北地方を流れる九頭竜川は県のシンボルの一つで、流域には、地名に竜がつく場所も多く存在します。

ポケモンで竜といえば「ドラゴンタイプ」を想起させることから、ドラゴンポケモンのカイリューは、福井県をPRするのにぴったりのポケモンです。

カイリューについて

No.149 カイリュー

分類:ドラゴンポケモン

タイプ:ドラゴン、ひこう

高さ:2.2m

重さ:210.0kg

特性:せいしんりょく

立派な体格で、荒れ狂う海をものともせずに自由に飛びまわる海の化身。

溺れている人やポケモンを見つけると、助けずにはいられない心優しいポケモン。

福井県の観光地を結ぶ、カイリューのラッピング電車の運行が決定

ふくい応援ポケモン「カイリュー」の、ラッピング電車の制作と運行が決定しました。

福井県の観光名所である東尋坊や県立恐竜博物館をつなぐ、えちぜん鉄道において、2024年初夏頃のお披露目と運行開始が予定されています。

2両編成の電車には、山や海の上空で楽しそうに遊ぶカイリュー・ハクリュー・ミニリュウたちがデザインされており、福井の旅を盛り上げてくれます。

「福井県×カイリュー」のスタンプラリーを開催

「福井県×カイリュー」の誘客促進施策の第一弾として、2023年冬頃から、県内17市町を巡る、スタンプラリー「カイリューといっしょにしあわせ福井旅! 〜海・山 自然ゆたかな楽園〜」を実施。

県内の市町に設置されたスポットを巡り、カイリュー(スタンプ)を集めていき、集めたカイリューの数に応じてすてきな景品が当たる抽選に応募できます。

カイリューといっしょに、ぜひ福井県の魅力を発見&体験してください。

世界に1枚だけのポケモンマンホール『ポケふた』が福井県に登場

カイリューがデザインされた、世界に1枚だけのオリジナルマンホール『ポケふた』が、福井県の下記の市町に順次設置されます。

どのようなデザインなのか、期待が高まります。

・第一弾 設置時期

2024年3月頃

・第一弾 設置場所

勝山市、あわら市、越前市、永平寺町、美浜町、高浜町

その他の取り組みについて

県産品を使用したカイリューとのコラボ商品の開発を、県内企業と順次進行中。

そして、県主催のイベントを中心に、カイリューに会えるグリーティングイベントなどの取り組みも実施していく予定です。

また、2023年冬頃には、「福井県×カイリュー」のホームページが開設予定です。

その他の取り組みについても、発表の準備が整い次第、上記ホームページおよび「ポケモンローカルActs」(https://local.pokemon.jp/)のサイトにて発表予定です。

ドラゴンポケモンのカイリューが「ふくい応援ポケモン」に就任!

ポケモンと福井県の相互協力協定締結の紹介でした☆

地域の「推しポケモン」が各地の魅力を発信中!「ポケモンローカルActs」まとめ 地域の「推しポケモン」が各地の魅力を発信中!「ポケモンローカルActs」まとめ 続きを見る

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Copyright © 2023 Dtimes All Rights Reserved.

The post カイリューが「ふくい応援ポケモン」に就任!ポケモン×福井県「ポケモンローカルActs」 appeared first on Dtimes.