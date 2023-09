採れたてぶどうを直売！ミヤコ農園株式会社「ぶどうまつり」

ジェラート店・ブルーベリー狩り園などを運営するミヤコ農園株式会社が「ぶどうまつり」を開催。

9月23日(土)は巨峰、ナガノパープル、9月30日(土)にはシャインマスカットを直売します。

ミヤコ農園株式会社「ぶどうまつり」

日時:令和5年9月23日(土)10:00〜14:00(巨峰、ナガノパープル直売)

令和5年9月30日(土)10:00〜14:00(シャインマスカット直売)

場所:神奈川県相模原市緑区大島3102-1

主催:ミヤコ農園株式会社

ハズレ無しのくじ引きもあるのでお得にぶどうを買えるかも!

また、隣接するジェラート店Gelateria cittaでは、採れたてぶどうを使用したフレッシュなイタリアンジェラートも食べられます。

【旬のぶどう直売とジェラート専門店の巨峰ソルベ】

【ぶどうまつり会場の様子】

【Gelateria citta】

Gelateria citta公式サイト: https://gelateria-citta.com

四季折々の食材が持つ本来の香りとフレッシュ感。

濃厚なイタリアンジェラート専門店チッタ。

自社農園で収穫した季節の果物・野菜をふんだんに使用し、甘さや添加物を控えた素材の味が感じられる高品質なジェラートが味わえます。

