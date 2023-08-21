£Á£Ë£Â£´£¸ÇðÌÚÍ³µª£±£°·îÂ´¶È¾ðÊó¡¡ºÇÇ¯Ä¹¥ì¥¸¥§¥ó¥É·èÃÇ¤Øà½ÅÂç²ñµÄá»²²Ã
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Á£Ë£Â£´£¸¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é£²£¶¿Í¤¬Â´¶ÈÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¤Âå¸òÂå¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏºÇÇ¯Ä¹¤Î£³´üÀ¸¡¢¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡ÉÇðÌÚÍ³µª¡Ê£³£²¡Ë¤ÎÆ°¸þ¤À¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ±Ê±ó¤ËºßÀÒ¤¹¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÂ´¶ÈÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¡£
¡¡£Á£Ë£Â£´£¸¤Ë¤Ï¸½ºß¡¢£·£³¿Í¤Î½êÂ°¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï£±£·´üÀ¸¡¢º£Ç¯¤Ï£±£¸´üÀ¸¤¬¼¡¡¹¤Ë²ÃÆþ¤·¼ãÊÖ¤ê¤¬¿Ê¤à¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Â´¶È¥é¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Á£Ë£Â£´£¸¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ïº£Ç¯£´·î¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂåÌ¾»ì¤À¤Ã¤¿¡Ö¥Á¡¼¥àÀ©¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥óÀ©¡×¤òµÙ»ß¤·¡¢º£½©¤«¤éÀµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¸¦µæÀ¸¤Ë¤è¤ë¿·ÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£º£·î£´Æü¤«¤é£¶Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¥Á¡¼¥à£Á¡¢¥Á¡¼¥à£Ë¡¢¥Á¡¼¥à£Â¡¢¥Á¡¼¥à£´¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸½¥Á¡¼¥àÂÎÀ©¤Ë¤è¤ëºÇ¸å¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂ´¶È¤ò·èÃÇ¤·Áá¤á¤Ë¼¡¤Î¿ÊÏ©¤ò¹Í¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£Á´À¹´ü¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¿Í·ïÈñÅù¤Î·ÐÈñºï¸º¤ÎÉ¬Í×À¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â£±£·´üÀ¸¡¢º£Ç¯²ÃÆþ¤·¤¿£±£¸´üÀ¸¤Ï¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¡ØÎ³¤¾¤í¤¤¡Ù¤ÈÉ¾È½¤Ç¡¢±¿±Ä¥µ¥¤¥É¤«¤é¤âº£¸å¤Î£Á£Ë£Â£´£¸¤òÃ´¤¦¤ÈÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¥¢¥¤¥É¥ë»ïÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¥°¥ë¡¼¥×ºÇÇ¯Ä¹¡¢£³´üÀ¸¤ÎÇðÌÚ¤À¡£
¡¡£²£°£°£¶Ç¯¤ËÅÏÊÕËãÍ§¡Ê¸½ºß¤Ï·ÝÇ½³¦°úÂà¡Ë¤é¤È²ÃÆþ¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×ºßÀÒ£±£·Ç¯¡£ÇðÌÚ¤Î¼¡¤ËºßÀÒ¤¬Ä¹¤¤¤Î¤¬£±£±Ç¯£²·î¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿£±£²´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤Ë£Á£Ë£Â£´£¸¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÅªÂ¸ºß¤À¡£
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬»ä¤ÎÌ´¡×¤ÈÀ¸³¶¥¢¥¤¥É¥ë¤òÀë¸À¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç¤Ï¡ÈÂ´¶ÈÈ¯É½¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡É¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡£Á£Ë£Â£´£¸¤Ï£¹·î£²£·Æü¤Ë¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¾®·ªÍ°Ê¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤òµÇ°¤·¡¢£±£°·î£²£°Æü¤«¤é£³Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¡Ö£Í£Ø¤Þ¤Ä¤ê¡Á£Á£Ë£Â£´£¸¡¡£¶£²£î£ä¥·¥ó¥°¥ëÈ¯ÇäµÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Á¡Ê²¾¡Ë¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡½éÆü¤Î£²£°Æü¤Ï¡Ö¸Å»²¤â¿·µ¬¤âÂç½¸¹ç¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Î£Á£Ë£Â¤Ç¤Ã¤»¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ê²¾¡Ë¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÅÁÀâ¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ä¡¢¸ì¤ê·Ñ¤®¤¿¤¤½ÐÍè»ö¤òÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¯¿¶¤êÊÖ¤ëÆâÍÆ¤À¡£
¡Ö¥°¥ë¡¼¥×ºßÀÒ£±£·Ç¯¤ÎÇðÌÚ¤â¥³¥ó¥µ¡¼¥È³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤¿²ñµÄ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î²áÄø¤ÇÏ³¤ìÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦ÇðÌÚ¤¬Â´¶ÈÈ¯É½¤ò¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤Ç¤¹¡£Â´¶È¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢ÇðÌÚ¤¬·èÃÇ¤¹¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¾×·â¤¬Áö¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤£Á£Ë£Â£´£¸´Ø·¸¼Ô¤ÏÇðÌÚ¤ÎÂ´¶ÈÈ¯É½¤Î²ÄÇ½À¤Ë¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¤ò´Ó¤¡¢Ç§¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£
¡¡¥Á¡¼¥àÀ©¤ÎµÙ»ß¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÅ¾´¹¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ëÆ±¥°¥ë¡¼¥×¡£ÇðÌÚ¤â¤Ä¤¤¤ËÎ¹Î©¤Ä·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡Ú£±£´ºÐ¤Î»³¸ý·ë°¦¤Á¤ã¤ó»º¤á¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÇ¯Îð¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡ÛÇðÌÚ¤Ï£Á£Ë£Â£´£¸½é¤Î£³£°Âå¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡££²£±Ç¯£¶·î£²£µÆü¤ËÆñÉÂ¡ÖÀÔ¿ñ¶õÆ¶¾É¡×¤Î¤¿¤á¡¢£·»þ´Ö°Ê¾å¤ËµÚ¤ó¤ÀÂç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢£³£°ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ÎÆ±Ç¯£··î£±£µÆü¤ËÉüµ¢¡£¶Ã°ÛÅª¤Ê²óÉüÎÏ¤Ç¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡Æ±·î¤Î£²£¶Æü¤È£²£¹Æü¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡Ö£³£°ºÐ¡¢£³£°ºÐ¤È¼«Ê¬¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤ä¤Ã¤¿´¶¤¸¡Ä¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆ°¤±¤ë¤Ê¡×¤È¹ðÇò¡£½ª±é¸å¤Î¼èºà¤ÇÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡Ö£´£°ºÐ¤Þ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÇðÌÚ¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¡ÖÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÎ¤òÃÃ¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ä´èÄ¥¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡ª¡×¤ÈÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤Î£´£°Âå¤Ç¤Î¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
¡¡º£Ç¯£´·î¤Ë£Á£Ë£Â£´£¸¤Î£±£¸´üÀ¸¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿²ñ¸«¤ËÆ±ÀÊ¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÇðÌÚ¤ò¡ÖÂº·É¤¹¤ëÀèÇÚ¡×¤Ëµó¤²¤¿£±£´ºÐ¤Î»³¸ý·ë°¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦·ë°¦¤Á¤ã¤ó¤ò»º¤á¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊì¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤¤É½¾ð¤Ç¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â´¶È¤Þ¤ÇÇðÌÚ¤é¤·¤¤¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Î»ÅÊý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¡¡