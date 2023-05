俳優の伊勢谷友介さんは5月29日、自身のInstagramを更新。47歳の誕生日を迎え、放送禁止用語を連呼しました。

【写真:伊勢谷友介、誕生日ショット!】

「今年もとんがってますねー」

伊勢谷さんは「Fuck you heroes Fuck you capitalism Fuck you politic system Fuck you people without future image(英雄たち、くそったれ 資本主義、くそったれ 政治システムなんてくそったれ 将来像のない人たち、くそくそ)」とつづり、自身の写真を6枚載せています。サングラスを掛け、ラフな服装の格好いい姿です。1〜5枚目は全身ショットで、6枚目では中指を立てた上半身ショットを披露しています。

「Fuck you」と言うことも、中指を立てることも、アメリカではご法度です。ここは日本ですが、表立ってそういった行いをする人は少ないでしょう。同日は伊勢谷さんの誕生日でした。叫びたくなるようなことがあったのかもしれません。

コメントでは、「伊勢谷さんお誕生日おめでとうございます」「そういう伊勢谷さんが好きなんです」「いつも、心にドンとくるメッセージありがとうございます」「いつまでも若い!!」「ナイススタイル」「今年もとんがってますねー」と、さまざまな声が上がっています。

「渋谷愛ビジョン」のメッセージ

同日の別投稿では、東京・渋谷にある「渋谷愛ビジョン」に映し出されたメッセージの画像を公開しました。伊勢谷さんの誕生日を祝うメッセージです。「Thanks a lot someone do like this!(こんなふうにやってくれた誰かに感謝!)」と、伊勢谷さんは誰がメッセージを用意したのか知らないようですが、感謝の気持ちを表しています。47歳の1年もすてきにお過ごしくださいね!(文:狩野 仁)