ディズニープラスで韓国ドラマ！独占配信作品をランキング形式でご紹介

Disney+(ディズニープラス)って、「ディズニー」「ピクサー」「マーベル」「スター・ウォーズ」系の作品が見られるサブスクでしょ?と思っているあなた。実は、韓国ドラマにも力を入れているのをご存知だろうか。この記事では、ディズニープラスでしか見られない韓国ドラマをランキング形式で一挙にご紹介しよう。

なぜ、ディズニープラスで韓国ドラマ?おすすめの理由

今、最もアツい!と言っても過言ではない韓国ドラマをディズニープラスで見るべき理由とは?

韓ドラファンも大満足のラインナップ

ロマンス、ミステリー、医療、ファンタジー、法廷ドラマなど、数多くのジャンルが楽しめるオリジナル作品や、大ヒットを記録した定番の人気作品が配信中。韓ドラファンも大満足の充実のラインナップが揃っている。

オリジナル作品にはK-POPスターも出演

ディズニープラスでは、BLACKPINKのジスや、元WannaOneメンバーのカン・ダニエルの初主演作を独占で配信中。他では見ることのできない特別な作品を、お見逃しなく!

韓国のバラエティ番組やリアリティショーも!

ドラマだけじゃないのがディズニープラスのすごいところ。下記は全てディズニープラスユーザーだけが堪能できる作品なのだ。

・大人気バラエティ番組『ザ・ゾーン:サバイバルミッション』

・韓国で売れっ子たちが旅行するお宝映像『IN THE SOOP フレンドケーション』

・BTSライブ映像『BTS: PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA』

・人気リアリティ恋愛番組『ピンク・ライ 〜嘘を知っても愛せますか?』

オリジナル&独占配信韓国ドラマ一覧!IMDb評価順にご紹介

ここでは、ディズニープラスのスターオリジナル作品および独占配信の韓国ドラマを簡単なあらすじや見どころを含めて人気ランキング順にご紹介。気になったものは、ぜひチェックしてみて。

※IMDb評価は10月26日時点のものです。

9位『グリッド』【評価:6.3】

1997年、世界破滅の危機から人類を救いだす技術「グリッド」を発明したあとに、突如姿を消した謎の女。2021年になって再び姿を現した彼女は、連続殺人鬼の共犯者となっていて――。

この不可思議な事件に立ち向かうのは、ソ・ガンジュン(『キミはロボット』)演じる政府の捜査官と、キム・アジュン(『カンナさん大成功です!』)演じる女性刑事。

脚本を手掛けたのは大ヒットドラマ『秘密の森』のイ・スヨン。

8位『リンク:ふたりのシンパシー』【評価:7.3】

20年前に双子の妹が行方不明になった町でレストランを立ち上げたウン・ゲフン。ある日、自分の意志に反してランダムな感情が沸き上がることに気づき、それがノ・ダヒョンという女性のものであることが判明する。その不思議な感覚は、妹がいなくなる前に体験していたものと似ていて――。

社会現象を巻き起こした『愛の不時着』を世に送り出したスタジオドラゴンが制作。注目の若手俳優ヨ・ジング(『ホテルデルーナ 〜月明かりの恋人〜』)とムン・ガヨン(『女神後輪』)が主演を務めている。

8位『ドクター弁護士』【評価:7.3】

不正手術で全て失ってしまった天才外科医ハン・イハンは、医療訴訟専門の弁護士として復職。富と権力に渦巻く巨大組織に立ち向かい、華麗に復讐していく様子が描かれる。

『主君の太陽』や『オー・マイ・ビーナス』などで存在感を発揮していたソ・ジソブの4年ぶりの主演作。

8位『キス・シックス・センス』【評価:7.3】

キャリアウーマンのホン・イェスルは、他人に唇が触れると、その人の未来が見える特殊能力の持ち主。ある日、恐れている上司ミヌに唇が触れてしまったイェスルは、彼と自分が一緒のベッドで過ごす未来を見てしまう。混乱する彼女の前に元彼のピリョが現れ、復縁を持ちかける。仕事に集中したい彼女の運命は?

『チョコレート:忘れかけてた幸せの味』のユン・ゲサンと『愛の不時着』にも出演していたソ・ジヘによるファンタジー・ロマンス。

8位『アダマス 失われたダイヤ』【評価:7.3】

22年前に起きた殺人事件で、父親を亡くした双子のウシンとスヒョン。大人になり、それぞれベストセラーミステリー作家と中央地検特捜部の検事となった二人は、それぞれのやり方で父親の死の真相に迫っていく。

『キルミー・ヒールミー』や『医師ヨハン』の人気実力派俳優チソンが、双子役で一人二役を演じている。

7位『最愛の敵〜王たる宿命〜』【評価:7.4】

1506年の朝鮮時代。絶対王政を夢見る王のイ・テは、高貴な家柄の娘ユ・ジョンに出会う。お互いに思いを寄せるようになるが、二人の立場がそれを許さなかった。生き残るために、ジョンを排除しなければいけない王テと、王妃にならなければいけないジョンの、悲しくて切ない時代劇ロマンス。

本作で主演を務めているのは、元MBLAQのメンバー、イ・ジュン(『 適齢期惑々(ワクワク)ロマンス 〜お父さんが変!?〜』)。

6位『クレイジーラブ』【評価:7.5】

天才的な頭脳を持つ数学講師で、予備校の代表を務めるノ・ゴジン。殺害予告を受けたのち、ひき逃げ事故に遭った彼は、犯人を捕まえるべく記憶喪失のふりをすることに。一方、ゴジンのパワハラに苦しめられてきた秘書のイ・シナは、ゴジンの婚約者のふりをして彼に復讐することを決心。ところが、ゴジンの芝居がバレたことをきっかけに、二人の間にはロマンスが芽生え…。

このぶっ飛んだ二人を、『ラスト・プリンセス 大韓帝国最後の皇女』や『彼女の私生活』のキム・ジェウク、『相続者たち』や『プレーヤー 〜華麗なる天才詐欺師〜』のクリスタル(チョン・スジョン)が務める。

5位『キミと僕の警察学校』【評価:7.6】

舞台は警察学校。合格率たった1パーセントという狭き門の難関を突破して入学した20歳の男女8人が、恋や将来に悩みながらも成長していく姿を爽やかに描いた青春ラブコメディ。

元Wanna Oneカン・ダニエルが初めて演技に挑んだ本作。警察官長官の父を持つ正義感が強いエリート警察学生ウィ・スンヒョンを演じる。ヒロイン役は、チェ・スビン(『半分の半分 〜声で繋がる愛〜』)が務め、育ちも性格も正反対の男女が、ある事件をきっかけにお互いを意識し始め、いつしか運命のように恋に落ちていく胸キュンラブストーリーを展開する。

4位『時速493キロの恋』【評価:7.8】

こつぜんと姿を消したバドミントンの天才少女パク・テヤン。3年ぶりにコートに戻ってきた彼女は、練習嫌いのパク・テジュンと再会して、ひょんなことから混合ダブルスのパートナーを組むことに。一緒に練習していくうちに、だんだん心を惹かれていって…バドミントンの実業団を舞台とした爽やかなスポーツロマンス。

『わかっていても』に出演して人気急上昇中のチェ・ジョンヒョプが主演を務めている。

4位『サウンドトラック #1』【評価:7.8】

フラれた経験がないため、片思いの詩が書けずに悩む作詞家のソ・ウンスは、誰かに片思いをしているらしい19年来の男友達ハン・ソヌに頼み、2週間の共同生活をしながら作詞作業を手伝ってもらうことに。歌詞を書きながら幸せな日々を送るうちに、この感情が友情なのか恋なのかわからなくなっていき――。

『わかっていても』のハン・ソヒと『SUITS/スーツ〜運命の選択〜』のパク・ヒョンシクが、恋と友情のはざまで揺れる男女を瑞々しく演じる。

物語のキーとなる挿入歌には、SUPER JUNIORのキュヒョンやNCTのドヨン、元Wanna Oneのキム・ジェファンなどの豪華アーティストが登場する。

3位『ビッグマウス』【評価:8.0】

口だけは達者な三流弁護士パク・チャンホが、巨悪な天才詐欺師“ビッグマウス”に仕立て上げられ逮捕される。極悪人たちが溢れる刑務所でチャンホが生き残る方法はただひとつ、本物の“ビッグマウス”になりすまし、濡れ衣を晴らすべく因縁の実態を暴くこと。

『ピノキオ』や『ロマンスは別冊付録』で主演を務めた新・韓流四天王イ・ジョンソクの除隊後初のドラマ。夫のため、共に立ち向かう妻を、少女時代のイム・ユナ(『THE K2 〜キミだけを守りたい〜』)が演じる。

3位『ゴールデンスプーン』【評価:8.0】

貧乏な家に生まれたイ・スンチョンは常にトップの成績を保つ天才高校生。しかし、格差社会の韓国では、お金も地位も人脈もない自分は人生を変えられないと気づき落胆していた。ある日、「誰かの家で三回食事をすると、その人と人生を交換できる」という奇妙な金のスプーンを手に入れたスンチョン。半信半疑だった彼は、スプーンの魔力で裕福な家庭で生まれた友人と人生を入れ替えてしまい――。

BTOBユク・ソンジェ(『 トッケビ 〜君がくれた愛しい日々〜』)の除隊後初ドラマで、主演を務める話題作である。ファンタジー要素に加え、復讐劇もある作品に夢中になる視聴者が続出中だ。

2位『スノードロップ』【評価:8.2】

1987年民主化運動の激動の中、突然女子大の寮に血まみれの男イム・スホが飛び込んでくる。彼は介抱してくれた女子大生ウン・ヨンロと恋に落ちるが、スホの正体は北朝鮮から潜入していたスパイ。そしてヨンロもまた、知られてはいけない秘密を隠していた。抗えない運命を背負い、許されぬ愛に導かれていく二人の切ない初恋を描いた極上のラブストーリー。

BLACKPINKのキム・ジスと“国民的年下彼氏”の異名を持つ人気俳優チョン・ヘインが主演の話題作。さらに、視聴率23.8%の大ヒットドラマ『SKYキャッスル〜上流階級の妻たち〜』を手掛けた監督チョ・ヒョンタクと脚本家ユ・ヒョンミが再タッグを組んでいる。

2位『弁論をはじめます。』【評価:8.2】

大手法律事務所のエースであるノ・チャッキは、左遷され田舎町の国選弁護人になってしまう。そこで“変人”国選弁護人チャ・シベクとコンビを組むことになるが、何かと馬が合わない。そんな二人だが、資産家連続殺人事件の真相を解明すべく奔走するうちに、次第に惹かれ合うように…。

チョン・リョウォン(『私の名前はキム・サムスン』)、イ・ギュヒョン(『今、私たちの学校は...』)が男女コンビを演じ、世界中が夢中になった『梨泰院クラス』の演出家が贈る、下剋上復讐サスペンス。いくつもの伏線が張り巡らされた、ミステリー好きにはたまらない作品となっている。

1位『わずか1000ウォンの弁護士』【評価:8.7】

わずか1000ウォン(日本円で約100円)しか報酬金を受け取らない実力抜群なヘンテコ弁護士、チョン・ジフン。とある裁判であっさり負かした法曹界ロイヤルファミリー出身の司法官試補ペク・マリをインターンとして迎え、法を武器に不正に立ち向かっていく姿が描かれる。

主演は『ドクタープリズナー』や『ストーブリーグ』など人気作品に出演している実力派俳優ナムグン・ミン。

【番外編】オリジナル作品以外も充実!人気韓国ドラマ

オリジナル作品だけでなく、人気韓国ドラマの配信も充実しているディズニープラス。ここでは、オリジナル作品以外でおすすめのドラマを4つご紹介しよう。

『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』

神の力で“トッケビ”となってしまったキム・シン。不滅の命を終わらせたいと思っていたが、天真爛漫なウンタクと出会い惹かれていく。

コン・ユ(『コーヒープリンス1号店』)とキム・ゴウン(『ユミの細胞たち』)が贈る、胸キュン必至のファンタジーラブロマンス!放送初回からチャンネル歴代視聴率を更新した韓国ドラマ史に残る最高傑作のひとつ。

『彼女はキレイだった』

子どもの頃は美人で優等生だったのに、大人になって無職の残念女子になったキム・ヘジンと、冴えない太っちょ少年からイケメンエリートへと華麗に変身したチ・ソンジュン。真逆の成長を遂げた二人の恋の行方は…?

パク・ソジュン(『梨泰院クラス』)とファン・ジョンウム(『キルミー・ヒールミー』)が贈るロマンティックラブコメディーで、2015年MBC演技大賞で10冠に輝いた大ヒット作。韓国での大ブームをきっかけに、2021年には日本でもリメイク版が放送された。

『よくおごってくれる綺麗なお姉さん』

家族や恋人、仕事に悩み、息のつまるような毎日を送っていた35歳のユン・ジナは、3年ぶりに大親友の弟で自分の弟の親友でもあるジュニと再会。一緒に過ごしていくうちに、いつの間にか恋人関係になった二人だが、家柄や歳の差を理由に、双方の家族から交際を大反対され…。

本作品の影響で、韓国では歳の差カップルが続出する社会現象を巻き起こしたとか。先ほど紹介した『スノードロップ』のチョン・ヘインと『愛の不時着』のソン・イェジンが贈るリアルな純愛ラブストーリー。

『私のIDはカンナム美人』

容姿のことでいじめを受けていたカン・ミレは、美容整形をして大学生活をスタートさせるが、そこで中学の同級生だったト・ギョンソクと再会してしまう。あることをきっかけに二人の距離は急接近するが、そんな中、ミレの家の近くに化学科助手のヨン・ウヨンが引っ越してくる。ミレに好意を寄せるウヨンに、ギョンソクはライバル心を燃やし…。

韓国で大人気のWeb漫画「私は整形美人」の実写化。ASTROチャ・ウヌ(『女神降臨』)の初主演ドラマで、才色兼備でツンデレの大学生がハマリ役と大反響を呼んだ。

今後も新作が配信予定!ディズニープラスに加入しよう

今後も、鬼才・三池崇史監督×新世代スター俳優チョン・へイン×スタジオドラゴンによる日韓合作プロジェクト『コネクト(原題)』や、演技派俳優陣が集結した『Big Bet(原題)』、チ・チャンウクとウィ・ハジュンが競演するクライムアクション大作『The Worst of Evil(原題)』など、気になる新作が続々と配信予定。

韓国ドラマ好きにとってマストとともいえるサブスク、Disney+(ディズニープラス)。様々なコンテンツが月額990円(税込み)、年額9,900円(実質2か月分無料!)で楽しめるので、ぜひチェックしてみて。

