BBC¡ØSHERLOCK¡¿¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¥·¡¼¥º¥ó5¤Ï¤¤¤Ä¡©ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Þ¤È¤á
±ÑBBC¤¬Â£¤ëÂç¿Íµ¤³¤³°¥É¥é¥Þ¡ØSHERLOCK¡¿¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¡£2017Ç¯¤ËËÜ¹ñ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó4¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¥·¡¼¥º¥ó5¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¦¥ï¥µ¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡£¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯Ìò¤Î¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¡¦¥«¥ó¥Ð¡¼¥Ð¥Ã¥Á¤È¥¸¥ç¥óÌò¤Î¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î½ÐÀ¤ºî¤È¤â¤¤¤¨¤ëËÜºî¡£¥·¡¼¥º¥ó5¤¬À½ºî¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯¸½»þÅÀ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡ÊËÜµ»ö¤Ë¤Ï¡ØSHERLOCK¡Ù¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡ØSHERLOCK¡Ù¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¼ç±éºî¡¢·Ù»¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥ì¥¹¥Ý¥ó¥À¡¼ Ìë¤ËÂÄ¤Á¤¿·Ù´±¡Ù¤¬ÆüËÜ¾åÎ¦
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ØSHERLOCK¡Ù¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê
»ëÄ°¤¹¤ë½çÈÖ¤Ï¡©¥É¥é¥Þ°Ê³°¤Ë±Ç²è¤â!?
¡ØSHERLOCK¡Ù¤Ï¡¢Á´Éô¤Ç4¥·¡¼¥º¥ó¡ßÁ´3ÏÃ¡Ê1ÏÃ¤¢¤¿¤êÌó90Ê¬¡Ë¤¬À½ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤È3¤Î´Ö¤Ë¥ß¥Ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÇÛ¿®¡£¥·¡¼¥º¥ó3¤È4¤Î´Ö¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó±Ç²è¤È¤Ê¤ë¡ØSHERLOCK¡¿¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¡´÷¤Þ¤ï¤·¤²Ö²Ç¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡¢¤½¤Î¸å·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥ß¥Ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¡©ÆüËÜ¤Ç¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡©
¥ß¥Ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï7Ê¬12ÉÃ¤«¤é¤Ê¤ë¡¢¥·¡¼¥º¥ó3¤ÎÁ°Æüëý¡£¥í¥ó¥É¥ó¤Î¤È¤¢¤ë¥Ñ¥Ö¤Ç¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤¬¥ì¥¹¥È¥ì¡¼¥É·ÙÉô¤Ë»à¤ó¤À¤Ï¤º¤Î¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
°ÊÁ°¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¡¢NHK¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ä¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤Ë¤ÆÆüËÜ¸ì»úËëÉÕ¤¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¸ø³«¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢BBC¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¸½ºß¤âÇÛ¿®Ãæ¡£ÆüËÜ¸ì»úËë¤âÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ØSHERLOCK¡Ù¥·¡¼¥º¥ó5¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥È¡¦À½ºî¿Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥·¡¼¥º¥ó5¤ÎÀ©ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ç±é¤Î¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¡¦¥«¥ó¥Ð¡¼¥Ð¥Ã¥Á¡õ¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÆó¿Í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤é¤ÏÁ°¸þ¤¤ÊÌÏÍÍ¡£¤¿¤À¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤«¤é¡¢ÍÑ°Õ¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¤À¡Ä¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¼çÍ×¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥·¡¼¥º¥ó5¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥à¥ºÌò¤Î¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¡¦¥«¥ó¥Ð¡¼¥Ð¥Ã¥Á
¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó4¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÁ°¤Î2016Ç¯¤Ë¡¢±Ñ¹ñÈÇGQ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¡Ê¥·¡¼¥º¥ó4¤¬¡Ë°ì¤Ä¤Î»þÂå¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÀµÄ¾¡¢¤½¤ó¤Êµ¤Ê¬¤Ê¤ó¤À¡£Â¨ºÂ¤ËÂ³¤±¤ë¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¸À¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖËÍ¤é¤Ï¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤¬½ª¤ï¤ê¤À¤È¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤è¡£ËÍ¼«¿È¤Ï¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¤³¤ÎÀ¤³¦¤òË¬¤ì¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¤ÏËÍ¤éÁ´°÷¤¬Â¾¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀ®¤·¿ë¤²¤¿µ¤Ê¬¤Ê¤ó¤À¡£¤³¤ÎÀè¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤â¤·¤â¡¢¤â¤¦ÆóÅÙ¤ÈÈà¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¹¤´¤¯¶ì¡¹¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Í¡×±Ñ¹ñÈÇGQ¡Ê2016Ç¯¡Ë
¤½¤Î¸å¡¢ÊÆCollider¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥·¡¼¥º¥ó5¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î¼ÁÌä¤òÊ¹¤¯¤Î¤ËËÍ¤ÏºÇ°¤ÎÁê¼ê¤À¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë"ÀäÂÐ"¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£º£¤Î»þÅÀ¤ÇËÍ¤Î»Å»ö¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤Ë¤ÏËÍ¤ÏºÇÅ¬¤Î¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤äÂ¾¤Î¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤ÎÅÔ¹ç¤â¤¢¤ë¤·¤Í¡£¤À¤«¤é²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£µÓËÜ¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï²ÄÇ½¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÈµÓËÜ¡É¤È¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡¡¤À¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯º£¤ÏÌµÍý¤Ê¤ó¤À¡×ÊÆCollider¡Ê2021Ç¯¡Ë
¢£¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¤Îº£¸å¤ÎÍ½Äê¤Ï¡©
2021Ç¯¤Ë¤ÏNetflix±Ç²è¤Î¡Ø¥Ñ¥ï¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥É¥Ã¥°¡Ù¤Î¥Õ¥£¥ë¡¦¥Ð¡¼¥Ð¥ó¥¯Ìò¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡£¥Þ¡¼¥Ù¥ë±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸Ìò¤È¤·¤Æ¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡§¥Î¡¼¡¦¥¦¥§¥¤¡¦¥Û¡¼¥à¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¡¿¥Þ¥ë¥Á¥Ð¡¼¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Þ¥Ã¥É¥Í¥¹¡Ù¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë½Ð±é¡£
º£¸å¤Ï¡¢¥í¥¢¥ë¥É¡¦¥À¡¼¥ë¤ÎÃ»ÊÔ½¸¡Ö¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥·¥å¥¬¡¼¤Î¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ëÏÃ¡×¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿±Ç²è¡ØThe Wonderful Story of Henry Sugar¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ä¡¢1935Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ò¥Ã¥Á¥³¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë±Ç²è¡Ø»°½½¶åÌë¡Ù¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¡ØThe 39 Steps¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ëÌÏÍÍ¤À¡£
¢¥¸¥ç¥ó¡¦H¡¦¥ï¥È¥½¥óÌò¤Î¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó
¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¡¼¥º¥ó4ÊüÁ÷°Ê¹ß¡¢°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£2019Ç¯¤Ë±ÑThe Guardian¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï²¼µ¤Î¤è¤¦¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥·¡¼¥º¥ó4¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¥¸¥ç¥ó¤È¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¤¬Æ±À°¦¼ÔÆ±»Î¤À¤È¤¤¤¦Àâ¤Ë¤È¤Æ¤â¤³¤À¤ï¤ë°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¸¥ç¥ó¤È¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢"Î¢ÀÚ¤ê¤À"¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¡×±ÑThe Guardian¡Ê2019Ç¯¡Ë
Æ±Ç¯¤Î±ÑTeregraph»æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¡¢°ì¼ï¤Î¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤ß¤¿¤¤¤ËÇ®¶¸Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸å¤Ç¡¢Â¿Âç¤Ê´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯ÅØÎÏ¤·Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢´üÂÔ¤Ë±è¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤â¤¦³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡£
¡ØSHERLOCK¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¤È¥¸¥ç¥ó¤Î¶¯¤¤å«¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¿¡£ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡È¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¤ÎÂåÉ½ºî¡É¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊËÜºî¤À¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó4¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Åö»þ¡¢°ìÉô¤«¤éÈãÈ½¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¤È¥¸¥ç¥ó¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¤ò»ëÄ°¼Ô¤Ë´üÂÔ¤µ¤»¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÌÀ³Î¤ÊÎø°¦ÉÁ¼Ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¥¯¥£¥¢¥Ù¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡Ê¤³¤ÎÈãÈ½¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤â¤¢¤ë¤¬¡Ë¡£
ÆÃ¤Ë¶áº¢¤Ï¡È¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¼«ÂÎ¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£¿ôÇ¯Á°¤è¤ê¤âLGBTQ+¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤¬¤è¤êµá¤á¤é¤ì¤ëº£¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸À¤ÎÉÁ¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀ½ºî¿Ø¡¦¥Õ¥¡¥ó¤È¤â¤Ë°ìÅÙ¸«Ä¾¤¹¤Ù¤ÌäÂê¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Îº£¸å¤ÎÍ½Äê¤Ï¡©
¼«¿È¤¬À½ºîÁí»Ø´ø¤È¤·¤Æ¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë°é»ù¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º ºÇ°¦¤ÇÁþ¤¤ÊõÊª¡Ù¤ä·Ù»¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥ì¥¹¥Ý¥ó¥À¡¼ Ìë¤ËÂÄ¤Á¤¿·Ù´±¡Ù¡¢¥ß¥Ë¥·¥ê¡¼¥º¡ØAngelyne¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥Þ¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡£
º£¸å¡¢2022Ç¯11·î¤Ë¸ø³«¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¡¼¥Ù¥ë±Ç²è¡ØBlack Panther: Wakanda Forever¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ä¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥Ù¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ù¤ËCIA¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î¥¨¥ô¥§¥ì¥Ã¥È¡¦¥í¥¹Ìò¤Ç½Ð±é¡£¤Û¤«¡ØMiller's Girl ¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Î½Ð±é¤âÍ½Äê¡£¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥ÈÆ±ÍÍ¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÀè¤Þ¤ÇËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤À¡£
£¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥â¥ê¥¢¡¼¥Æ¥£Ìò¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È
¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¤Î½ÉÅ¨¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥â¥ê¥¢¡¼¥Æ¥£¤ò±é¤¸¤¿¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¥é¥¹¥È¤Ç»à¤ó¤À¤Ï¤º¤Î¥â¥ê¥¢¡¼¥Æ¥£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¸¸³Ð¤ä²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤Ç»Ñ¤ò¸«¤»¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¤À¤¬¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤¬À½ºî¤µ¤ì¤¿¤é¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥É¥¢¤¬´°Á´¤ËÊÄ¤¶¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¤ÏÊÄ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¾ÍèÅª¤Ë¤¢¤ë»þÅÀ¤Ç³«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¶á¤¤¤¦¤Á¤Ëµ¯¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×±ÑDigital Spy¡Ê2019Ç¯¡Ë
¥·¡¼¥º¥ó5¤¬À½ºî¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤ÊÖ¤ë°Ê³°¤Î·Á¤ÇºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¤âÌÀ³Î¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¡Ê¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤«¤Ï¡ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡£¾õ¶·¤Ë¤è¤ë¤Í¡£¤Þ¤ºÀ½ºî¼Ô¤¿¤Á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÊ¹¤¤¤Æ¤«¤é¡¢ËÍ¼«¿È¤Î°Æ¤â½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤Î¿¼¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¡Ê¥â¥ê¥¢¡¼¥Æ¥£¤Ï¡ËÆÃÊÌ¤Ê¤ó¤À¡£¤¢¤ÎºîÉÊ¤ò¤È¤Æ¤â¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£Àµ¤·¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦°ìÅÙÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤è¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¥â¥ê¡¼¡¦¥Õ¡¼¥Ñ¡¼Ìò¤Î¥ë¥¤¡¼¥º¡¦¥Ö¥ì¡¼¥ê¡¼
¸¶ºî¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¿ÍÊª¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤«¤é¥·¡¼¥º¥ó4¤Þ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥â¥ê¡¼¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¥ë¥¤¡¼¥º¤â¡¢¥·¡¼¥º¥ó5¤ÎÂ³Åê¤Ë¤ÏÁ°¸þ¤¤ÊÍÍ»Ò¡£¥·¡¼¥º¥ó5¤¬ºî¤é¤ì¤ë¤Ê¤é½Ð±é¤·¤¿¤¤¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¤¨¤¨¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¡£7Ç¯Á°¤«¤é´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ºîÉÊ¼«ÂÎ¤¬¤³¤ì¤À¤±Âç¤¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ...¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¤«¤é¡×±ÑRadio Times¡Ê2017Ç¯¡Ë
¥·¡¼¥º¥ó1¤Ç¤Ï¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤Èà½÷¤¬¡¢¼«Î©¤·¤¿Íê¤ì¤ëÃç´Ö¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤â´¶³´¿¼¤¤ËÜºî¡£¥·¡¼¥º¥ó5¤¬À½ºî¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥â¥ê¡¼¤ÎÅÐ¾ì¤ÏÉ¬¿Ü¤È»×¤¤¤¿¤¤¡£
¥¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥â¥Õ¥¡¥Ã¥È¡õ¥Þ¡¼¥¯¡¦¥²¥¤¥Æ¥£¥¹
¥·¡¼¥º¥ó5¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤Ó¡¢Á°¸þ¤¤Ê²óÅú¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥â¥Õ¥¡¥Ã¥È¤È¥Þ¡¼¥¯¡¦¥²¥¤¥Æ¥£¥¹¡Ê¥Þ¡¼¥¯¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥È¡¦¥Û¡¼¥à¥ºÌò¤È¤·¤Æ¤â½Ð±é¡Ë¡£2022Ç¯¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¹Í¤¨¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÌÀÆü¤Ë¤Ç¤â¤â¤¦°ìÅÙ¡ØSHERLOCK¡Ù¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼»ä¤Ë¤½¤ì¤òÊ¹¤¯¤ó¤À¡© ¥Þ¡¼¥¯¤ÏÌÀÆü¤Ç¤â¤ä¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¡Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¡Ë¥¹¡¼¡¦¥ô¥¡¡¼¥Á¥å¡¼¤âÆ±¤¸¤À¤í¤¦¡£¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¤È¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¼¡Âè¤À¡£Èà¤é¤ÏºîÉÊ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÃé¼Â¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎµëÎÁ¤¬Èà¤é¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ°Â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤â¤Í¡×
¡Ö¡ØSHERLOCK¡Ù¤¬¡¢É¬¤º¤·¤âÈà¤é¤¬º£°ìÈÖ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤â¤·ËÍ¤¬¥·¡¼¥º¥ó5¤Î¼Â¸½¤ò¼ÙËâ¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¥ËÜ¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Â¾¤Î³§¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢ËÍ¤ÏÌÀÆü¤Ë¤Ç¤â¤¹¤°¤ËµÓËÜ¤ò½ñ¤»Ï¤á¤ë¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤è¡×±ÑRadio Times¡Ê2022Ç¯¡Ë
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥â¥Õ¥¡¥Ã¥È¤Ï2021Ç¯8·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥É¥½¥óÉ×¿ÍÌò¤Î¥æ¡¼¥Ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Ö¥¹¤¬¤¤¤Ê¤¤¡ØSHERLOCK¡Ù¤òÀ½ºî¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»£±Æ¥»¥Ã¥È¤òÁÈ¤ßÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤â¡¢Èà½÷¤¬ËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸½¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÈá¤·¤¹¤®¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÈÖÁÈ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬¸½¼Â¤Ê¤ó¤À¡£¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó5¤Ë¤Ï¼çÌò¤¬É¬Í×¤Ç¡¢ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤é¤Ï¼«Ê¬¤Î½ÐÈÖ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
³Î¤«¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤ä¤µ¤·¤¤¾Ð´é¤Ç¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¤È¥¸¥ç¥ó¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ï¥É¥½¥óÉ×¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡ØSHERLOCK¡Ù¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¼ä¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡Ä¡£
Rest In Peace Wonderful Una. pic.twitter.com/M6Q4mTYwWM
- Sherlock (@Sherlock221B) August 12, 2021
¥·¡¼¥º¥ó5¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡©ÆâÍÆ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¥·¡¼¥º¥ó4¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢221B¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÁöÇÏÅô¤Î¤è¤¦¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥·¡¼¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¡£°ìÃ¶¤ÏËëÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤À¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó5¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
ÀµÅµ¤Î¤¦¤Á±ÇÁü²½¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¤¢¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡ª
¸¶ºî¤¬Ã»ÊÔÃæ¿´¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥â¥Õ¥¡¥Ã¥ÈÛ©¤¯°ìÏÃ¤¢¤¿¤ê90Ê¬¤ÎËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅ¬¤µ¤Ê¤¤ºîÉÊ¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¡£Ã»ÊÔ¤ÎÃæ¤Ç¤â²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢²¼µ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Þ¡¼¥¯¤ÏÁ°¤«¤é¡ØÀÖÈ±Ï¢ÌÁ¡Ù¤ò¤ä¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¤¢¤È¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿½ª¤ï¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¡Øµ»»Õ¤Î¿Æ»Ø¡Ù¤â¤¢¤ë¤è¤Í¡£¤Û¤«¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥®¥ê¥·¥ã¸ìÄÌÌõ¡Ù¤â¤¹¤´¤¯¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÊÆâÍÆ¤À¤È»×¤¦¡×ÊÆVulture¡Ê2017Ç¯¡Ë
¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡©
2014Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤·¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤òÀ½ºî¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¥ê¡¼¤È¥á¥¢¥ê¡¼¤ä¡¢¥ì¥¹¥È¥ì¡¼¥É·ÙÉô¤¬¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤ë¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡£¤«¤Ê¤êÁ°¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¼Â¸½²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤À¤í¤¦¡Ä¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÎÆÃÈÖ¤Ê¤É¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜºî¤Ë¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ëÆü¤¬Áá¤¯Íè¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£
³¤³°¥É¥é¥Þ¡ØSHERLOCK¡ÙÇÛ¿®¾ðÊó
¡ØSHERLOCK¡¿¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¡Á4¤Ï¡¢¸½ºßHulu¡Ê¥Õ¡¼¥ë¡¼¡Ë¤ÈAmazon Prime Video¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¡Ë¡¢¥¹¥¿¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëEX¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡£2022Ç¯5·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤ÏNetflix¡Ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ç¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Hulu¥·¡¼¥º¥ó1¡Á4¡¢±Ç²è¡Ø´÷¤Þ¤ï¤·¤²Ö²Ç¡ÙAmazon Prime Video¥·¡¼¥º¥ó1¡Á4¥¹¥¿¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëEX¥·¡¼¥º¥ó1¡Á4¡¢±Ç²è¡Ø´÷¤Þ¤ï¤·¤²Ö²Ç¡ÙNetflix¼è¤ê°·¤¤¤Ê¤·U-NEXT¡Ê¥æ¡¼¥Í¥¯¥¹¥È¡Ë¼è¤ê°·¤¤¤Ê¤·Disney+¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¼è¤ê°·¤¤¤Ê¤·
¥·¡¼¥º¥ó5¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Â³Êó¤¬Æþ¤ê¼¡Âè¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë