「1分1ラウンド」で最強を決める総合格闘技エンターテインメントBreakingDownの『喧嘩道 presents BreakingDown5』前日会見が16日、都内で開催され、出場選手が登場した(白花こうは欠席)。

【動画】「アバターの先住民みたい…」秀逸な例えで対戦相手を挑発する瓜田純士

朝倉未来がスペシャルアドバイザーとして監修する格闘技大会。会場は最新鋭の機器を使った全方位モニターに囲まれた場所で、仮に壊した場合は膨大な修理費がかかるが、血気盛んな猛者たちが集まった前日会見だけあって、乱闘騒ぎが連発した。

中でも、ヒートアップしたのが瓜田純士と平石光一だった。アウトローのカリスマと呼ばれる瓜田は「オーディションの段階でキャラの立ったヤツらが俺の目の前に出てきた。赤ジャージとか赤スーツとか。そういう倍率の中から運良く勝ちとった対戦相手なんだけど、その存在があまりにも薄いせいで俺が弱いヤツを選んだという声が高まってきてる。ジェームズ・キャメロンの『アバター』に出てくる先住民に似てる。きょうは、派手なスーツ着てるけど、プレミア試写会と間違えてるのかな」と挑発した。

平石も「おやじ狩りしているみたいになっちゃうけど、俺の狙いは、このウリボーじゃないんで。いい年してイキってるんで、ボコボコにして立てなくしてやろうかなと思います」と負けじと挑発。瓜田は「破損したら、いくらとか言ってるけど、運営は俺らのパフォーマンスで稼いでいるんだから、俺が暴れてもちゃんと弁済しろよ」と言い放つと2人は大暴れ。幸い、場内の破損はなかった模様だが。あの元迷惑系YouTuberのへずまりゅうすら止めに入るほど鬼気迫る展開となっていた。

その後、なんとか落ち着いた2人。瓜田は「60秒間、真正面から思いっきり殴り合いたいと思います」と意気込み、平石も「俺も正面から打ち合って、しばき回したいと思います」と応じていた。

『BreakingDown』は未来が考案し、「1分間最強を決める」というテーマで、ケンカ自慢、プロ格闘家、元大相撲、ラガーマンなどが激突する刺激的な大会を展開。17日に開催の『喧嘩道 presents BreakingDown5』は、午後2時に開始予定で、「BreakingDown LIVE」と「ABEMA PPA」で視聴可能となっている。前売りチケットは2800円、当日チケットは3300円。

■『喧嘩道 presents BreakingDown5』対戦カード

小倉將裕 VS. としぞう

中村成士 VS. かまる

川島悠汰 VS. ごうけつ

山本隆寛 VS. みっくん

まる VS. 青山あいり

I vs. 岡迫大輔

にっけん君 VS. 飯田将成

ジョリー VS. チョン・ツーウェイ

辻敬太 VS. メガネ社長

宮島翔 VS. 信原空

白花こう VS. 森田舞夢

久保田覚 VS. 松葉大輝

捧拓将 VS. かいはつゆう

ミカヅキ上田 VS. 坂本瑠夏

山川そうき VS. 咲人

こめお VS. べーやん

たくま VS. へずまりゅう

瓜田純士 VS. 平石光一

ハイメ VS. 西谷大成

てる VS. 細川貴之

モハン・ドラゴン VS. 啓之輔