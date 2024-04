結論からいうと、QTモバイルは九州電力やBBIQ光を契約している九州地方にお住まいの方なら、他社よりお得に運用できる格安SIMサービスです。

本記事では、QTモバイルの評判について徹底解説をしていきますよ!

QTモバイルの申し込みを検討している人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

九州電力のグループ会社QTnetから提供されている格安SIM「QTモバイル」。

まずはQTモバイルがどのようなサービスなのか、おおまかに概要をつかんでおきましょう。

QTモバイルでは、契約タイプによって使用回線が異なります。

旧料金プランでは、ドコモ回線であるDタイプがもっともお得な契約タイプでした。

しかし現在の新料金プランでは、au回線のAタイプとソフトバンク回線のSタイプもDタイプと変わらない料金になり、より利用しやすくなっています。

上記5つのポイントについて、具体的にどのような部分がおすすめなのか詳しく解説していきます。

QTモバイルを検討中の方は、以下5つのメリットにどのくらい魅力を感じるかで申し込みの判断をしましょう。

上記5つのメリットについて、ユーザーの口コミを紹介しつつ深掘りしていきます。

QTモバイルではどの回線タイプを選んでも、2〜30GBの豊富なデータ容量から自分の使い方に合ったプランを選べます。

音声通話付きのプランだけでなく、データ通信のみに対応したコースも選べるので、2台目のサブスマホとして利用するのもおすすめですよ。

この方はQTモバイルの大容量だけでなく小容量プランがあるところに魅力を感じているようですね。

このようにQTモバイルは、どの回線を選んでも同じ料金で運用できます。

QTモバイルと他社格安SIM・格安プランと月額料金を比較したので、違いを確認してみてください。

QTモバイルは比較するサービスや容量によって、高くなることもあればお得になる場合もあることがわかりますね。

ただQTモバイルではセット割が組めるので、適用できる場合は他社回線よりもお得に運用できる可能性が高いです。

先ほども申し上げたとおり、QTモバイルはドコモ・au・ソフトバンクの3つから好きな回線を選べます。

回線が選べることは、大手3キャリアで購入した端末でもQTモバイルで使えることを意味します。

当然、SIMロック解除をすれば以前とは別のキャリア回線を利用できるので、自由度が高い点もメリットですね。

この方は3キャリアに対応している格安SIMの便利さを記載しています。

QTモバイルなら3キャリアに対応しているので、SIMロック解除の手続きが面倒な方でも乗り換えしやすいですよ。

データコースの月額料金の違いについては『ムダなく利用できる豊富な料金プラン』で記載しています。

また料金だけでなく、回線タイプごとに通信速度も若干異なることも注意が必要です。

このように、契約タイプによって通信速度にはそれほど大差ないことがわかりますね。

QTモバイルは通常料金でも十分お得ですが、九州電力やBBIQ光とのセット割を適用すれば月額料金をさらに下げることが可能です。

それぞれどのような内容のセット割なのか、わかりやすくまとめました。

九電グループまとめてあんしん割

自宅の電気を九州電力で契約し、かつQTモバイルを契約することでスマホ料金の割引が受けられるセット割サービスです。

適用すれば、QTモバイルの月額料金から毎月110円の割引が受けられますが、別途、申込手続きが必要な点には注意が必要です。

BBIQ×QTモバイルセット割

BBIQの加入者であれば、QTモバイルを同時利用することでスマホの月額料金割引が受けられます。

適用時は2GBプランで110円、3〜30GBでは220円が毎月QTモバイルの月額料金から差し引かれます。

BBIQとのセット割は九州電力とは異なり、別途申込手続きが不要です。

この方は大手キャリアの格安プランを検討している中、QTモバイルの使用を継続することに決めたようです。

QTモバイルの新料金プランであれば、セット割を駆使することで大手キャリアの格安プランよりお得に運用できる可能性がありますよ。

ただ残念ながら、九州電力・BBIQともに九州地方にお住まいの方を対象としたサービスです。

QTモバイルは九州地方にお住まいの方なら、通常料金よりさらにお得になる格安SIMだと覚えておきましょう。

QTモバイルは無料電話サポートやスマホ使い⽅ガイドなど、ユーザーの喜ぶサービスが充実しているのも特徴です。

QTモバイル契約後に困ったことが出てきても、9時〜20時までなら年中無休で無料電話サポートが受けられます。

この方は、実際にQTモバイルの無料電話サポートの便利さを体感されています。

この口コミのように、QTモバイルでは無料電話やチャットなど、サポート体制が整っています。

QTモバイルでは無料電話サポートのほかにも、オペレーターが公式サイト上で回答してくれるチャットサポートも開放しています。

「スマホの使い⽅がわからない」という初心者に向けて、公式サイト上でガイドコンテンツを充実させているのも、幅広い方にQTモバイルをおすすめできる理由の1つです。

加えて、有料ではありますが、月額385円支払えば「安心フィルタリング」機能オプションを追加できます。

オプションに加入したスマホであれば、インターネットの利用状況や端末の利用時間を制限できるので、子どもにはじめてスマホを持たせる際などで重宝するはずですよ。

「安心フィルタリング機能が気になるけど、有料だから試しにくい」という方でも、最大2ヶ月間無料で利用できます。

QTモバイルでは15,000円まで補償される「端末補償サービス」が受けられるのもうれしいポイントです。

QTモバイルの端末補償サービスは、QTモバイルで購入の端末も他社で購入の端末も対象です。

他社端末も補償の範囲内に含まれるサービスを展開している格安SIMは、なかなかありません。

※交換対応の代替品は弊社指定端末となります。

交換する場合、料金はかかってしまいますが、修理であれば無料で対応してもらえます。

修理・交換対応は、1年間で2回までであることもあわせて覚えておいてくださいね。

こちらの方は、QTモバイルの端末補償を含めたコスパの高さに驚かれているようですね。

QTモバイルに申し込みの際は、契約を後悔しないためにメリットだけではなくデメリットにも必ず目を通しておきましょう。

上記3つのデメリットについて詳しく解説していきます。

※現在は、ドコモ回線(Dタイプ)au回線(Aタイプ) ソフトバンク回線(Sタイプ)どの回線を選んでも同じ料金に変更されました。

QTモバイルは3つの回線から選べる点が魅力の格安SIMですが、申し込む回線タイプによって料金が異なることに注意しなければなりません。

ドコモ回線のDタイプとau回線のAタイプの料金と比較すると、Sタイプの料金は割高といえます。

ソフトバンク回線のDタイプを検討している場合、料金面を重視するならLINEMOやワイモバイルの検討もおすすめします。

この方はドコモ以外の回線をQTモバイルで契約している中、ほかの回線に切り替えたほうがいいとアドバイスされたようですね。

ただ新料金プランでは、ドコモ・au回線の料金は変わりません。

とはいえ、格安SIM全体で見てD・Aタイプの料金が比較的安めであることは間違いないので、ソフトバンク回線にこだわらない人にはおすすめですよ。

QTモバイルはドコモ回線のDタイプとau回線のAタイプであれば、通常料金でも十分お得な格安SIMといえます。

しかし他社格安SIMと比較して、最安級の料金で運用するためには「九電グループまとめてあんしん割」と「BBIQ×QTモバイルセット割」を適用させなければなりません。

この方は、スマホだけでなく固定回線も電気も九州電力グループのサービスに統一するべきと記載していますね。

九州電力やBBIQ光も一緒に利用すれば通信費の節約につながりますが、九州地方限定の割引サービスであることは覚えておきましょう。

QTモバイルは、万全なサポート体制や手厚い端末補償を考慮すれば、通常料金でも十分お得な格安SIMです。

ただ、最安級の料金で運用するためにはセット割を適用させる必要があるので、九州地方にお住まいの方向けのサービスだと覚えておきましょう。

QTモバイルでは対面で取引可能なショップは存在しますが、すべて九州地方のみであることに注意してください。

QTモバイルの実店舗は以下のように、九州地方に10店舗しかありません。

このように店舗数は少ないので、九州地方にお住まいの方でも、オンラインでやり取りをする必要がある方は多いでしょう。

この方はQTモバイルの契約を検討している中、店舗サービスが受けられないことで申し込みを躊躇っているようですね。

ただその分、QTモバイルでは年中無休で対応してくれる電話やチャットサポート、LINEでの問い合わせに対応しています。

また実店舗が少ないことはQTモバイルだけではなく、格安SIM全体にいえるデメリットなので、料金面を重視するなら仕方ない部分でしょう。

これまで紹介してきたメリットやデメリットから、QTモバイルがどのような方におすすめのサービスなのかご説明いたします。

なぜこのような方にQTモバイルがおすすめなのか、その理由を解説していきます。

QTモバイルはドコモ回線のDタイプとau回線のAタイプであれば、格安SIM全体で見てもお得な料金で運用できるサービスです。

とにかく通信費を抑えたい方は、QTモバイルのD・Aタイプの契約を検討しましょう。

QTモバイルは九州電力とBBIQを契約していれば、2つのセット割が適用でき、さらにお得に運用可能です。

ここまで申し上げてきたとおり、QTモバイルは通常料金でも十分お得な格安SIMです。

現在、九州電力やBBIQ光を利用中の方やこれから契約を検討している人であれば、QTモバイルはおすすめの格安SIMです。

QTモバイルは、ドコモ・au・ソフトバンクのトリプルキャリアに対応している格安SIMです。

乗り換えの際のSIMロック解除が面倒な方や、使用回線にこだわりがある方にもQTモバイルはおすすめの格安SIMです。

他社格安SIMと比較したうえで、「QTモバイルが自分に合っている」と感じた方は、さっそく申込手続きに移りましょう。

QTモバイルの申込方法はショップ・電話・WEBサイトの3つです。

ここでは、公式のWEBサイトから申し込みする際の手順について解説していきます。

本人確認書類は、使える書類が決まっているので事前に確認しておいてください。

他社から乗り換えの場合、電話番号をそのまま継続利用したいなら「MNP予約番号」を取得しなければなりません。

【MNP予約番号の取得窓口】 キャリア名 窓口 受付時間 ドコモ My docomo 24時間 ドコモ携帯電話:151

一般電話:0120-800-000 9:00〜20:00 au My au 24時間 au携帯電話/一般電話共通:0077-75470 9:00〜20:00 ソフトバンク My SoftBank 24時間 ソフトバンク携帯電話:*5533

一般電話:0800-100-5533 9:00〜20:00