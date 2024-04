マリオに続く新エリア『ドンキーコング・カントリー』！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『スーパー・ニンテンドー・ワールド』

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、『スーパー・ニンテンドー・ワールド』のエリア拡張。

「ドンキーコング」をテーマにした世界初の壮大なエリアが誕生します。

2023年12月5日には、報道陣に向けキックオフ・プレゼンテーションが開催され、エリア名称『ドンキーコング・カントリー』や体験内容などの説明が行われました。

『スーパー・ニンテンドー・ワールド』新エリア『ドンキーコング・カントリー』まとめ

開業予定:2024年後半

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2021年3月18日に開業し、日本のみならず世界中から多くの注目を集めている『スーパー・ニンテンドー・ワールド』の第二期エリアの拡張を発表!

2024年の開業を目指し、「ドンキーコング」をテーマにした世界初の壮大な新エリアが登場します。

ドンキーコングと仲間たちが暮らす緑豊かなジャングルが広がる新エリアでは、飲食・物販体験や革新的なコースター型のライド・アトラクションなどのテーマパーク体験によって、ドンキーコングの世界を全身で楽しむことができます。

任天堂により、アーケードゲームとして1981年に誕生した「ドンキーコング」は、日本のみならず世界中のゲーム市場を瞬く間に席巻し、数多くのファンを魅了しています。

以降、スーパーファミコンやWii、Nintendo Switchなどで発売されたシリーズ作が大ヒット。

シリーズの全世界累計販売本数が6,500万本(2021年3月時点)を超える、世界中から愛され続ける任天堂のゲームシリーズのひとつです。

第一期エリアに引き続き、第二期エリアも、ユニバーサル・スタジオの技術とイマジネーションと、任天堂株式会社代表取締役フェロー・宮本茂氏をはじめとする任天堂のクリエイティビティを融合させた壮大なエリアとして誕生します。

この新エリアは、2024年の開業を予定しており、大阪・関西に非常に大きな集客力をもたらし、さらに2025年の大阪・関西万博開催と相乗効果を発揮することが期待されています。

開業予定は2024年春!エリア名称『ドンキーコング・カントリー』

合同会社ユ―・エス・ジェイ J.L.ボニエ社長CEOより、開業予定期が2024年春であることが発表されました。

そして、新エリアの名称は『ドンキーコング・カントリー』に決定!

「スーパー・ニンテンドー・ワールド」新エリア拡張について

まず、合同会社ユー・エス・ジェイ社長 J.L. ボニエCEOよりご挨拶。

合同会社ユー・エス・ジェイ社長 J.L. ボニエCEO

「任天堂とのグローバルパートナーシップの発表から7年以上が経つ 2024年春に、早くも拡張エリア『ドンキーコング・カントリー』を開業することを、とてもワクワクしています。

任天堂代表取締役フェローの宮本茂様、そして才能あふれる任天堂の皆様との強い連携により、新エリアのクオリティには絶大な自信をもっています。

社会に革新性をもたらし続けてきた任天堂と、ユニバーサル・ディスティネーション&エクスペリエンス、そしてユニバーサル・スタジオ・ジャパンのコラボレーションで、世の中を驚かせるテーマパーク体験を準備中です。

皆様にスケールアップした体験をお届けできる日が今から楽しみです。」

続いて、合同会社ユー・エス・ジェイ 執行役員 副社長 村山 卓CMOより、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」のマーケティング戦略について解説。

合同会社ユー・エス・ジェイ 執行役員 副社長 村山 卓CMO

「日本が世界に誇るエンターテインメントブランドである任天堂様と共に創り上げた『スーパー・ニンテンドー・ワールド』には、国内からはもちろん、連日多くの海外ゲストをお迎えしています。

戦略マーケットのアジア圏だけでなく、特に北米やオセアニア地域から非常に多くのゲストにお越しいただいております。

エリア拡張によって体験価値が倍増し、ますます世界を魅了できると自をもっております。

この新エリアは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのさらなる集客拡大の起爆剤になることはもちろん、雇用創出やインバウンド集客など、目本全国、そして世界へとその影響が拡大すると考えます。

このエリアを体験いただくことで、多くの方に“超元気”になっていただき、活気あふれる世界に変えていきたいと思います。

新テーマは、「プレイワイルド!遊びの本能大爆走」です。

ドンキーコングのエリアが加わり、これまでのスーパー・ニンテンドー・ワールドの体験がさらにスケールアップします。

探したり、発見したり集めたり、予測不可能な体験に驚いたりと、大人も子供も夢中になって、自分をむき出しにして超興奮できる新体系にどうぞご期待ください。」

「スーパー・ニンテンドー・ワールド」新エリア体験内容/アトラクション

ユニバ ーサル・クリエイティブ チーフ・クリエイティブ・オフィサー ブライアン・ロビンソンさんより、新エリアでの体験内容の説明がおこなわれました。

ユニバ ーサル・クリエイティブ チーフ・クリエイティブ・オフィサー ブライアン・ロビンソンさん

「ユニバ ーサル・クリエイティブでは、ゲストの想像を大きく超え、ありえないと思っていたような体験を提供し、心から興奮するような感動を送り続けています。

『スーパー・ニンテンドー・ワールド』では、マリオのようにジャンプしたり、はてなブロックをパンチしたり、コインを集めたり、レインボーロードで競い合うことができます。

そして新たに「ドンキーコング・カントリー』では、より高いインタラクティブ性をもった“アソビ体験”を大幅に拡張します。

ドンキーコングは1981年に世界を席巻し、その親近感あるキャラクターと象徴的な音楽、そしてみんなが他のを占める合計で私達の心をつかみました。

それから42年の間に20作品以上のゲーム、キャラクターあの音楽、そしてあの冒険が感情的なエッセンスとインスピレーションの源となり、誕生しました。

全く新しいエリア、『ドンキーコング・カントリー』にようこそ!

宮本氏と彼のチームと我々とのコラボレーションにより、ファンを唯一無二の『ドンキーコング・カントリー』にお連れします。

『スーパー・ニンテンドー・ワールド』に、任天堂のゲームの世界をテーマにしたライドとして世界初のライド・アトラクションを革新的な技術で導入したように、新エリアにもイノベーションあふれるライド体験を実現、ファミリーでもお楽しみいただけるスリリングなコースターとして登場します。

ユニバーサル・クリエイティブが、従来のライド・アトラクションのアイディアに縛られない新規性と革新性に富んだコースターデザインを開発、壊れたトラックをジャンプするような予測不能な体験を提供、視覚的にも本能的にも刺激あふれる体験を提供します。

ここからしか生まれない斬新なコースターですので、ファンの皆さんに体験してもらう日が待ち遠しいです!」

アトラクション『ドンキーコングのクレイジー・トロッコ』

エリアを駆け巡る新進気鋭のライド・アトラクション『ドンキーコングのクレイジー・トロッコ』が誕生。

それらの体験の一部が楽しめるティザー映像も初公開されました!

ユニバ ーサル・クリエイティブ チーフ・クリエイティブ・オフィサー ブライアン・ロビンソンさん

私達の冒険はジャングルの中を通り抜けて、荘厳な黄金の神殿へと続きます。

ここではドンキーコングとディディーコングと一緒に、ドンキーコングのクレイジートロッコのアトラクションでティキ族からゴールデンバナナを守ります。

斬新で予想外の驚きに満ちた、これまでにないアトラクションデザインです。

樽から飛び出し障害物を交わし、トラックをジャンプして激突するような、忘れられない没入型コースターです。

そしてティキ族の最高指導者であるティキトングという大物キャラクターと対峙することになります。

パワーアップバンド

ジャングルの奥深く、最も奥にある黄金の神殿が気になるポイントのひとつですが、まずはパワーアップしなければなりません。

「ドンキーコング」「ディディーコング」のパワーアップバンドも新登場します!

こちらもモバイルアプリに連動し、新しい遊び体験を提供します。

エリアの魅力も倍増!ドンキーコングの世界を全身で体感

任天堂の代表的なゲームキャラクター「ドンキーコング」をテーマとした新エリアは、ピーチ城やクッパ城のあるマリオの世界をテーマとしたエリアに隣接する形で拡張します。

「ドンキーコング」をテーマにしたエリアの誕生に伴い、『スーパー・ニンテンドー・ワールド』の敷地面積は1.7倍に拡張し、エリアの魅力も倍増!

『スーパー・ニンテンドー・ワールド』は、任天堂のキャラクターやゲームの世界をユニバーサル・スタジオの革新的なアイデアと世界最新鋭のテクノロジーにより、圧倒的なスケールとクオリティで現実世界に再現した、まったく新しい大規模テーマエリアです。

合同会社ユ―・エス・ジェイ J.L.ボニエ社長CEOからのコメント

『スーパー・ニンテンドー・ワールド』はテーマパークエンターテイメントを全く新しいレベルで創造し、瞬く間に多くのゲストにとってエキサイティングであり、必須の体験となりました。

任天堂のキャラクターや物語を現実の世界に再現するというビジョンを持ちながら、引き続き任天堂のみなさまと共にこのプロジェクトを推進できることにとてもワクワクしています。

「ドンキーコング」をテーマにした新しいエリアは『スーパー・ニンテンドー・ワールド』をより魅力的にし、ゲストのみなさまにさらなる超興奮体験をお届けできるでしょう。

どうぞご期待ください。

任天堂株式会社 宮本茂代表取締役フェローからのコメント

マリオの世界に続いて、「ドンキーコング」の世界も現実の形にできることに胸を躍らせています!

ユニバーサル・スタジオの優れたスタッフの皆さんと一緒に、「ドンキーコング」の「ちょっとスリリングな体験」を準備中です。

完成まではもう少しお時間をいただきますが、このシリーズを遊んだことがない人でも楽しめるユニークな体験エリアをつくり上げたいと思います。

第二期エリアの拡張を決定したユニバーサル・スタジオ・ジャパン。

「ドンキーコング」エリアは、2024年後半開業予定です。

