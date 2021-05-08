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Daily iOS 14.5 Opt-in Rate | Flurry
https://www.flurry.com/blog/ios-14-5-opt-in-rate-att-restricted-app-tracking-transparency-worldwide-us-daily-latest-update/
96% of US users opt out of app tracking in iOS 14.5, analytics find | Ars Technica
https://arstechnica.com/gadgets/2021/05/96-of-us-users-opt-out-of-app-tracking-in-ios-14-5-analytics-find/
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