【今週スタートの海外ドラマ】『ボーン・コレクター』ドラマ版にHBO×BBCの話題作が初放送！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週はHBO×BBC制作の新シリーズや、『ボーン・コレクター』のドラマシリーズ版が日本初放送となる。お見逃しなく!

■3月10日(水)

『インダストリー』(BS10 スターチャンネル)

米HBOと英BBCの共同制作で、ロンドンのトップ投資銀行で奮闘するエリート新社会人を描く新作ドラマ。ロンドンにある投資銀行で"正社員"の座を奪い合う20代の若者たちの姿を通して、国際金融という生き馬の目を抜くような過酷な世界が描かれる。

クリエイターを務めるのは、2008年の世界的金融危機の当時、実際にロンドンの金融業界に身を置いていた二人、ミッキー・ダウンとコンラッド・ケイ。

『密売人』(Netflix)

フランス発のNetflixオリジナルシリーズ。

麻薬密売ギャングのトップに立ちながらラップ界への進出を目論む予測不可能なカリスマリーダーのトニーのミュージックビデオを撮影するためフランス南部の荒れた地域に潜入した監督のフランク。麻薬密売の隠された真実をカメラでとらえようとするが、ギャングの抗争に巻き込まれていく。

■3月12日(金)

『The One: 導かれた糸』(Netflix)

ジョン・マースのスリラー小説をドラマ化。DNAの検査で完璧なパートナーが見つけられる世界を舞台に、愛という名のビジネスの裏で欲望とウソが暴走していく様子が描かれる。

■3月13日(土)

『リンカーン 殺人鬼ボーン・コレクターを追え!』(WOWOW)

1999年の犯罪サスペンス映画『ボーン・コレクター』の米NBCドラマ版。

本シリーズで主演を務めるのは大人気ホラーファンタジードラマで5シーズンにわたりレクシー・ブランソンを演じたアリエル・ケベル。

■3月14日(日)

『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン10(AXNミステリー)

OBE(大英帝国勲章)の称号を持ち、1996年に公開された『秘密と嘘』でカンヌ映画祭主演女優賞やゴールデン・グローブ賞の受賞歴を持つ英国の名優ブレンダ・ブレシンが演じるベテラン女性警部ヴェラを主人公にした本格犯罪捜査ミステリーの最新シーズンが日本初放送! ノーサンバーランドの息をのむような風景の中で繰り広げられる身も凍るような謎に、ヴェラが挑む。

『ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド』シーズン2(スーパードラマ!TV)

のデブラ・メッシングが、シングルマザーの刑事として豪快な性格と鋭い感性で次々に事件を解決していく痛快ミステリー。

シーズン2ではジェイクが銃で撃たれてしまい、息子たちの父親でもあるためローラは彼の看病をする。一方、2分署ではジェイク不在の間、代理警部としてサンティアーニがやってくる。ビジネスライクで規律のとれた組織を好むサンティアーニは、明らかに2分署の雰囲気にはそぐわない。さらにジェイクが復帰しても警部の座を渡す気はさらさらない。八方塞がりになったジェイクは、2分署に残るために自ら降格することを決断し、サンティアーニの下でローラの相棒として働くことになるが...。

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『INDUSTRY(原題)』

© 2021 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

Netflixオリジナルシリーズ『密売人』は3月10日(水)より独占配信スタート

Netflixオリジナルシリーズ『The One: 導かれた糸』は3月12日(金)より独占配信スタート

『リンカーン 殺人鬼ボーン・コレクターを追え!』

(C)2020 Sony Pictures Entertainment. All Rights Reserved.

『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン10

© ITV Studios Limited 2019 All rights reserved

『ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド』シーズン2 (c) Warner Bros. Entertainment Inc.