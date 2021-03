『SW』オビ＝ワン・ケノービ主人公ドラマに『ゲーム・オブ・スローンズ』あの人が出演！

『スター・ウォーズ』シリーズの人気キャラクター、オビ=ワン・ケノービを主人公にしたDisney+(ディズニープラス)による新作ドラマに、大河ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』(以下『GOT』)のキャストが参加することが明らかになった。米TV Lineが報じている。

そのキャストとは、『GOT』でオベリン・マーテル(ペドロ・パスカル)の愛人エラリア・サンド役を演じたインディラ・ヴァルマ。インディラが演じる役どころについては明らかにされていないが、本作の時代設定は2005年公開の『スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐』の正史シリーズ第1作となる『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』までの間と言われている。

本作では、映画版で若かりし頃のオビ=ワンを演じたユアン・マクレガーとアナキン・スカイウォーカー役のヘイデン・クリステンセンが続投する予定。この二人は『シスの復讐』の中で最後に再会を果たしたが、アナキンはジェダイを拒絶し、ダークサイドに陥ってしまった。

Disney+で製作中の『スター・ウォーズ』スピンオフ

このシリーズは、Disney+が制作中の『スター・ウォーズ』スピンオフ作品の一つ。『Marvel デアデビル』の看護師クレア役などで知られるロザリオ・ドーソンが演じる元ジェダイのアソーカを中心とした『Star Wars : Ahsoka(原題』)』、そして、『マンダロリアン』シーズン2でボバ・フェット役を演じたテムエラ・モリソンと、フェネック・シャンド役のミンナ・ウェンが主演する、『マンダロリアン』の時代設定の間で綴られる『Rangers of the New Republic(原題)』、そしてハン・ソロの悪友ランド・カルリジアンを主人公に迎えたシリーズの製作も決まっている。

新たに『スター・ウォーズ』の世界の仲間入りを果たすインディラは、AmazonオリジナルなどのTVシリーズへの出演で知られている。(海外ドラマNAVI)



