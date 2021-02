超強力接着剤「ゴリラ・グルー・スプレー(Gorilla Glue spray)」を頭に使用し、髪が1か月以上も固まったままだった米ルイジアナ州在住のテシカ・ブラウンさん(Tessica Brown)が、ついに元の髪を取り戻したようだ。一躍時の人となったテシカさんのこれまでの軌跡を、『TMZ』『New York Post』などが伝えた。

【この記事の動画を見る】

ヘアスプレーの代わりに超強力接着剤「ゴリラ・グルー・スプレー」を使ったことで、「ゴリラ・グルー・ガール(Gorilla glue girl)」という不名誉なあだ名がついてしまったテシカ・ブラウンさん。SNSで「15回も洗髪しているに、髪がびくともしないのよ! 助けて!」と訴え、緊急治療室にまで足を運んでいたテシカさんが今月10日、ルイジアナ州からカリフォルニア州に飛び、ビバリーヒルズの「MiKO Plastic Surgery」で髪をほぐす施術を受けた。

形成外科医マイケル・オベン氏(Dr. Michael Obeng)によって行われた施術では、テシカさんに軽く麻酔がかけられ、カチカチに固まった髪をほぐすのに約4時間が費やされた。

オベン医師は通常であれば約131万円(12500ドル)の治療を無償で行うことを申し出ており、「接着剤を髪につけるなんて最初は冗談だと思ったけど、本当の話だと聞いて驚いたんだ。スタッフが『ゴリラ・グルーを除去できる?』と聞いてきたから、『もちろんだよ』と答えたんだ」と語り、こう続けた。

「施術前にはまず、ゴリラ・グルーの成分を調べた。ゴリラ・グルー社にも電話してね。髪をほぐすには、主成分であるポリウレタンをいかに分解するかが鍵だった。最終的には医療用の粘着剥離剤、アロエベラ、オリーブオイル、そしてアセトンを少しだけ混ぜて、実際に人毛が使われたマネキンの頭で試してみたんだ。」

「彼女は精神的、肉体的にもかなりのストレスを感じていてね。手術前には薬でリラックスしてもらう必要があった。施術は上手くいったけど、彼女の頭皮にあまり傷が残らなかったことはラッキーだったと思う。強力接着剤を髪につけるなんて、本当に危険なことだよ。」

なお施術の様子はカメラで収められており、動画ではオベン医師がテシカさんの頭にスプレーをかけ、櫛やハサミを使って髪をほぐしていくのが見て取れる。テシカさんは治療を受ける数日前に長かった髪をバッサリと切っており、最後には別のスタッフが短髪についた混合液をきれいに洗い流した。

こうして施術後、真っ先に髪に触れたテシカさんは「手ぐしが通るわ! ポニーテールを切るのを待てば良かった。やっと終わったわ。終わったのよ」と涙を流し、「一生かつらを使わなくてはいけないかと思ったけど、必要なくなったの。これからまた髪を伸ばしてポニーテールにするわ」と喜びを露わにした。

ちなみにテシカさんは数日前、「頭痛が酷い。緊急治療室では頭が焼けるような痛みを感じ、接着剤は取れなかった」と明かし、「今後の治療とかつら代に使いたい」と1500ドルを目標にクラウドファンディングサイト「GoFundMe」を立ち上げていた。サイトには日本時間12日時点で約220万円(21000ドル)以上の寄付金が寄せられているが、テシカさんのSNSは今のところ更新されておらず、その後どうなったのかは分かっていない。

テシカさんには「1か月以上もあんな状態で過ごしていたなんて、つらかったでしょうね」「ドクター、よくやった!」「ドクターに感謝しなくちゃね」といった声のほか、「治療代もかからず、かつらも必要なくなったんでしょう。集まったお金は返したら?」「ゴリラ・グルーの注意書きを読まなかったあなたが悪いんだから、GoFundMeは必要ないわ」「ゴリラ・グルー社を訴えるって聞いたわよ。それまでは応援していたけど、ちょっとやりすぎじゃない?」「敗訴するのは目に見えているから、裁判でお金は消えるわよ」「訴えるのはやめたのかしら? これだけ騒がせているんだから、SNSをアップデートしてちょうだい」「全くばかげている」といった辛口のコメントも多数見受けられた。

またテシカさんの報道を見たある男性は「ゴリラ・グルー・チャレンジ」と称し、おふざけでSNSに動画を投稿してとんでもない目に遭っている。男性は接着剤をプラスチックのコップのフチにつけて唇に接着。とれなくなって緊急治療室で手当てを受けたそうだ。画像は『Tessica 2021年2月4日付Instagram「Stiff wea ???????」』『TMZ 2021年2月11日付「GORILLA GLUE HAIRDO She’s Finally Unstuck ... SEE VIDEO OF MIRACLE SURGERY!!!」(TMZ.com)、2021年2月9日付「GORILLA GLUE HAIRDO I FINALLY CUT MY PONYTAIL OFF ... But My Scalp Still Burns!!!」(TMZ.com)』『New York Post 2021年2月11日付「‘Gorilla Glue girl’ Tessica Brown gets her hair unstuck after surgery」(Rachpoot/MEGA)』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 A.C.)