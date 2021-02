Zoomを用いたリモート法廷審問で、弁護士が子ネコに変身してしまうという事態が起きました。この弁護士を子ネコに変えてしまったフィルターの正体は、「Live! Cam Avatar」という古いソフトウェアであることが明らかになっています。

2021年2月にアメリカの地方裁判所がZoomを用いたリモート法廷審問を行ったところ、弁護士のロッド・ポントン氏が子ネコになってしまうという事態が発生。ポントン氏は子ネコの姿になってしまった自分の映像を見て、焦りながら「私はここにいます。ネコではありません」と釈明するムービーは、記事作成時点で860万回以上再生されています。

Zoomを使った法廷審問で弁護士がキュートなネコに変身してしまう事態が発生 - GIGAZINE

ポントン氏によるとZoomに使用したノートPCは同氏の秘書のものだったそうです。また、Zoomのデフォルトのフィルターパックにはユーザーの姿を子ネコに変えるものは存在しないため、サードパーティ製のフィルターによりポントン氏の姿が子ネコに変わってしまったものと推測されていました。

そのため、ムービーと共に「どのZoom用フィルターが弁護士をネコに変えたのか?」ということが話題となっていました。

その質問に答えてくれたのが、2012年にSkypeを用いた面接でポントン氏のように子ネコに変身してしまったというChemBarkさん。同氏によると、DELL製のPCに搭載されていたウェブカメラ用のソフトウェアでは、ユーザーの姿が子ネコに変わるようにデフォルトで設定されていたとのこと。

