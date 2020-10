iPhone 12は 5G に対応していることが 2020年10月14日の新製品発表イベント でAppleから明かされています。しかし、ソーシャルニュースサイトのRedditでリークされたAppleの社内文書には、「iPhone 12のデュアルSIMモードは5Gに対応していない」と記載されていることが報告されています。iPhone 12 Modem and Verizon Esimhttps://www.reddit.com/r/verizon/comments/jbmr8q/iphone_12_modem_and_verizon_esim/g8x0xc1/The iPhone 12 won’t support 5G in dual SIM mode at launch - The Vergehttps://www.theverge.com/2020/10/19/21523718/apple-iphone-12-5g-dual-sim-mode-launch-issue-updateiPhone 12 Models in Dual SIM Mode May Not Run at 5G Speeds, At Least Initially [Update: Confirmed] - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2020/10/19/iphone-12-dual-sim-mode-incompatible-5g-speeds/iPhone 12は、iPhoneシリーズとしては初の5G対応端末となることがAppleにより発表されています。5G対応の「iPhone 12」が登場、新しくフラットなデザインに生まれ変わる - GIGAZINEiPhone 12にも搭載される予定であるデュアルSIMモードとは、1台のデバイスでeSIMやSIMカードを同時に2種類使えるというもの。デュアルSIMモードではそれぞれ別の通信プランを使用できるため、例えば1つのSIMカードを国内用、もう1つを海外用にすることも可能です。そんなデュアルSIMモードについて、iPhone 12では5Gがサポートされないことを示唆する社内文書がRedditで報告されました。Redditに投稿されたのはiPhone 12に関するAppleの社内トレーニング用のマニュアルで、以下の画像の青丸部分に、「5GはデュアルSIMで動作しますか?」という質問に対して「デュアルSIMモードで2種類の回線を使用する場合、5Gはどちらの回線でもサポートされず、4G LTEに設定されます。eSIMのみを使用していて5G対応の通信事業者およびサービスプランに加入している場合は、5Gでのアクセスが可能です」と回答するように明記されています。社内文書を投稿したRedditユーザーは「2020年後半に予定されているアップデートにより、デュアルSIMモードでも5Gが有効になる」と主張しています。なお、ニュースメディアのVergeが今後のiPhone 12におけるデュアルSIMモードでの5G対応についてAppleにコメントを求めたものの、記事作成時点では回答は得られなかったとのこと。また、Redditに投稿された情報はAppleの社内文書であるとされていますが、Apple製品の情報サイトであるMacRumorsは、AppleのデュアルSIMサポートページは記事作成時点で2020年9月26日の更新から5Gについては言及されていないと述べ、情報の真偽は明らかになっていないと主張しています。