Go To 10月の東京追加決定を発表

Go To トラベル事務局は9月16日、公式ホームページで東京都が10月1日以降に開始する旅行からGo To トラベル事業の支援対象になることをあらためて掲載。また、すでに入っている東京発着の旅行の予約については、同じ内容の割引商品に予約を振り替えることで、割引の適用が受けられることをアナウンスしている。



東京都への旅行や東京都在住者の旅行は7月17日から事業の対象外になっていたが、9月11日の新型コロナウイルス感染症対策分科会で専門家による政府への提言などを踏まて10月1日以降に対象になることが決まった。



旅行時の毎朝の体温チェックや接触確認アプリ「COCOA」の利用、浴場や食事、飲食施設での3蜜対策の徹底など「Go To トラベルの利用にあたっての遵守事項」を守ることが事業参加の条件となっている。



なお、割引適用のための予約の振り替えについては、予約した事業者に相談するように促している。