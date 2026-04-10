天保10年(1839年)創業、江戸時代から続く老舗お茶店『常盤園(ときわえん)』。 現在まで「村上茶」を家業として守り、栽培・製造・販売までを一貫して行っています。村上は昼夜の寒暖差が大きいため、「村上茶」は渋みや苦みが少なく 甘みがあってまろやかなのが特徴。地元の常連客を中心に長く愛されてきました。最近は、茶葉だけでなくティーバッグやパウダーも手軽ということで人気が出ています。 お茶を普段