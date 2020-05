『S.W.A.T.』はシーズン4へ！『MACGYVER』『FBI』などのCBSが一挙にシーズン更新を発表

『クリミナル・マインド』のデレク・モーガン役で知られるシェマー・ムーア主演のアクションドラマ『S.W.A.T.』をはじめとする、米CBSの番組が一挙に更新情報を発表した。米TV Lineなどが報じている。

1970年代に放送された『特別狙撃隊S.W.A.T.』をリブートした『S.W.A.T.』は、シーズン4へと更新された。現在本国で放送中のシーズン3の平均視聴者数が約400万人、0.57レーティングと前シーズンに比べて23パーセント減少しているが、DVRでの後追い視聴を含めると同局のドラマの中で1週間の視聴者数が2番目に多い作品で、1.2レーティングという数字で結果を出している。

なお、『S.W.A.T.』のシーズン3は、その他の作品同様に現在製作が中断されているため、予定よりも1エピソードだけ少ない全21話で5月20日(水)に終了する。

また、大ヒット犯罪捜査ドラマ『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』も、スピンオフと揃って更新された。

今回発表された来シーズンに続く作品は以下の通り。

・『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン18へ

無事更新された作品がある一方で、残念ながら打ち切りとなった作品もあわせて発表された。

『ナース・ジャッキー』イーディ・ファルコ主演の新作犯罪捜査ドラマ『Carol's Second Act』が次に進むことなくシーズン1で終了することとなった。また、『フレンズ』のジョーイ役でおなじみのマット・ルブランが子育てに奮闘するコメディドラマ『Man With A Plan』はシーズン4で幕を閉じるようだ。

(海外ドラマNAVI)

Photo:『S.W.A.T.』(c) 2019 Sony Pictures Television Inc. and CBS Studios Inc. All Rights Reserved.