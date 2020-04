『エージェント・オブ・シールド』ファイナルシーズンに『エージェント・カーター』キャラクターが登場！

大ヒット映画『アベンジャーズ』後の世界を舞台に、国際平和維持組織S.H.I.E.L.D.の活躍を描いたスピンオフドラマ『エージェント・オブ・シールド』。本作のファイナルシーズンに、『エージェント・カーター』のキャラクターが登場することが明らかになった。米Entertainment Weeklyが報じている。

そのキャストとは、ダニエル・スーザ役のエンヴェア・ジョカイ。Entertainment Weeklyサイトをチェック!)

実はこれまでにこの2作品は、実質的なクロスオーバーをしたことがない。なぜなら、設定されている時代背景が異なるからだ。『エージェント・カーター』は1940年代で、『エージェント・オブ・シールド』は基本今の世界だから。『エージェント・カーター』の主演を務めたペギー・カーター役のヘイリー・アトウェルはフラッシュバッグで『エージェント・オブ・シールド』シーズン2の第1話と第8話に登場したことがあるが、『エージェント・カーター』の放送前になる。

今年1月に公開された『エージェント・オブ・シールド』ファイナルシーズンのファーストルックでは、クラシックな装いのLMD(アンドロイド)とクロニコムを混合した技術を使って生み出されたフィル・コールソンと、デイジー、マック、ディークの姿があり、時代を遡って1931年のニューヨークにたどり着いていた。このことから、1940年代を舞台にしている『エージェント・カーター』のスーザが登場できるものと思われる。(ちなみに、スーザ役のエンヴェアは本作の本家である2012年公開の映画『アベンジャーズ』にも出演している。ニューヨーク決戦が行われている中で、キャップから人々誘導させるよう指示された若手警察官役)

