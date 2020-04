【4月】星座占い×星座別オススメ海外ドラマ（7位から12位）

本来ならば花便りが各地から届くころですが、今年は新型コロナウイルスが世界中で猛威をふるっており、各地で自粛が相次いでいます。今月も外出規制のため自宅で過ごす時間が多くなりそうですが、何とか乗り切っていきましょう! さて今月もあなたの1ヶ月の運勢をお知らせします。ラッキーアイテムのほか、数多ある海外ドラマの中から星座別に今オススメの作品もご紹介。合わせてチェックしてみてください。まずは12位から7位までをご紹介。※配信・放送情報は2020年4月時点の情報です

【12位】牡牛座(4/20〜5/20)

予想外の出来事が続き、予定が変わりやすい運勢です。流れに逆らわず進めていけば、最終的にはまるく治まる運勢なので、今までのやり方に固執せず、柔軟に対応するようにしましょう。オンオフともに友人や同僚との連絡を密にしておけば、協力して乗り越えていくことができます。また「ここだけの話」が流出しやすいときなので、秘密を口にしたり、陰口に参加するのは控えましょう。金運は安定。ファッション系の買い物にツキがあります。ラッキーアイテムはアロマオイル。

オススメドラマ:「ここだけの話」がここだけに収まったことはないU-NEXT、Hulu、Paraviで配信中)

【11位】天秤座(9/23〜10/23)

親しい人に影響されやすくなっています。今まではなんとも思っていなかったのに、同僚と対立している人に敵意を感じたり、友人の趣味の話を聞くと自分も試したくなったりと、気持ちが変わりやすくなっています。親しい人と話が盛り上がった後は一度、冷静になって人に流されていないか確認するようにしましょう。同情しやすくなっているので、あなたの好意を利用して面倒を押し付けようとする人にも注意を。知的好奇心が旺盛になるので学びは吉。ラッキーアイテムは音楽プレーヤー。

オススメドラマ:幸せは結局自分が決めるもの『ワンダーラスト: 幸せになるためのセラピー』(Netflixで配信中)

【10位】獅子座(7/23〜8/22)

仕事や社会活動に意欲的になりますが、派手な世界ばかりに気持ちが向かい、事務的な作業がおざなりになりやすくなっています。オンオフともに、まず基礎の部分をしっかりとこなすようにすればすべてが順調に進みます。この時期は面倒な雑務から片付けるようにしましょう。情報通になれるときなので、友人との企画ではあなたが中心になって情報を集めて発信してみて。盛り立て役になることで、周囲からの信頼が上がっていくことになります。ラッキーアイテムはスカーフ。

オススメドラマ:事務仕事から異動した先は刺激的過ぎる現場U-NEXTにて配信中)

【9位】山羊座(12/21〜1/19)

保守的な傾向が出てきます。冒険するよりも現状維持、という考え方になるのでミスやトラブルは避けられそう。ただし発展のチャンスが降ってくる運勢なので、いざというときは挑戦に飛び込んでいく勇気も必要です。家時間を楽しく感じられる時期なので、部屋の模様替えや、料理やDIYに力を入れて、私生活を充実させるのもよいでしょう。ただし暴飲暴食には気をつけて。家族や親しい友人との関係は良好です。交流を増やしましょう。ラッキーアイテムは腕時計。

オススメドラマ:飛び込む勇気が運命を変えるU-NEXTで配信中)

【8位】乙女座(8/23〜9/22)

日本の伝統技術など、今まで興味のなかったものへ関心が出てきます。将来役に立つかは考えず、チャレンジしてみましょう。後に生きがいとなる趣味になったり、将来の仕事に役立つことになる可能性があります。探求心が強まっているので知識や技術をぐんぐん吸収できるでしょう。仕事運は平均点。雑務で忙しくなりそうですが、仕事関係の対人関係が良好なのでそれほどストレスは感じないでしょう。恋愛運は動かず。出会いは気長に待ちましょう。ラッキーアイテムはステーショナリー。

オススメドラマ:人生何が役立つかわからない。『フォーエバー 〜人生の意味〜』(Amazon Prime Videoで配信中)

【7位】魚座(2/19〜3/20)

金銭感覚がシビアになります。倹約だけでなく、ポイント活用にも熱心になりそう。これは金運にはよい影響。徹底的に今までの無駄を排除してみましょう。とはいえ我慢は続けるとストレスに。感性が鋭くなるので、映画や音楽といったエンターテインメントを楽しむのは心が喜びます。無理しない程度にお金の対策をしていきましょう。恋愛運は少しずつ上昇。身近なところで恋の出会いがありそう。パートナーがいる人は家デートが絆を深めます。ラッキーアイテムはガラス細工。

オススメドラマ:イマジネーションは無限でプライスレス!『アメージング・ストーリー』(Apple TV+にて配信中)



