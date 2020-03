『ARROW／アロー』製作総指揮、あのシーンのために偽の脚本を用意！

今年1月、"アローバース"(米CWのDCコミックを原作としたドラマ群)という言葉も生み出した大人気ドラマ『ARROW/アロー』が幕を閉じた。本作を大ヒットへと導いたショーランナーのマーク・グッゲンハイムが製作の裏話を明かしている。英Digital Spyが伝えた。(※本記事は、シーズン1のネタばれを含むのでご注意を!)

現地時間3月28日(土)、グッゲンハイムは自身のTwitterで、あるキャラクターの死を秘密にしておくため、撮影当時は偽の脚本を用意していたことを告白。「シーズン1の最後でトミー・マリーリン(コリン・ドネル)を殺した時、そのことを隠しておくために偽の脚本を用意したんだ。これがその偽脚本だ」

ファンの関心を引く裏話を明かしたグッゲンハイムは、該当場面である、トミーの父マルコム(ジョン・バロウマン)が起動させた地震発生装置の影響によりトミーが建物の崩落に巻き込まれてしまったシーンの偽の脚本も併せて公開した。

When we (spoiler alert) killed off Tommy Merlyn at the end of Season 1, we published fake script pages to keep the secret under wraps. Here are those pages. pic.twitter.com/8qlFtTNxhb