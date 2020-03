『クィア・アイ』シーズン6製作決定！舞台はテキサス州オースティンに！

Netflixオリジナルの大ヒットリアリティシリーズ『クィア・アイ』。昨年2月に"ファブ5"の5人が来日して撮影した日本が舞台のスペシャルシーズン『クィア・アイ in Japan!』も配信され、ますますワールドワイドに活躍している彼らだが、シーズン5の配信の前に、シーズン6へ更新が決定し、そして新たに場所をテキサス州に変えてスタートすることがわかった。米Hollywood Reporterらが報じている。

東海岸のフィラデルフィアを舞台に撮影が行われたシーズン5は今年の夏に配信予定だが、この次は南部テキサス州の州都オースティンで行われるという。

3月11日(水)、Netflixは「ファブ5は、TLC(「Tender Loving Care」=優しく愛情のこもったケア)を必要とするヒーローたちを探す大草原への旅に出るでしょう」とテキサスでの撮影についてコメント。

また、公式Twitterではすでに5人がオースティンのダウンタウンにあるレストランの前で撮影した写真を掲載。

Grab a Texas-sized box of tissues y'all because the Fab 5 just arrived in the Lone Star State to film Queer Eye Season 6! (oh and P.S. Queer Eye Season 5 is coming real soon) pic.twitter.com/ROH1eCXzPZ