ネコと言えばフワフワで可愛いイメージが真っ先に浮かぶが、「スフィンクス」は逆三角形の顔、大きな目と耳、しわしわで体毛がほとんどない外見が特徴の非常にユニークなネコである。無毛に見える身体には実は産毛が生えており、しっとりとした肌触りで人懐っこい性格をしている。そんなスフィンクスの中でも、強烈な“怒り”の表情を持つ“ジェルダン(Xherdan)”がSNSを騒がせている。今から約2年前、スイスに住む“怒り”の表情を持つネコの“ジェルダン”がメディアで話題になったが、当時4歳だったジェルダンもあと3か月で7歳になる。Instagramのフォロワーはこの2年で5000人から23000人超となり、じわじわと人気は上昇中ではあるが、ジェルダンの“怒り”の表情も更にパワーアップしているようで「まるでエイリアン」「イモムシ」「脳ミソ」「ダンプリング(小さな団子)」「ヨーダ」「初代ゴーストバスターズの門の神、ズール」などと呼ばれることもあるようだ。飼い主のサンドラ・フィリッピさん(47)は「怒っているように見えるかもしれないけど、ジェルダンは遊ぶことと寝ることが大好きで、とても可愛いのよ」と語り、こう続けた。「ジェルダンはとっても活発で、おしゃべりなの。興奮している時、お腹が空いた時、遊ぶ時、寄り添っている時、そして眠りに落ちる時、声を変えて話をするのよ。まるで子供のように甘えてくるわ。それに人に構ってもらうことが大好きだから、家族のそばにいてゴロゴロしていることが多いわね。ただ小さい時からしつけだけはしっかり行ってきたわ。」「ジェルダンの外見を見てみんな最初は怖がるんだけど、すぐに遊び好きな普通のネコだってことがわかるみたい。ジェルダンはみんなに可愛がってもらっているわ。」見かけとは裏腹に好奇心旺盛で人懐っこいジェルダンだが、身体を覆うのは桃のような薄い産毛だけであるため、気温の変化に弱く肌も傷つきやすいそうだ。またジェルダンは現在体重が7キロあり、オスの平均体重(4.0kg〜6.5kg)よりはちょっぴり重めのようである。サンドラさんはジェルダンがハッピーで健康でいられるように、定期的に耳や目、足、爪のお手入れをしているそうで、「シワシワでピンクの肌やターコイズブルーの目に一目惚れをしてジェルダンを飼い始めたの。でも今私が一番幸せだと感じるのは、ジェルダンが私や他の人を笑顔にしてくれる時よ」と述べ、ジェルダンが癒しになっていることを明かした。画像は『Xherdan the naked Cat 2019年5月18日付Instagram「hey friends have a great caturday with a lot of food and cuddles!」、2020年2月17日付Instagram「hey peeps have a great sunday」、2019年11月11日付Instagram「hey friends, happy monday」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)