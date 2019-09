ウルトラマンシリーズの怪獣たちが、かわいいこどもになった絵本「KAIJU STEP(かいじゅうステップ)」から生まれた、アニメーション作品。



舞台は、とおい宇宙のかなた、K10星雲チョーチイ星。こどもかいじゅうが、「ワンダバ―!」を合言葉に、いっぽいっぽ成長します。

世界には私たちの知らない不思議な生き物がまだまだたくさんいます。ある星で1匹の不思議な生き物が誕生しました。その名は「ばなにゃ」。彼らはどんな星で生まれ、どんな生活をしているのでしょう?そして、もし彼らが地球に来ることを夢見ていたとしたら……

バスケットボールでは決して有利ではない小柄な体格の車谷空。



身長を理由に中学時代スタメンに選ばれることのなかった空は、高校バスケ部に期待を膨らませて九頭龍高校、通称クズ高に入学。



ところがバスケ部はほとんど機能停止状態。とてもバスケをできる環境ではなかった。



しかし、空はバスケへの熱量で、クズ高バスケ部メンバーとぶつかり合いながらも、共に成長していく。次々に直面するあらゆる困難に、クズ高バスケ部メンバーはどのように立ち向かって行くのか…!?

魔法使い少年・セトは、怪物ネメシスを倒すため冒険の旅に出た。道中、魔法使い少女・メリや情報屋・ドクと仲間になり、魔法使いの天敵・異端審問所と衝突!激戦の末、辛くも勝利を収める。



伝説とされるネメシスの巣“ラディアン”の手がかりを握る魔法使い騎士団の本拠地へと到着したセトだったが、ラディアンを探していたのは昔のことだと言われてしまう。



魔法騎士志願者の少女・オコホとの出会いや、メリ・ドクとの別れ、セトを追う異端審問官、新たな敵・商人男爵との激突など、セトの冒険はますます盛り上がっていく!

学校生活―― それは誰もが一度は経験するかけがえのない日々。



クラスの人気者になれば誰もが羨むハイスクールデイズを送れると相場は決まっていた。



転入生であるうらたは高校デビューを華麗に決めようとどきどきしながら教室の扉を開こうとした――その時だった。



立ち塞がったのは同じく高校生の志麻、坂田、センラ!



彼らは敵か味方か、それとも一体……!?



わくわくどきどきな 転校”青春”ストーリーが 今、幕を開ける――!

最強覆面レスラー・ケモナーマスク。アリーナの大歓声に包まれて、宿敵MAOとの決着をつける世界タイトルマッチのゴングが今、鳴り響いた! はずだったのだが…



試合の最中突如リングの上から異世界に召喚されたケモナーマスクこと柴田源蔵は、アルテナ姫から魔王と邪悪なる魔獣の退治を言い渡される。しかしケモノを愛する源蔵はその依頼を断固拒否!「魔獣だって愛情を持って接してやれば、無闇に人を襲ったりしない!」



彼の真の夢は、ケモノに囲まれてペットショップを経営することだったのだ。源蔵はこの異世界で、輝かしい第二の人生をスタートすることができるのか!?

超ハードモードな世界の救済を担当することになった新米女神のリスタ。チート級ステータスを持つ勇者・竜宮院聖哉の召喚に成功したが、彼はありえないほど慎重で?



「鎧を三つ貰おう。着る用。スペア。そしてスペアが無くなった時のスペアだ」



異常なまでのストック確保だけに留まらず、レベルMAXになるまで自室に引きこもり筋トレをし、スライム相手にも全力で挑むほど用心深かった!そんな勇者と彼に振り回されまくる駄女神の異世界救済劇、はじまる!

ここで質問。もしも、気になる子からデートに誘われたらどうする?



しかもお相手は一人じゃなく・クール系美人・コスモス先輩と可愛い系幼なじみ・ひまわりの二大美少女!!もちろん、意気揚々と待ち合わせに向かうよね。そしてそこで告げられた『想い』とは――



……「俺じゃないヤツが好き」っていう『恋愛相談』だった。ハハハ。



……やめだ!やめやめ!『鈍感系無害キャラ』から、つい本来の俺に戻ってしまった。でも、俺はここでへこたれない。恋愛相談に乗れば、俺を好きになってくれるかもしれないからな!



そんな俺の悲しい孤軍奮闘っぷりを、傍で見つめる少女がいた。三つ編みメガネの陰気な少女、パンジーこと三色院菫子。



俺はコイツが嫌いです。なのに……



俺を好きなのはお前だけかよ!!



自分がモブだと気付けなかった主人公と個性的な華々しい女の子達のちょっと刺激的な学園青春ラブ(?)コメディー、ここに始まる!?

目覚めると、そこは本のない異世界だった――



活字中毒で本を偏愛する大学生・本須麗乃は、不慮の事故で命を落とす。それは、念願である図書館への就職が決まってすぐのことだった。気が付くと麗乃は、貧しい兵士の娘・マインとして転生していた。そこは、魔法を持つ貴族が支配し、厳しい身分制度が存在する異世界の街・エーレンフェスト。マインは、本があれば生きていけると自分を鼓舞する。



ところが、識字率が低く印刷技術もないこの世界では、貴重で高価な本はお貴族さまのもの。兵士の娘では、とても手が届かない。どうしても本が読みたいマインは決意する。



「本がなければ作ればいい」



体力もない。お金もない。あるのは麗乃時代に読み漁った読書による膨大な知識だけ。果たして、マインは本を作ることができるのか!?マインの本を作る冒険が、いま始まる。

いつもひとりでいること-。



人付き合いが苦手で引っ込み思案な武笠美姫にとっては、それが当たり前の日常。



そんな美姫が、天真爛漫なクラスメイトの高屋敷綾、クラス委員長の大野翠、ドイツからの転校生エミーリアと出会い、ボードゲームを通して友情を深め、少しずつ前に進んでいく。



当たり前だった日常が、特別な毎日に変わっていく-。





飛行機事故に巻き込まれた七人の高校生。彼らが目を覚ますとそこは魔法や獣人の存在する異世界だった。



突然の事態に彼らは混乱――することもなく(!?)電気もない世界で発電所を作ったり、 ちょっと出稼ぎに出ただけで大都市の経済を牛耳ったり、 あげく悪政に苦しむ恩人たちのために悪徳貴族と戦争したり、やりたい放題!?



そう。彼らは誰一人普通の高校生ではなく、それぞれが政治や経済、科学や医療の頂点に立つ超人高校生だったのだ!



これは地球最高の叡智と技術を持つドリームチームによる、オーバーテクノロジーを自重しない異世界革命物語である!

ゾイドとは、銀河の彼方に生息する、戦う意思を持った金属生命体である。惑星が最後を迎え、人類は第二の故郷として地球を目指すが、ゾイド因子の暴走と不慮のタイムワープで、突如、21世紀の地球にゾイドが出現。ゾイドによる破壊と度重なる地殻変動で地球は一度滅びた。



レオは自ら発掘したビーストライガーを相棒に、地球の未来を左右する少女サリーと冒険の旅に出発した。

そうさ、俺は目覚めてしまった――!



わけあって中途半端な時期に皆神高校に転入した高校生、聖瑞姫。瑞姫がそこで運命的に出会ったのは、



厨二病をこじらせたまくった残念男子たち――「ヒーロー部」。なぜかヒーロー部の活動に巻き込まれていく瑞姫は、



彼らが繰り広げるノンストップな妄想と暴走に振り回されて、もはやツッコミが追いつかない!疲れている暇もない!



「……おかしい。私が望んだのは平穏な高校生活だったはずなのに……!」



平穏な高校生活を望む瑞姫と、厨二病男子たちが織りなす、妄想炸裂なドタバタ厨二病学園コメディ、開幕☆

スターハーモニー学園に転入してきた「姫石らき」の夢はいつか自分でデザインしたプレミアムレアドレスを着ること。お姉ちゃんがくれた『アイカツパス』を使って初めてのステージに立ったら、急に『アイカツパス』が光りだした!?不思議な扉の先にはたくさんのアイドルたち新しい出会いと誰も知らない新しいアイカツ!がまっていた!

両親の私欲で悪魔に売られた不憫な少年・入間くん。孫のいない悪魔に溺愛されて悪魔の学校に通うことになり!?



悪魔たちと楽しく(?)過ごす魔界学園ファンタジー!!

人理継続保障機関・カルデアは、魔術だけでは見えない世界、科学だけでは計れない世界を観測し、2017年で絶滅することが証明されてしまった人類史を存続させるため日夜活動を続けている。



人類絶滅の原因、歴史上のさまざまな箇所に突如として現れた「観測できない領域」――“特異点”。



カルデアに唯一残されたマスター・藤丸立香は、デミ・サーヴァントのマシュ・キリエライトとともにこの特異点の事象に介入することで、これを解明、あるいは破壊する禁断の儀式―― “聖杯探索グランドオーダー” を遂行してきた。



今回、新たに発見されたのは七つ目の特異点――紀元前2655年の古代メソポタミア。不老不死の霊草の探索を終えた、“天の楔・賢王ギルガメッシュ”が統治し繁栄を誇ったウルクの地は、三柱の女神と数多の魔獣による蹂躙で滅亡の危機にあった。



そして、過去への時間旅行――“レイシフト”によってウルクの地に辿り着いた藤丸とマシュが出会うのは、魔獣の猛攻を食い止める要塞都市・絶対魔獣戦線と、脅威に曝されながらも懸命に生きる人びとの姿だった。



襲い来る神々と魔獣。そして、それに抗う人類―。



そこは人と神が袂を分かつ、運命の時代。 六つの探索(オーダー)を駆け抜けてきた二人――藤丸とマシュが挑む最後の戦いが始まる。

苦学の高校3年生・唯我成幸は、大学の学費が免除される「特別VIP推薦」を得るために、受験勉強に苦戦する同級生たちの教育係となることに。



指導する相手は「文学の森の眠り姫」古橋文乃、「機械仕掛けの親指姫」緒方理珠といった学園きっての天才美少女たち!完全無欠の学力と思われた彼女たちだが、苦手教科に関してはとことんポンコツだった…!?



個性的な「できない娘」たちに振り回されつつ、成幸は彼女たちの入試合格のために奔走!



勉強も恋も「できない」天才たちのラブコメディ、ここに開幕!!





廃部寸前の時瀬高校箏曲部。



一人になってしまった部長のもとを訪れたのは不良少年とその友達、そして箏の天才少女だった。



それぞれの箏の音が紡ぐ青春学園物語―

巨大学園都市群スライヴセントラル第7学区にある『私立天翔学園』。



そこへ転入してきた音之宮朔は様々な悩みを抱えながらも個性豊かな歌唱部や考古学部の生徒たちと触れ合っていくことで大切な仲間たちとの時間に心地よさを感じていた。



そして、不愛想な見た目だが面倒見のいい神楽蒼介と突拍子もない発言や掴みどころのない性格の往田詩と出会うことで“音楽”の楽しさを知る。



泣いたり、笑ったり、時には喧嘩をしたり。



何気ない毎日のなかで朔は自分の中に今までにない変化が生まれていることに気づく---。

この世界には、動物に憑依することで不思議な力を宿す妖精が存在していた。妖精が憑依した動物の臓器を摘出し、人間に移植することで、妖精を分身として出現させ、兵器として扱えるようになる。妖精を戦争の道具として自在に操る兵士たち、彼らは『妖精兵』と呼ばれた。だが、長きにわたる戦争が終結すると、彼らはその役目を果たし、行き場を失ってしまう。あるものは政府に、あるものはマフィアに、あるものはテロリストに、それぞれの生きる道を選択していった。



戦争から9年の歳月が経つ。未だ不安定な政治情勢の中、戦争によって受けた傷や過去を持つ犯罪者が現れ、復讐のためテロを起こすようになっていた。主人公の少女マーリヤは、ある事件に関わった事から妖精に関連する事件を捜査・鎮圧する違法妖精取締機関『ドロテア』に入隊することとなる。



これは、無秩序な戦後に抗い、それぞれの正義を求め戦う『妖精兵』たちの物語―。

「滅多にないXLサイズなら…ココにある」



友達の紹介で、XLのとあるもののモニターになってしまった咲。彼氏もいないのに絶対ムリ…!とヤケ酒を飲んだ夜、自宅まで送ってくれた鬼上司・須藤さんに大量のアレを見られてしまう!



ち、違うんです!!!



事情を話すと、須藤さんが秘めたモノを露わにし――



犬猿の上司と、XLモニター…



しかも全種類を制覇って…嘘でしょ!?

「その啓示は、静かにそっと訪れる―」



東京地検特捜部検事・正崎善は、製薬会社の不正事件を追ううちに、一枚の奇妙な書面を発見する。そこに残されていたのは、毛や皮膚のまじった異様な血痕と、紙一面を埋め尽くすアルファベットの『F』の文字。捜査線上に浮かんだ参考人のもとを訪ねる正崎だが、そこには信じがたい光景が広がっていた。



時を同じくして、東京都西部には『新域』と呼ばれる新たな独立自治体が誕生しようとしていた。正崎が事件の謎を追い求めるうちに、次第に巨大な陰謀が見え始め――?

アフリカの大手企業に勤める、ライオン、オオハシ、トカゲの3人もとい3匹が織りなすのは、荒ぶる暴言&奇行で日本人的社会を突破する日々。プロジェクトの無理強い、容赦ない減給……。人間以上に世知辛いサラリーマン生活を、アニマルたちが大奮闘! 日本中のサラリーマンが共感すること必至!



サバンナも食物連鎖も完全に忘れ去った、アニマル会社員の日常がここに!!

スタンド(STand Alone National Department)。



麻薬取締官、刑事、情報屋、著名人、名家の人間といった官民に関係なく適正のある者で構成された、薬物絡みの事件を取り扱う独立捜査機関。



新人マトリである泉玲(いずみれい)は、[スタンド]の候補者として選出されたメンバーのスカウト役に任命される。



その候補者として選出されたメンバーを待ち受けていたのは、異なる正義を持つ組織間の対立と、謎のドラッグに紐付く未解決事件であった。



彼らがたどりつく真実とは―

とある事故をきっかけに異世界に転生してしまった人よりちょっとだけ「できる子」だった女子高生・栗原海里



彼女がその新しい世界で望んだものは...



「わたし、普通に友達をつくって、普通の生活を送りたいー」

肉食獣と草食獣が共存する世界。食肉が重罪とされるなか、全寮制の名門高校・チェリートン学園では生徒が食い殺される”食殺事件”が起きる。不安の渦巻く校内で、演劇部の変わり者・ハイイロオオカミのレゴシは『大きい身体』と『鋭い牙』とは裏腹に静かに生活していた。しかし小さなうさぎの女子生徒・ハルとの出会いが、そんなレゴシの心を揺り動かす。



「彼女を求める気持ちは、恋なのか? 食欲なのか?」



彼が本当に出会ったもの、それは自分自身の本能だった―――

いまだ人と、人ならざるものの世界が、分かたれてはいなかった古の物語。



三千年の時を経て復活した、魔神族の精鋭〈十戒〉との戦いに 〈七つの大罪〉は敗れ、メリオダスは死んだ。そして、ブリタニアには暗黒の時代が訪れる。



ディアンヌ、キング、ゴウセルも行方不明の中、リオネス王国に迫る〈十戒〉の魔の手。エスカノールがエスタロッサを退けるも劣勢は続く。そして、エリザベスが窮地に陥ったその時、圧倒的な力を取り戻したメリオダスが煉獄より復活を果たす。



〈十戒〉のグレイロードとフラウドリンは討たれリオネス王国は守られた。復旧する建物。 しかし、人々の恐怖に傷ついた心は癒えない。そして、力を取り戻した事でメリオダスは 最凶の魔神と呼ばれた時代に逆行しつつあった。



キャメロットを根城にする〈十戒〉の脅威は続く。ブリタニアを魔神族から解放する為、〈七つの大罪〉は再集結に向けて動き出す―。

伝説のフォース、ビルドダイバーズがELダイバーを救った第2次有志連合戦から2年。その舞台となったガンプラバトル・ネクサスオンライン(GBN)は感覚をフィードバックしてより臨場感のあるプレイが楽しめるようにバージョンアップしていた。



しかし、さらに盛り上がりを見せるGBNとは関係なく、様々な想いでプレイするダイバー達もいる。傭兵プレイを続けながらディメンションをひとりさまようダイバー、ヒロト。憧れの存在を目指し、様々なパーティを渡り歩くが孤高のお調子者ダイバー、カザミ。ガンプラバトルに明け暮れ、謎めいた雰囲気を漂わせるソロダイバー、メイ。協力プレイに興味を持ちながら、引っ込み思案でいまだそのきっかけを掴めずにいるひとりぼっちの初心者ダイバー、パルヴィーズ。



それぞれが孤独な彼らは、ある出来事がきっかけでもうひとつの「ビルドダイバーズ」を結成してしまうことになる。ヒロト達を待ち受けていたのは、GBNをこえる果てしない超体験だった。

マナという能力を持つ貴族が、人類を守る責務を負う世界。能力者の養成校に通う貴族でありながら、マナを持たない特異な少女メリダ=アンジェル。彼女の才能を見出すため、家庭教師としてクーファ=ヴァンピールが派遣される。



『彼女に才なき場合、暗殺する』という任務を背負い――。能力が全ての社会、報われぬ努力を続けるメリダに、クーファは残酷な決断を下そうとするのだが……。



「オレに命を預けてみませんか」



暗殺者でもなく教師でもない暗殺教師の矜持(プライド)にかけて、少女の価値を世界に示せ!

舞台は、廃部寸前の男子中学ソフトテニス部。



様々な想いを胸に抱く少年たちはソフトテニスを通してどこへ向かうのか。



少年たちの等身大の青春ストーリー

実家の定食屋「ゆきひら」を手伝いながら料理の腕を磨いてきた幸平創真は、超エリート料理学校「遠月茶寮料理學園」に入学する。学園の内外で、様々な料理人たちと出会い、成長を続ける創真だったが、薙切薊が遠月学園の新総帥の座に就いたことで状況が一変する。なんと新たに発足した中枢美食機関により、自由に料理が作れなくなるという事態に……。中枢美食機関のやり方に異を唱え反発した創真たちだったが、その結果、学園の反逆者とされてしまう。



――そして迎えた2年生進級試験。嫌がらせを受けながらも、力を合わせて試験を突破していくが、中枢美食機関の妨害は止まない。ついには仲間たちが退学処分という憂き目に遭ってしまう!追い込まれた創真たちは事態を打開するため、薊政権の新遠月十傑と連隊食戟を行うことを決意する。



初戦を圧勝で収めたものの、彼らの運命を決める激戦まだ始まったばかり。迎えた2nd BOUT!



果たして創真たちは十傑の座を奪い、仲間たちを救えるのか!

新宿區イーストサイド……混沌を極めたその街の中心には、ネオン瞬く歌舞伎町が広がっていた。光が強けりゃ影も濃い。悪人どもの潜む暗がりの、そのまた奥に探偵長屋の明かりが灯る。 ハドソン夫人の営むその長屋は、なくて七癖、曲者ぞろい。野心満々のケッペキ探偵に、男を化かす姉妹探偵。はたまた刑事くずれのオッサン探偵がいるかと思えば、ヤクザを破門されたアンチャン探偵…… そして真打は、落語をこよなく愛する天才探偵シャーロック・ホームズ。 切り裂きジャックによる猟奇殺人が起きたその夜、舞台の幕は上がった。探偵どもの化かし合いを横糸に、シャーロック、ワトソン、モリアーティ、三つどもえの友情を縦糸に…… ミステリー?いやさコメディ?なんともはや、判別不能ドラマのはじまりはじまり〜。

超常能力“個性”を持つ人間が当たり前の世界。憧れのNo.1ヒーロー・オールマイトと出会った“無個性”の少年・緑谷出久、通称「デク」は、その内に秘めるヒーローの資質を見出され、オールマイトから“個性”ワン・フォー・オールを受け継いだ。デクはヒーロー輩出の名門・雄英高校に入学し、“個性”で社会や人々を救ける“ヒーロー”になることを目指して、クラスメイトたちと試練の毎日を過ごしていた。



宿敵オール・フォー・ワンを倒したものの力を使い果たしたオールマイトはプロヒーローを引退。彼の意志を継いだデクは「プロヒーロー仮免許」を取得し、“最高のヒーロー”にまた一歩近づいた。そんな中、デクは雄英ビッグ3のひとりであり、プロヒーローのサー・ナイトアイの下で「インターン活動」をしている3年生・通形ミリオと出会う。その圧倒的な実力から、デクはプロヒーローの事務所で実際にヒーロー活動を行うインターン活動への意欲を高まらせる。一方、不穏な動きを見せる指定敵(ヴィラン)団体・死穢八斎會の若頭オーバーホールが、オール・フォー・ワンの意志を継ぐ敵(ヴィラン)連合のリーダー死柄木弔と接触。そして、オーバーホールの傍らには、ひとりの少女の姿があった―。



デクの、ヒーロー候補生たちの、新たな“脅威”との戦い、そして“使命”への挑戦が始まる!!

距離10m、直径1mm、弾数60発、競技時間45分



硬いジャケットを身にまとい、見た目よりもずっと気力を振り絞る過酷な勝負の世界──ビームライフル競技!



……のはずが、誰もわかってくれないのが知名度の低いスポーツのつらいところ。でも私、世界を目指してます!



千鳥高校に偶然集った、小倉ひかり、渋沢泉水、姪浜エリカ、五十嵐雪緒の女子高生4人がおくる、ゆるーいけどひたむきな射撃部ライフ!!

ごく普通の野原一家に極々普通に飼われているこの犬は、その名も極々極普通にシロ。どこにでもいる極々極々普通の犬。ただひとつ普通じゃないこと それは…世界を守るスーパーヒーローなのである!

高校2年生の夏、新入部員と共に全国大会へ出場した千早たち瑞沢高校かるた部。



団体戦では常勝校・富士崎高校を破り瑞沢高校が念願の初優勝、個人戦ではB級が太一、そしてA級では新が優勝を果たす。



千早は団体戦で負傷した右指の手術も無事成功し、太一と共に富士崎高校の夏合宿に参加する。



顧問の桜沢先生によるスパルタな指導にもめげず、名人・クイーン戦に照準を合わせ練習に励んでいた矢先、出場が危ぶまれるある事実を知ることに……



一方、チームを持つことでかるたへの可能性が広がることが知った新は、かるた部創設に向け動き出していた。

[放送時期変更のお知らせ ]

2019年4月放送開始を予定しておりましたTVアニメ「ちはやふる3」につきまして、諸般の事情により放送時期を2019年10月放送開始に変更させていただきます。

放送をお待ちいただいておりました皆さまには深くお詫び申し上げます。https://t.co/PVAh7Sf5nz#chihaya_anime pic.twitter.com/7Ic4BFlAkB— TVアニメ「ちはやふる」10月22日 火曜深夜25:29より放送開始! (@chihaya_anime) February 25, 2019

魂を数値化する巨大監視ネットワーク・シビュラシステムが人々の治安を維持している近未来。変わりゆく世界で、犯罪に関する数値<犯罪計数>を測定する銃<ドミネーター>を持つ刑事たちは、犯罪を犯す前の<潜在犯>を追う。

空に憧れ、星の島を目指す少年は、蒼い髪の不思議な少女と、運命を共にすることになった。



空へと旅だった少年と少女が出会ったのは、信頼できる仲間たち、そして空を渡る騎空艇。



帝国の追撃を躱し、星晶獣との邂逅を経て、二人は絆を深め、成長していく。



だが、星の島への道程はまだ半ば。



少年と少女は、仲間と共に次なる旅路へ進む。

「ここは……どこだ……?」



気づけばキリトは、なぜか壮大なファンタジーテイストの仮想世界にフルダイブしていた。ログイン直後の記憶があやふやなまま、手がかりを求めて辺りを彷徨う。そして、漆黒の巨木《ギガスシダー》のもとにたどり着いた彼は、一人の少年と出会う。



「僕の名前はユージオ。よろしくキリト君」



少年は仮想世界の住人――《NPC》にもかかわらず、人間と同じ《感情の豊かさ》を持ち合わせていた。ユージオと親交を深めながら、この世界からのログアウトを模索するキリト。そんな彼の脳裏に、ある記憶がよみがえる。それは、幼少期のキリトとユージオが野山を駆け回る想い出――、あるはずのない記憶。更にその想い出には、ユージオともう一人、金髪の髪を持つ少女の姿があった。名前は、アリス。



絶対に忘れてはいけないはずの、大切な名前――

戦争によって父親と自分の右腕を失い、母親も植物状態となってしまった孤独な少年レビウス。改造した義手をまとい、人体と機械を融合させて戦う究極の格闘技「機関拳闘」に没頭する主人公は、若き拳闘士としてその能力を開花させていく。

「アズールレーン」の少女たちは、世界の外より訪れた謎の敵「セイレーン」の大攻勢を退けた。



しかし、戦いはいつの世も変わることはない。



かつて人類が海の覇権を争ったのと同じように、理念の違いから「アズールレーン」と「レッドアクシズ」は対立。



そして時は流れ――

人類に迫りくる悪魔を迎え撃つ9人姉妹の戦乙女(ヴァルキリー) 彼女らの原動力は1人の高校生との“恋”だった――――



「アクマ」というあだ名をつけられるほどの強面の風貌から周囲に怯えられ、上手く他人と関わることができない孤独な高校生・亜久津拓真。一人の少女を助けたことをきっかけに、悪魔と戦う9人姉妹の戦乙女の恋人となって育て、人間界を守ってほしいと頼まれる。



その方法は…戦乙女と“恋(イチャイチャ)”をすること!!



9人姉妹と恋人契約を結んだ拓真は彼女らと一つ屋根の下で暮らし、様々な濃いミッションを乗り越え、彼女らを戦いへ導くことに…



恋が世界を救うことを証明せよ!戦乙女、発動――

マシンを操作する「ジェッター」とウォーターガンで対戦相手を攻撃する「シューター」の二人一組でマシンに乗り、水面を駆けるスポーツ「ジェットレース」がメジャーとなった世界。



伝説のジェッターを母に持ち、自身もジェットレーサーを夢見る波黄凛は、故郷の島を旅立ち、東京・浅草へとやってくる。



そこでクールな美少女、蒼井ミサと出会い、ふたりはパートナーに。



ライバルたちとレースを繰り広げながら少しずつ絆を深めていく。

天才少女「ぬる」は、お姉ちゃんを事故で亡くしてしまう。でも大丈夫!持ち前の知識で、大好きだったお姉ちゃん「ぺた」をロボットとしてつくることに成功!ただ、ロボットとして復活したお姉ちゃんは生前よりも、ちょっとちがう?妹「ぬる」と、姉ロボ「ぺた」が繰り広げる、姉妹ドタバタコメディ!



『お姉ちゃん! コンセント抜けてるよ!』

ベリューレン社により戦時中開発された新技術「身体機能拡張技術」。その技術により身体の一部、もしくは全部を機械化された者は、拡張者(エクステンド)と呼ばれていた。



拡張者と生身の人間の非拡張者が混在する社会では常にいざこざが絶えず、それらの問題を解決する「処理屋」を、



乾十三は生業としていた。そして、十三自身も、頭部が巨大な銃の「拡張者」だった。



ある日、十三は、全身拡張者の大男から一人の少年の保護を依頼される。その少年の名は荒吐(あらはばき)鉄朗。ベリューレン社から誘拐された少年だった。だが、十三は依頼を受けたもののベリューレン社からの追手に、鉄朗を奪われてしまう。十三はなりゆきで街を牛耳るベリューレン社と事を構えることになるのだが…



鉄朗を誘拐した全身拡張者の男は何者なのか?ベリューレン社と鉄朗の関係は?

武士というものがまだ存在していた江戸の世──。



百人斬りと呼ばれた【不死身】の男がいた。



その男の名は「万次」。



万次は、父母を殺され復讐を誓う少女「凜」と出会う。



凜は万次に、復讐の旅の用心棒になってくれないかと言う。



初めは断る万次だが、凜に亡くした妹の面影を見た。



一人では危うい凜の姿に、仕方なく手を貸すことに決める。



しかし凜の仇は、剣の道を極めんとする集団──逸刀流。



それは、不死身の万次すら追いつめる凄絶な死闘の始まりを意味していた。

2019年秋の番組改編期が近づいてきました。前年同期の2018年秋が60本、前期・2019年夏が40本強ときて、今回も50本強と、なかなかの本数です。地上波放送と同時の配信や、放送に先駆けて配信される作品も出てきてはいますが、一方で1つのサービスでの独占配信作品や、そもそもネット配信が予定されていないという作品もあり、時間的制約とともに、環境的制約で見られない作品も少なからず出てきます。好みの作品を見逃さないように、以下のリストをうまく活用してもらえれば幸いです。以下、作品は放送・配信時期の近い順から並んでいます。なお、配信に関しては多いケースだと数十サイトで配信されるケースがあるため、すべて列挙しているわけではありません。仮面ライダーゼロワン・放送情報ABC・テレビ朝日系全国ネット:9/1(日) 9:00〜・作品情報飛電インテリジェンスが開発したAIロボ「ヒューマギア」がやがて暴走すると、創業者の飛電是之助が遺言を残した通り、滅亡迅雷.netの滅と迅の用いるゼツメライザーとゼツメライズキーにより、ヒューマギアが悪の魂を吹き込まれて暴走する事例が発生。対抗手段は唯一、飛電インテリジェンスを継いだ新社長・飛電或人がゼロワンドライバーとプログライズキーを用いて変身する仮面ライダーゼロワンのみだった。第1話・第2話はネットで無料配信されている。【仮面ライダーゼロワン】第1話 全編無料配信 - YouTube【仮面ライダーゼロワン】第2話 全編無料配信 - YouTube・スタッフ原作:石ノ森章太郎脚本:高橋悠也、筧昌也ほか音楽:坂部剛プロデューサー:井上千尋(テレビ朝日)、水谷圭(テレビ朝日)、大森敬仁(東映)アクション監督:渡辺淳(ジャパンアクションエンタープライズ)特撮監督:佛田洋(特撮研究所)監督:杉原輝昭、中澤祥次郎、柴貴行、山口恭平ほか制作:テレビ朝日、東映、ADK EMコピーライト表記:©2019 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映・キャスト飛電或人:高橋文哉不破 諫:岡田龍太郎イズ:鶴嶋乃愛刃唯阿:井桁弘恵迅:中川大輔滅:砂川脩弥シェスタ:成田愛純山下三造:佐伯新ザット:日發里蟷ナレーション:山寺宏一飛電其雄:山本耕史福添准:児嶋一哉(アンジャッシュ)飛電是之助:西岡馬Twitter:@toei_zero_oneハッシュタグ:#仮面ライダーゼロワン #ゼロワン #OP:J×Takanori Nishikawa「REAL×EYEZ」かいじゅうステップ ワンダバダ・放送情報NHK Eテレ:9/27(金) 17:20〜・作品情報・スタッフキャラクターデザイン:きはらようすけ監督:うもとゆーじシリーズ構成:青池良輔脚本:三浦有為子、佐藤慎司音楽:立山秋航アニメーション制作:ウサギ王製作:かいじゅうステップ ワンダバダ製作委員会(円谷プロダクション、NHKエンタープライズ)コピーライト表記:©TPC ©KSW・キャストピグちゃん:久野美咲カネちゃん:福圓美里ダダちゃん:真堂圭ゴモちゃん:渡辺明乃クレロンちゃん:岩崎諒太ノーちゃん:原涼子ケムちゃん:潘めぐみレッド:関智一PV初公開! テレビアニメ『かいじゅうステップ ワンダバダ』【NHK Eテレにて9/27から放送開始予定】 - YouTubeばなにゃ ふしぎななかまたち・放送情報テレビ東京:10/1(火) 7:30〜テレビ大阪:10/1(火) 7:30〜テレビ愛知:10/1(火) 7:30〜テレビせとうち:10/1(火) 7:30〜テレビ北海道:10/1(火) 7:30〜TVQ九州放送:10/1(火) 7:30〜※「きんだーてれび」内・作品情報・スタッフ原作:クーリア監督:矢立きょう脚本:たかたまさひろ音響監督:阿部信行音楽:立山秋航アニメーション制作:ギャザリング制作協力:トムス・エンタテインメント製作:ばなにゃふれんずコピーライト表記:©ばなにゃふれんず・キャストばなにゃたち:梶裕貴たれみみばなにゃたち:村瀬歩ナレーション:優木かなTwitter:@bananya_animeハッシュタグ:#ばなにゃあひるの空・放送情報テレビ東京:10/2(水) 18:25〜テレビ大阪:10/2(水) 18:25〜テレビ愛知:10/2(水) 18:25〜テレビせとうち:10/2(水) 18:25〜テレビ北海道:10/2(水) 18:25〜TVQ九州放送:10/2(水) 18:25〜BSテレ東:10/2(水) 24:30〜AT-X:10/2(水) 21:00〜ほか・作品情報・スタッフ原作:日向武史総監督:草川啓造監督:玉木慎吾シリーズ構成:雑破業キャラクターデザイン:本多美乃プロップデザイン:福島秀機、槙田路子美術監督:高橋麻穂色彩設計:砂子美幸撮影監督:大竹洋子編集:小島俊彦音響監督:明田川仁音楽:堤博明音楽制作:キングレコードアニメーション制作:ディオメディア製作:「あひるの空」製作委員会コピーライト表記:©日向武史・講談社/「あひるの空」製作委員会・テレビ東京・キャスト車谷空:梶裕貴花園百春:内田雄馬花園千秋:小西克幸夏目健二:谷山紀章茂吉要:宮野真守安原真一:八代拓鍋島竜平:堀井茶渡茶木正広:KENN薮内円:千本木彩花七尾奈緒:谷口夢奈車谷由夏:遠藤綾千葉真一:中井和哉常盤時貴:斉藤壮馬蒲地太郎:福山潤香取真吾:古川慎高橋克己:浪川大輔児島幸成:吉野裕行白石静:櫻井孝宏八熊重信:梅原裕一郎不破豹:松岡禎丞上木鷹山:上村祐翔Twitter:@ahirunosora_tvハッシュタグ:#あひるの空 #ahirunosora_animeED:saji「ツバサ」TVアニメ「あひるの空」第1弾PV 2019年10月放送開始予定 - YouTubeラディアン 第2シリーズ・放送情報Eテレ:10/2(水) 19:25〜・作品情報・スタッフ原作:トニー・ヴァレント監督:岸誠二シリーズディレクター:福岡大生シリーズ構成:上江洲誠キャラクターデザイン・総作画監督:河野のぞみ音楽:甲田雅人アニメーション制作:Lerche制作:NHKエンタープライズ制作・著作:NHKコピーライト表記:©2018 Tony Valente, ANKAMA EDITIONS / NHK, NEP・キャストセト:花守ゆみりメリ:悠木碧ドク:大畑伸太郎アルマ:朴璐美ミスター・ボブリー:小市眞琴ドラグノフ:遊佐浩二グリム:子安武人マスター・ロード・マジェスティ:山口勝平ヤガ:吉野裕行ミス・メルバ:東山奈央トルク:三宅健太フォン・ツェペシュ:寺島拓篤ウルミナ・バグリオーレ:早見沙織リゼロッテ:佐倉綾音サントーリ:緒方賢一ピオドン:木村良平ボス:稲田徹オコホ:渕上舞モルドレッド:石谷春貴サグラモール:熊谷健太郎ドゥーサン男爵:木下浩之クリストロム男爵:千葉繁アルコン女男爵:根谷美智子フュルゴンド男爵:利根健太朗フュルゴンド男爵夫人:小原好美パズ男爵:山崎たくみナレーション:速水奨Twitter:@nep_radiantハッシュタグ:#ラディアン #RADIANTラディアン 1分でまるわかり!【セト編】 - YouTube浦島坂田船の日常・放送情報TOKYO MX:10/2(水) 21:54〜AT-X:10/4(金) 22:30〜ほか・作品情報・スタッフ原作:浦島坂田船キャラクター原案:月森フユカシリーズ構成・脚本:内田裕基アニメキャラクターデザイン・作画監督:横山紗弓(アニメアール)音響監督:飯田里樹音楽:高田雅史監督・美術監督:池内翔アニメーション制作:GAINAX 京都・キャストうらた:うらたぬき志麻:志麻坂田:となりの坂田。センラ:センラTwitter:@USSS_infoハッシュタグ:#アフリカのサラリーマン #アフサラOP:浦島坂田船「カレンダーリマインダー」TVアニメ「浦島坂田船の日常」特報 - YouTube旗揚!けものみち・放送情報AT-X:10/2(水) 22:00〜ほかTOKYO MX:10/2(水) 25:05〜KBS京都:10/2(水) 25:05〜サンテレビ:10/2(水) 25:30〜BS11:10/2(水) 25:30〜テレビ愛知:10/2(水) 26:35〜AbemaTV:10/2(水) 23:30〜【独占先行配信】・作品情報・スタッフ原作:暁なつめ漫画:まったくモー助・夢唄監督:三浦和也シリーズ構成:待田堂子キャラクターデザイン:能海知佳アニメーション制作:ENGI製作:けものみち製作委員会コピーライト表記:©2019 暁なつめ/まったくモー助/夢唄/KADOKAWA/けものみち製作委員会・キャストケモナーマスク(柴田源蔵):小西克幸シグレ:関根明良花子:八木侑紀カーミラ:櫻庭有紗MAO(マカデミアンオーガ):稲田徹Twitter:@hatakemoanimeハッシュタグ:#けものみちOP:NoB with ケモナーマスク(CV:小西克幸)「闘魂!ケモナーマスク」ED:ももすももす「アネクドット」TVアニメ「旗揚!けものみち」PV第2弾 - YouTube慎重勇者〜この勇者が俺TUEEEくせに慎重すぎる〜・放送情報AT-X:10/2(水) 22:30〜、ほかAbemaTV:10/2(水) 23:00〜【独占配信】TOKYO MX:10/2(水) 23:30〜KBS京都:10/2(水) 25:35〜サンテレビ:10/2(水) 26:00〜BS11:10/3(木) 23:00〜テレビ愛知:10/3(木) 26:05〜・作品情報・スタッフ原作:土日月キャラクター原案:とよた瑣織監督:迫井政行シリーズ構成・脚本:猪原健太キャラクターデザイン・総作画監督:戸田麻衣プロップデザイン:戸田麻衣、鈴木典孝、岩畑剛一美術設定:青木薫(美峰)、緒川マミオ、デジタルノイズ美術監督:高峯義人(美峰)、宮里和誉(美峰)色彩設計:佐藤美由紀(Wish)特効監修:谷口久美子(チーム・タニグチ)撮影監督:大泉鉱(T2studio)2Dワークス:荒木宏文3Dディレクター:板井義隆(アイラ・ラボラトリ)編集:須藤瞳(REAL-T)音響監督:明田川仁音楽:藤澤慶昌音楽制作:KADOKAWAアニメーション制作:WHITE FOX製作:慎重勇者製作委員会コピーライト表記:©土日月・とよた瑣織/KADOKAWA/慎重勇者製作委員会・キャスト竜宮院聖哉:梅原裕一郎リスタルテ:豊崎愛生Twitter:@shincho_yushaハッシュタグ:#慎重勇者OP:MYTH & ROID「TIT FOR TAT」ED:安月名莉子「be perfect, plz! 」TVアニメ「慎重勇者」ティザーPV - YouTube俺を好きなのはお前だけかよ・放送情報TOKYO MX:10/2(水) 24:30〜とちぎテレビ:10/2(水) 24:30〜群馬テレビ:10/2(水) 24:30〜BS11:10/2(水) 24:30〜テレビ愛知:10/2(水) 26:05〜読売テレビ:10/7(月) 26:29〜・作品情報・スタッフ原作:駱駝原作イラスト:ブリキ監督:秋田谷典昭副監督:守田芸成シリーズ構成・全話脚本:駱駝キャラクターデザイン:滝本祥子美術監督:諸熊倫子背景スタジオ:スタジオ天神色彩設定:岡亮子撮影監督:廣岡岳撮影スタジオ:Nexus3D監督:齋藤威志3DCGスタジオ:ワイヤード編集:坪根健太郎編集スタジオ:REAL-T音響監督:郷文裕貴音響効果:中野勝博録音調整:八巻大樹音楽:藤澤慶昌音楽制作:Aniplexアニメーションプロデュース:BARNUM STUDIOアニメーション制作:CONNECT製作:「俺好き」製作委員会コピーライト表記:©2018 駱駝/KADOKAWA/「俺好き」製作委員会・キャストジョーロ:山下大輝パンジー:戸松遥ひまわり:白石晴香コスモス:三澤紗千香サンちゃん:内田雄馬あすなろ:三上枝織ツバキ:東山奈央カリスマ群A子:斉藤朱夏Twitter:@oresuki_animeハッシュタグ:#俺好きOP:斉藤朱夏「パパパ」ED:パンジー(戸松遥)、ひまわり(白石晴香)、コスモス(三澤紗千香)「ハナコトバ」TVアニメ「俺を好きなのはお前だけかよ」【第1弾PV】 - YouTube本好きの下剋上 司書になるためには手段を選んでいられません・放送情報WOWOW:10/2(水) 24:30〜【第1話のみ無料放送】TOKYO MX:10/9(水) 22:00〜BSフジ:10/10(木) 24:00〜・作品情報・スタッフ原作:香月美夜原作イラスト:椎名優監督:本郷みつる副監督:川崎芳樹シリーズ構成:國澤真理子キャラクターデザイン:柳田義明、海谷敏久総作画監督:柳田義明、海谷敏久、遠藤江美子プロップデザイン:ヒラタリョウ美術監督:木下了香美術設定:天田俊貴色彩設計:一瀬美代子撮影監督:北村直樹編集:長坂智樹音響監督:渡辺淳音響効果:倉橋裕宗音響制作:JTB Next Creation音楽:未知瑠音楽制作:フライングドッグアニメーション制作:亜細亜堂プロデュース:ジェンココピーライト表記:©香月美夜・TOブックス/本好きの下剋上製作委員会・キャストマイン:井口裕香フェルディナンド:速水奨トゥーリ:中島愛エーファ:折笠富美子ギュンター:小山剛志ルッツ:田村睦心ベンノ:子安武人オットー:日野聡マルク:前野智昭フリーダ:内田彩Twitter:@anime_bookloveハッシュタグ:#本好きの下剋上OP:諸星すみれ「真っ白」ED:中島愛「髪飾りの天使」TVアニメ『本好きの下剋上 司書になるためには手段を選んでいられません』番宣CM - YouTube放課後さいころ倶楽部・放送情報ABC:10/2(水) 26:16〜TOKYO MX:10/3(木) 24:30〜BS11:10/3(木) 24:30〜・作品情報・スタッフ原作:中道裕大監督:今泉賢一シリーズ構成:前川淳キャラクターデザイン:伊部由起子美術監督:芳賀ひとみ色彩設計:篠原愛子撮影監督:佐藤哲平編集:梅津朋美アフレコ演出:稲葉順一ダビング演出:ハマノカズゾウ音楽:片山修志(Team-MAX)アニメーション制作:ライデンフィルムコピーライト表記:©中道裕大・小学館/放課後さいころ倶楽部製作委員会・キャスト武笠美姫:宮下早紀高屋敷綾:高野麻里佳大野翠:富田美憂エミーリア:M・A・O金城タケル:黒田崇矢Twitter:@saikoro_clubハッシュタグ:#さいころくらぶOP:富田美憂「Present Moment」ED:武笠美姫(CV:宮下早紀)、高屋敷綾(CV:高野麻里佳)、大野翠(CV:富田美憂)「On the Board」TVアニメ「放課後さいころ倶楽部」PV - YouTube超人高校生たちは異世界でも余裕で生き抜くようです!・放送情報TOKYO MX:10/3(木) 22:30〜AT-X:10/3(木) 21:00〜ほかBSフジ:10/8(火) 24:00〜長崎文化放送:10/29(火) 25:55〜・作品情報・スタッフ原作:海空りくキャラクター原案:さくらねこ監督:柳伸亮シリーズ構成:赤尾でこキャラクターデザイン・総作画監督:矢野茜音響制作:ビットプロモーション音響監督:本山哲音楽制作:ポニーキャニオン音楽:水谷広実プロデュース:ドリームシフトアニメーション制作:project No.9コピーライト表記:©海空りく・SBクリエイティブ/「超余裕!」製作委員会・キャスト御子神司:小林裕介リルル:桑原由気大星林檎:日高里菜猿飛忍:日岡なつみ神崎桂音:金元寿子一条葵:金子彩花プリンス暁:石上静香真田勝人:間島淳司Twitter:@choyoyu_PRハッシュタグ:#超余裕OP:DIALOGUE+:「はじめてのかくめい!」ED:鬼頭明里:「dear my distance」ゾイドワイルド ZERO・放送情報テレビ東京:10/4(金) 17:55〜テレビ大阪:10/4(金) 17:55〜テレビ愛知:10/4(金) 17:55〜テレビ北海道:10/4(金) 17:55〜テレビせとうち:10/4(金) 17:55〜TVQ九州放送:10/4(金) 17:55〜・作品情報・スタッフ原作:タカラトミー監督:加戸誉夫シリーズ構成:荒木憲一音響監督:松岡裕紀キャラクターデザイン:坂忠音楽:平野義久アニメ制作:OLMコピーライト表記:© TOMY/ZW製作委員会・テレビ東京・キャストレオ・コンラッド:野上翔サリー・ランド:千田葉月バズ・カニンガム:保村真ジョー・アイセル:日笠陽子クリストファー・ギレル:増田俊樹Twitter:@anime_zoidswildハッシュタグ:#ゾイドワイルドZERO【放送日時決定!】「ゾイドワイルド ZERO」新アニメティザーPV最速公開! - YouTube厨病激発ボーイ・放送情報ひかりTV:10/4(金) 22:00〜【独占先行配信】TOKYO MX:10/4(金) 22:30〜BS11:10/4(金) 23:00〜KBS京都:10/4(金) 24:30〜サンテレビ:10/4(金) 24:30〜テレビ愛知:10/4(金) 27:05〜AT-X:10/9(水) 22:30〜ほかdtvチャンネル:10/7(月) 22:30〜・作品情報・スタッフ原案:れるりり(Kitty creators)原作:藤並みなと監督:市川量也シリーズ構成:後藤みどりキャラクターデザイン:松浦有紗美術監督:秋葉みのる色彩設計:桂木今里撮影監督:越山麻彦編集:小池祐樹音響監督:本山哲音響制作:Ai Addiction音楽:TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND音楽制作:ランティスアニメーション制作:スタジオディーン製作:厨病激発ボーイ製作委員会コピーライト表記:©2019 れるりり・藤並みなと/KADOKAWA/厨病激発ボーイ製作委員会・キャスト聖瑞姫:赤千夏野田大和:山下大輝高嶋智樹:仲村宗悟中村和博:株元英彰九十九零:榎木淳弥厨二葉:安田陸矢Twitter:@chubyou_pハッシュタグ:#chubyou #厨病OP:皆神高校ヒーロー部(野田大和(CV.山下大輝)・高嶋智樹(CV.仲村宗悟)・中村和博(CV.株元英彰)・九十九零(CV.榎木淳弥)・厨二葉(CV.安田陸矢))「厨病激発ボーイ」ED:仲村宗悟「Here comes The SUN」TVアニメーション「厨病激発ボーイ」PV第1弾 - YouTubeハイスコアガールII・放送情報TOKYO MX:10/4(金) 25:05〜BS11:10/4(金) 25:30〜MBS:10/10(木) 27:15【初回のみ別枠、2回目以降は金曜日26:55〜】Netflix※放送1回目〜3回目は第1期のROUND 13〜15を放送、放送4回目のROUND 16から「ハイスコアガールII」・作品情報勝利への渇望と、技術の探求心と、個人の自尊心が渦巻くゲームセンターで生まれ、育まれていく友情と恋。友人や家族、そしてゲームキャラクターに支えられ、少年少女たちは強く、大きく成長していった。あきらめなければ無限コンティニュー?ハルオ、晶、小春が挑むファイナルステージの行方は!?・スタッフ原作:押切蓮介監督:山川吉樹シリーズ構成:浦畑達彦キャラクターデザイン:桑波田満(SMDE)CGディレクター:鈴木勇介(SMDE)キャラクターモデルディレクター:畑野雄哉(SMDE)美術監督:鈴木朗色彩設計:舩橋美香撮影監督:福世晋吾編集:坪根健太郎(REAL-T)音響監督:明田川仁音楽:下村陽子音響制作:マジックカプセルCGIプロデューサー:榊原智康(SMDE)CGI:SMDEゲーム収録:高田馬場ゲームセンター ミカドゲーム考証・監修:石黒憲一資料協力:有志団体アーケードゲーム博物館計画、秋葉原ナツゲーミュージアム、BEEP、スーパーポテトアニメーション制作統括:松倉友二アニメーション制作:J.C.STAFFコピーライト表記:©押切蓮介/SQUARE ENIX・ハイスコアガール製作委員会・キャスト矢口春雄:天滉平大野晶:鈴代紗弓日高小春:広瀬ゆうき大野真:赤千夏矢口なみえ:新井里美宮尾光太郎:興津和幸土井玄太:山下大輝業田萌美:伊藤静じいや:チョー鬼塚ちひろ:御堂ダリア沼田先生:中村悠一遠野先生:植田佳奈ニコタマちゃん:井澤詩織高田馬場サガット:鈴村健一大井町オルバス:寺島拓篤九品仏ブランカ:諏訪部順一玉川学園前サスカッチ:小野賢章ガイルさん:安元洋貴ザンギエフさん:三宅健太豪鬼さん:武虎Twitter:@hi_score_girlハッシュタグ:#ハイスコOP:sora tob sakana「flash」TVアニメ「ハイスコアガール供徃崟CM(WEB用) - YouTubeアイカツオンパレード!・放送情報テレビ東京:10/5(土) 10:30〜テレビ大阪:10/5(土) 10:30〜テレビ愛知:10/5(土) 10:30〜テレビせとうち:10/5(土) 10:30〜テレビ北海道:10/5(土) 10:30〜TVQ九州放送:10/5(土) 10:30〜・作品情報監督の五十嵐達也、シリーズ構成の柿原優子、キャラクターデザインの渡部里美と、シリーズ前作「アイカツフレンズ!」のスタッフ陣が担当。・スタッフ企画・原作:BN Pictures原案:バンダイ監督:五十嵐達也シリーズ・構成:柿原優子キャラクターデザイン:渡部里美スーパーバイザー:木村隆一音響監督:菊田浩巳音楽:MONACA、onetrap、DIGZ MOTION SOUNDSコピーライト表記:©BNP/BANDAI, DENTSU, TV TOKYO・キャスト姫石らき:逢来りん友希あいね:松永あかね湊みお:木戸衣吹星宮いちご:諸星すみれ大空あかり:下地紫野虹野ゆめ:富田美憂Twitter:@@aikatsu_animeハッシュタグ:#aikatsuonparade # #アイカツオンパレードOP:らき・あいね・みお from BEST FRIENDS!「君のEntrance」ED:らき・あいね・みお from BEST FRIENDS!/わか・るか・せな「アイドル活動!オンパレード!ver.」アイカツオンパレード!予告プロモーションビデオ - YouTube魔入りました!入間くん・放送情報Eテレ:10/5(土) 17:35〜全23話・作品情報・スタッフ原作:西修監督:森脇真琴シリーズ構成:筆安一幸キャラクターデザイン:佐野聡彦音楽:本間昭光アニメーション制作:BNピクチャーズ制作:NHKエンタープライズ制作・著作:NHKコピーライト表記:©西修(秋田書店)/NHK・NEP・キャスト鈴木入間:村瀬歩アスモデウス・アリス:木村良平ウァラク・クララ:朝井彩加アザゼル・アメリ:早見沙織ナベリウス・カルエゴ:小野大輔サブノック・サブロ:佐藤拓也Twitter:@wc_mairumaTVアニメ化決定!『魔入りました!入間くん』 - YouTubeFate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア-・放送情報TOKYO MX:10/5(土) 23:30〜BS11:10/5(土) 23:30〜群馬テレビ:10/5(土) 23:30〜とちぎテレビ:10/5(土) 23:30〜AbemaTV:10/5(土) 23:30〜【独占先行配信】MBS:10/12(土) 27:08〜【第2話は10/13(日)放送、第3話以降は他局と同日放送】ニコニコ生放送:10/6(日) 23:00〜ニコニコチャンネル:10/6(日) 23:00〜dアニメストア:10/6(日) 23:00〜・作品情報2015年7月から配信されているアプリゲーム「Fate/GrandOrder」が原作。第1部の7章がアニメ化される。2019年7月にアプリ配信4周年を迎え、ゲームアプリ内で本作の第0話となる「Episode 0 Initium Iter」が配信された。記事作成時点では各配信サイトで視聴可能。・スタッフ原作:奈須きのこ/TYPE-MOONリードキャラクターデザイナー:武内崇監督:赤井俊文副監督:黒木美幸キャラクターデザイン:高瀬智章サブキャラクターデザイン:岩崎将大クリーチャーデザイン:河野恵美プロップデザイン:道下康太アクションディレクター:河野恵美、大島塔也テクニカルディレクター:宮原洋平美術設定:塩澤良憲美術監督:薄井久代、平柳悟色彩設計:中島和子撮影監督:佐久間悠也3DCG:GEMBA3Dディレクター:江川久志、篠崎亨編集:三嶋章紀音楽:芳賀敬太、川龍音響監督:岩浪美和制作:CloverWorksコピーライト表記:©TYPE-MOON / FGO7 ANIME PROJECT・キャスト藤丸立香:島信長マシュ・キリエライト:高橋李依フォウ:川澄綾子ロマニ・アーキマン:鈴村健一レオナルド・ダ・ヴィンチ:坂本真綾ギルガメッシュ:関智一エルキドゥ:小林ゆうマーリン:櫻井孝宏アナ:浅川悠イシュタル:植田佳奈シドゥリ:内山夕実牛若丸:早見沙織武蔵坊弁慶:稲田徹レオニダス一世:三木眞一郎Twitter:@FGOAP_ep7ハッシュタグ:#バビロニア # #FGO_ep7OP:UNISON SQUARE GARDEN「Phantom Joke」TVアニメ「Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア-」第2弾PV - YouTubeぼくたちは勉強ができない!(第2期)・放送情報BS11:10/5(土) 24:30〜TOKYO MX:10/5(土) 24:30〜群馬テレビ:10/5(土) 24:30〜とちぎテレビ:10/5(土) 24:30〜AT-X:10/7(月) 22:30〜、ほかテレビ愛知:10/8(火) 26:05〜MBS:10/12(土) 26:38〜長崎文化放送:10/24(木) 25:55〜AbemaTV:10/5(土) 24:30〜【最速配信】dアニメストア:10/5(土) 25:00〜その他配信:10/7(月) 12:00以降順次配信・作品情報・スタッフ原作:筒井大志監督:岩崎良明シリーズ構成:雑破業キャラクターデザイン:佐々木政勝美術監督:松本浩樹美術デザイン:山本浩憲、村田貴弘背景スタジオ:アトリエPlatz色彩設計:松山愛子撮影監督:今泉秀樹撮影スタジオ:颱風グラフィックス編集:梅津朋美編集スタジオ:エディッツ音響監督:本山哲音響制作:マジックカプセル音楽:中山真斗アニメーションプロデュース:barnum studioアニメーション制作:stシルバー×アルボアニメーション製作:ぼくたちは勉強ができない製作委員会コピーライト表記:©筒井大志/集英社・ぼくたちは勉強ができない製作委員会・キャスト唯我成幸:逢坂良太古橋文乃:白石晴香緒方理珠:富田美憂武元うるか:鈴代紗弓桐須真冬:Lynn小美浪あすみ:朝日奈丸佳Twitter:@bokuben_animeハッシュタグ:#ぼく勉OP:Study「Can now, Can now」ED:halca「放課後のリバティ」TVアニメ「ぼくたちは勉強ができない」第2期告知PV - YouTubeこの音とまれ!第2クール・放送情報TOKYO MX1:10/5(土) 25:00〜BS11:10/5(土) 25:00〜FOD:10/5(土) 25:00〜AT-X:10/7(月) 22:00〜とちぎテレビ:10/7(月) 23:00~WOWOW:10/9(水) 24:00〜北海道テレビ:10/14(月) 25:00〜・作品情報・スタッフ原作:アミューシリーズディレクター:水野竜馬シリーズ構成・脚本:久尾歩キャラクターデザイン:山中純子サブキャラクターデザイン:小林利充総作画監督:山中純子、小林利充アドバイザー:大庭秀昭アニメーション制作:プラチナビジョンコピーライト表記:©アミュー/集英社・この音とまれ!製作委員会・キャスト久遠愛:内田雄馬倉田武蔵:榎木淳弥鳳月さとわ:種敦美高岡哲生:細谷佳正足立実康:石谷春貴堺通孝:古川慎水原光太:井口祐一来栖妃呂:松本沙羅滝浪涼香:浪川大輔神崎澪:蒼井翔太久遠源:金尾哲夫倉田武流:花江夏樹真白:朝井彩加久遠衣咲:水樹奈々凰かずさ:佐倉綾音花村史:安済知佳桐生桜介:寺島惇太堂島晶:東山奈央Twitter:@konooto_animeハッシュタグ:#この音とまれOP:蒼井翔太「Harmony」ED:内田雄馬「Rainbow」TVアニメ「この音とまれ!」第2クールティザーPV - YouTube警視庁 特務部 特殊凶悪犯対策室 第七課 -トクナナ-・放送情報AT-X:10/6(日) 21:00〜TOKYO MX:10/6(日) 22:00〜サンテレビ:10/6(日) 23:30〜テレビ愛知:10/6(日) 26:35〜BSフジ:10/7(月) 24:00〜・作品情報はるか昔、エルフやドワーフ、吸血鬼、人間など数多の種族が存在していた世界。ヒエラルキーの頂点であったドラゴンは消え、残った種族達も共存を選び、時代を重ねるごとにほぼ人間と代わらない姿となった。2×19年、東京。かつて存在したドラゴンの力を求め、凶行に走る組織「ナイン」に対抗するため、各分野のエキスパートを集めた「警視庁 特務部 特殊凶悪犯罪対策室 第七課」――通称「トクナナ」が結成される。個人の能力は高いものの、「はぐれ者集団」とも噂されるトクナナに、ルーキー・七月清司が配属されるのだった。シリーズ構成は「Fate/Apocrypha」の東出裕一郎。オリジナル作品のシリーズ構成・脚本は今回が初となる。・スタッフ総監督:栗山貴行キャラクター原案:黒乃奈々絵監督:小坂春女シリーズ構成:東出祐一郎キャラクターデザイン:飯島弘也総作画監督:滝川和男プロップデザイン:ヒラタリョウ美術監督:柏村明香美術監督補佐:佐藤勝美術設定:福島孝喜、枝松聖色彩設計:日比智恵子撮影監督:本台貴宏編集:櫻井崇音楽:高橋諒音楽制作:ランティスコピーライト表記:©特殊凶悪犯対策室 第七課・キャスト七月清司:下野紘一ノ瀬栞:津田健次郎二条クジャク:鈴木達央四季彩紅音:甲斐田裕子ベルメール・サンク:小澤亜李遠藤六輔:乃村健次桐生院左近零衛門:森川智之ウォーロック:平田広明謎の男:松岡禎丞黒真珠:島信長Twitter:@tokunana_PRハッシュタグ:#トクナナOP:OLDCODEX「Take On Fever」TVアニメ「警視庁 特務部 特殊凶悪犯対策室 第七課 -トクナナ-」本PV - YouTubeACTORS -Songs Connection-・放送情報TOKYO MX:10/6(日) 23:30〜BS日テレ:10/6(日) 23:30〜AT-X:10/6(日) 23:30〜ほか・作品情報ボカロ楽曲と男性声優のコラボCD企画として5周年を迎えた「ACTORS」がアニメ化される。・スタッフ原作:EXIT TUNESキャラクター原案:めか監督:ヤマサキオサム音響監督:長崎行男キャラクターデザイン:西田亜沙子音楽:木村秀彬、大隅知宇、堤博明音楽制作:EXIT TUNESアニメーション制作:Drive製作:スライヴセントラル運営局コピーライト表記:©EXIT TUNES/スライヴセントラル運営局・キャスト音之宮朔:梶原岳人神樂蒼介:浦田わたる往田詩:保住有哉光司陽太:保志総一朗鑑香水月:野島健児葛野大路颯馬:置鮎龍太郎五月女燎:坪井智浩東本桂士:杉山紀彰丸目千熊:木村昴円城寺三毛:小野友樹秋月甲斐:江口拓也臼杵鷲帆:竹内良太小田原牧:速水奨長野影虎:堀川りょうTwitter:@ACTORS_infoハッシュタグ:#ACTORS_HROP:サクタスケ(音之宮朔(梶原岳人)、神樂蒼介(浦田わたる)、往田詩(保住有哉))「ティターニア」ED:サクタスケ「INAZUMA SHOCK サクタスケ Ver.」考古学部「INAZUMA SHOCK 考古学部 Ver.」歌唱部「INAZUMA SHOCK 歌唱部 Ver.」YouTubeFairy gone フェアリーゴーン 第2クール・放送情報TOKYO MX:10/6(日) 24:00〜BS11:10/6(日) 24:00〜AT-X:10/6(日) 24:00〜ほかMBS:10/8(火) 26:30〜・作品情報・スタッフ原作:Five fairy scholars監督:鈴木健一シリーズ構成・脚本:十文字青キャラクター原案・妖精原案:中田春彌キャラクターデザイン:清水貴子美術監督:東潤一色彩設計:中野尚美撮影監督:江間常高3D監督:宍戸光太郎、市川元成編集:廣瀬清志音響監督:明田川仁音響効果:上野励音楽プロデュース:(K)NoW_NAMEアニメーション制作:P.A.WORKS©2019 Five fairy scholars/フェアリーゴーン製作委員会・キャストマーリヤ・ノエル:市ノ瀬加那フリー・アンダーバー:前野智昭ヴェロニカ・ソーン:福原綾香ウルフラン・ロウ:細谷佳正クラーラ・キセナリア:諏訪彩花セルジュ・トーヴァ:中島ヨシキネイン・アウラー:園崎未恵ダミアン・カルメ:子安武人マルコ・ベルウッド:大塚芳忠レイ・ドーン:津田英三リリー・ハイネマン:種敦美ロバート・チェイス:沖野晃司エレノア・ニード:小松未可子オズ・メア:間宮康弘グリフ・マーサー:津田健次郎カイン・ディスタロル:麦人アクセル・ラブー:川田紳司“スウィーティー”ビター・スウィート:寿美菜子パトリシア・パール:井口裕香ジョナサン・パスピエール:興津和幸ビーヴィー・リスカー:江川央生ソフィー:伊藤静シュヴァルツ・ディーゼ:土師孝也ジェット・グレイブ:東地宏樹ユアン・ブリーズ:乃村健次チマ:古賀葵Twitter:@fairygoneハッシュタグ:#フェアリーゴーンOP:(K)NoW_NAME「STILL STANDING」ED:(K)NoW_NAME「Stay Gold」TVアニメ『Fairygone フェアリーゴーン』第2クールティザーPV - YouTubeTVアニメ『Fairygone フェアリーゴーン』総集編「1話でわかるフェアリーゴーン」 - YouTubeXL上司。・放送情報ComicFestaアニメ:10/6(日) 24:00〜【完全版 独占配信】TOKYO MX:10/6(日) 25:00〜YouTube:10/6(日) 25:00〜ニコニコ動画:10/6(日) 25:00〜・作品情報・スタッフ原作:可児いとう監督:熨斗谷充孝脚本:戸田和裕キャラクターデザイン・総作画監督:ななし音響監督:えのもとたかひろ音響制作:スタジオマウスアニメーション制作:マジックバス制作:ピカンテサーカス製作:彗星社コピーライト表記:© 可児いとう/Suiseisha Inc.・キャスト須藤圭介:石谷春貴(通常版)/河村眞人(完全版)渡瀬咲:井澤詩織(通常版)/春乃いろは(完全版)成田陸:汐谷文康(通常版)/谷根千(完全版)Twitter:@ComicFestaAnimeハッシュタグ:#XL上司 # #ComicFestaアニメ # #ComicFestaアニメ_TLバビロン・放送情報Amazon Prime Video:10/6(日) 24:00ごろ〜【独占配信】TOKYO MX:10/7(月) 22:00〜BS11:10/7(月) 24:00〜AT-X:10/7(月) 24:30〜ほか・作品情報・スタッフ原作:野まど監督:鈴木清崇キャラクター原案:ざいんキャラクターデザイン:後藤圭佑音楽:やまだ豊アニメーション制作:REVOROOT製作:ツインエンジンコピーライト表記:©野まど・講談社/ツインエンジン・キャスト正崎善:中村悠一九字院偲:櫻井孝宏文緒厚彦:小野賢章瀬黒陽麻:M・A・O守永泰孝:堀内賢雄Twitter:@babylon_animeハッシュタグ:#バビロンアニメ【バビロン】第一弾PV - YouTubeアフリカのサラリーマン・放送情報TOKYO MX:10/6(日) 24:30〜BS11:10/6(日) 24:30〜KBS京都:10/6(日) 24:45〜サンテレビ:10/6(日) 25:00〜テレビ愛知:10/8(火) 27:05〜・作品情報・スタッフ原作:ガム監督・総作画監督・美術設定・美術監督・色彩設計・撮影監督:畳谷哲也シリーズ構成・脚本:百瀬祐一郎キャラクターデザイン:pHスタジオオリジナルキャラクターデザイン・プロップデザイン:HOTZIPANG3DCGディレクター:坂本渉太音響監督:稲葉順一音響効果:白石唯果録音:中野陽子録音スタジオ:スタジオJumo音響制作:Ai Addiction音響制作担当:金子森音楽:山口たこ音楽制作:ポニーキャニオンアニメーション制作:HOTZIPANGコピーライト表記:©Project AFRICAN OFFICE WORKER 2019・キャストライオン:大塚明夫トカゲ:津田健次郎オオハシ:下野紘殺傷ハムスター:木野日菜カメ社長:石田彰シシ村:喜多村英梨ゴリ美:小倉唯Twitter:@afusara_POP:下野紘「Soul Flag」ED:大塚明夫「ホワイトカラーエレジー」「アフリカのサラリーマン」PV第2弾 - YouTubeスタンドマイヒーローズ PIECE OF TRUTH・放送情報TOKYO MX:10/7(月) 23:00〜ほかBS11:10/7(月) 23:00〜長崎文化放送:10/7(月) 25:55〜読売テレビ:10/7(月) 25:59〜J:COMテレビ:10/8(火) 23:30〜配信:10/9(水) 12:00〜順次開始・作品情報・スタッフ原作:coly監督:山本秀世シリーズ構成:ハラダサヤカシナリオアドバイザー:藍田創キャラクターデザイン:高山由江音楽:fox capture planアニメーション制作:M.S.Cコピーライト表記:©coly/SMHP・キャスト青山樹:杉田智和今大路峻:浪川大輔夏目春:梶裕貴関大輔:前野智昭渡部悟:鳥海浩輔由井孝太郎:花江夏樹荒木田蒼生:高塚智人朝霧司:柿原徹也服部耀:江口拓也菅野夏樹:山谷祥生桧山貴臣:白井悠介神楽亜貴:山下誠一郎槙慶太:八代拓大谷羽鳥:内田雄馬都築京介:西山宏太朗都築誠:武内駿輔山崎カナメ:山下大輝桐嶋宏弥:中島ヨシキ九条壮馬:沢城千春宮瀬豪:梅原裕一郎新堂清志:増田俊樹Twitter:@myhero_animeハッシュタグ:#スタマイPOTTVアニメ「スタンドマイヒーローズ PIECE OF TRUTH」10月放送開始!第1弾PV - YouTube私、能力は平均値でって言ったよね!・放送情報AT-X:10/7(月) 23:30〜、ほかTOKYO MX:10/7(月) 24:00〜BS11:10/7(月) 25:00〜テレビ愛知:10/8(火) 25:35〜ABC:10/9(水) 26:46〜・作品情報・スタッフ原作:FUNA・亜方逸樹監督:太田雅彦シリーズ構成:あおしまたかしキャラクターデザイン:渡辺奏美術監督:松宮正純、宮本実生色彩設計:鈴木ようこCGラインディレクター:濱村敏郎撮影監督:二村文章編集:小野寺絵美音響監督:えびなやすのり音響制作:ダックスプロダクション音楽:三澤康広音楽制作:エイベックス・ピクチャーズアニメーション制作:project No.9コピーライト表記:©FUNA・亜方逸樹/アース・スター エンターテイメント/のうきん製作委員会・キャストマイル:和氣あず未レーナ:徳井青空メーヴィス:内村史子ポーリン:田澤茉純ナノちゃん:羽多野渉レニー:河野ひよりTwitter:@noukin_animeハッシュタグ:#のうきんOP:赤き誓い(マイル&レーナ&メーヴィス&ポーリン)「スマイルスキル=スキスキル!」ED:マイル(CV.和氣あず未)「ゲンザイ↑バンザイ↑」TVアニメ「私、能力は平均値でって言ったよね!」メインPV - YouTubeBEASTARS・放送情報Netflix:10/8(火)〜【第2話は10/17(木)、以降木曜配信】フジテレビ:10/9(水) 25:15〜【第2話以降は24:45〜】・作品情報週刊少年チャンピオンで2016年9月から連載中。既刊14巻。2018年には講談社漫画賞の少年漫画賞を受賞、同年に第11回マンガ大賞で大賞を受賞している。製作は「宝石の国」のオレンジ。監督の松見真一は大友克洋監督「スチームボーイ」でテクニカルディレクター、高畑勲監督「平成狸合戦ぽんぽこ」で監督助手を務めた。テレビアニメの監督は今回が初。・スタッフ原作:板垣巴留監督:松見真一脚本:樋口七海キャラクターデザイン:大津直CGチーフディレクター :井野元英二美術監督:春日美波色彩設計:橋本賢撮影監督:古性史織、蔡伯崙編集:植松淳一音楽:神前暁(MONACA)制作:オレンジコピーライト表記:©板垣巴留(秋田書店)/BEASTARS製作委員会・キャストレゴシ:小林親弘ハル:千本木彩花ルイ:小野友樹ジュノ:種敦美ジャック:榎木淳弥ミグノ:内田雄馬コロ:大塚剛央ダラム:小林直人ボス:下妻由幸カイ:岡本信彦サヌ:落合福嗣ビル:虎島貴明エルス:渡部紗弓ドーム:室元気キビ:井口祐一シイラ:原優子アオバ:兼政郁人エレン:大内茜ミズチ:山村響ゴウヒン:大塚明夫市長:星野充昭オグマ:堀内賢雄Twitter:@bst_animeハッシュタグ:#bstanimeED:YURiKATVアニメ「BEASTARS」第3弾PV - YouTubeZ/X Code reunion・放送情報TOKYO MX:10/8(火) 23:00〜AT-X:10/8(火) 23:00〜ほか・作品情報2012年7月からブロッコリーより発売されている対戦型トレーディングカードゲームが原作。同原作で2014年冬にアニメ「Z/X IGNITION」が放送されているが、基本設定の部分を除いて別作品。・スタッフ原作:ブロッコリーキャラクター原案:藤真拓哉監督:末田宜史キャラクターデザイン:せれすシリーズ構成:浦畑達彦脚本:浦畑達彦、イシノアツオ音楽:桑原聖音楽製作:Arte Refact製作スタジオ:パッショーネコピーライト表記:©Z/X Code reunion 製作委員会・キャスト各務原あづみ:小倉唯リゲル:内田彩天ノ川衣奈:水瀬いのり鬼神野シュリ東雲纏:長縄まりあ月形由仁:富田美憂ネフライト:白井悠介ムラマサ:山口愛ゾンネ:星谷美緒アムリタ:春村奈々イラ:祖山桃子Twitter:@zxtcgハッシュタグ:#ZX_CR【アニメ】Z/X Code reunion PV - YouTube七つの大罪 神々の逆鱗・放送情報テレビ東京:10/9(水) 17:55〜テレビ大阪:10/9(水) 17:55〜テレビ愛知:10/9(水) 17:55〜テレビせとうち:10/9(水) 17:55〜テレビ北海道:10/9(水) 17:55〜TVQ九州放送:10/9(水) 17:55〜BSテレ東:10/9(水) 24:59〜・作品情報・スタッフ原作:鈴木央監督:西澤晋シリーズ構成:池田臨太郎アニメーションキャラクター設定:西野理恵サブアニメーションキャラクター設定:あおきまほプロップ設定:安食圭色彩設計:のぼりはるこ美術監督:河合泰利撮影監督:青木孝司編集:内田恵音響監督:横田知加子音楽:澤野弘之、KOHTA YAMAMOTO、和田貴史制作:スタジオディーン制作協力:マーヴィージャック製作:「七つの大罪 神々の逆鱗」製作委員会コピーライト表記:©️ 鈴木央・講談社/「七つの大罪 神々の逆鱗」製作委員会・テレビ東京・キャストメリオダス:梶裕貴ゼルドリス:梶裕貴エリザベス:雨宮天エスタロッサ:東地宏樹ホーク:久野美咲ガラン:岩崎ひろしディアンヌ:悠木碧メラスキュラ:M・A・Oバン:鈴木達央ドロール:小野大輔キング:福山潤グロキシニア:小林裕介ゴウセル:睫斃喫モンスピート:津田健次郎マーリン:坂本真綾デリエリ:高垣彩陽エスカノール:杉田智和フラウドリン:小西克幸ギルサンダー:宮野真守ハウザー:木村良平グリアモール:櫻井孝宏ヘンドリクセン:内田夕夜ドレファス:小西克幸マトローナ:佐藤利奈Twitter:@7_taizaiハッシュタグ:#七つの大罪OP:UVERworldED:雨宮天TVアニメ新シリーズ「七つの大罪 神々の逆鱗」OP曲入りプロモーション映像60秒Ver.公開! - YouTubeガンダムビルドダイバーズRe:RISE・放送情報ガンダムチャンネル:10/10(木) 20:00〜・作品情報・スタッフ企画:サンライズ原作:矢立肇、富野由悠季監督:綿田慎也シリーズ構成:むとうやすゆきキャラクターデザイン原案:ハラカズヒロキャラクターデザイン:戸井田珠里メカニックデザイン:大河原邦男、海老川兼武、石垣純哉、形部一平、島田フミカネ、寺岡賢司、寺島慎也、柳瀬敬之アクション監督:大張正己チーフメカアニメーター:久壽米木信弥、宇田早輝子美術:スタジオなや音楽:木村秀彬企画協力:BANDAI SPIRITS ホビー事業部制作協力:ADK制作:SUNRISE BEYOND製作:サンライズ、創通コピーライト表記:©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・テレビ東京・キャストヒロト:小林千晃カザミ:水中雅章メイ:渕上舞パルヴィーズ:南真由フレディ:加隈亜衣イヴ:水瀬いのりムカイ・ヒナタ:若山詩音Twitter:@gundambdハッシュタグ:#g_bdOP:スピラ・スピカ「リライズ」ED:スダンナユズユリー「MAGIC TIME」『ガンダムビルドダイバーズRe:RISE』PV - YouTubeアサシンズプライド・放送情報AT-X:10/10(木) 23:30〜ほかTOKYO MX:10/10(木) 24:00〜サンテレビ:10/10(木) 24:30〜BS日テレ:10/10(木) 25:00〜・作品情報・スタッフ原作:天城ケイ原作イラスト:ニノモトニノ監督:相浦和也シリーズ構成:赤尾でこキャラクターデザイン・総作画監督:吉川真帆サブキャラクターデザイン・総作画監督:齊藤佳子アニメーション制作:EMTスクエアードコピーライト表記:©2019 天城ケイ・ニノモトニノ/株式会社KADOKAWA/アサシンズプライド 製作委員会・キャストクーファ=ヴァンピール:小野友樹メリダ=アンジェル:楠木ともりエリーゼ=アンジェル:石川由依ロゼッティ=プリケット:薮内満里奈ネルヴァ=マルティーリョ:佐倉綾音オヤジ:森川智之ウィリアム・ジン:鈴木達央Twitter:@assassins_animeハッシュタグ:#アサプラ # #アサシンズプライドOP:Run Girls, Run!「Share the light」TVアニメ アサシンズプライド 特報映像 - YouTube星合の空・放送情報TBS:10/10(木) 25:58〜BS-TBS:10/12(土) 26:30〜・作品情報監督は「天空のエスカフローネ」「ノエイン もうひとりの君へ」「鉄腕バーディー DECODE」の赤根和樹。・スタッフ原作・脚本・監督:赤根和樹キャラクター原案:いつかアニメーションキャラクターデザイン・アニメーションディレクター:高橋裕一副監督:三宅和男場面設計:竹下美紀色彩設計:中山久美子美術監督:志和史織美術設定:藤井一志動画検査:又野貴菜CGディレクター:生原雄次撮影監督:頓所信二編集:木村佳史子音響監督:明田川仁音響制作:マジックカプセル音楽:jizue音楽制作:フライングドッグアニメーション制作:エイトビットコピーライト表記:©赤根和樹・エイトビット/星合の空製作委員会・キャスト桂木眞己:花江夏樹新城柊真:畠中祐雨野樹:松岡禎丞布津凜太朗:佐藤元曽我翅:豊永利行竹ノ内晋吾:佐藤圭輔月ノ瀬直央:小林裕介石上太洋:天滉平飛鳥悠汰:山谷祥生御杖夏南子:峯田茉優高田希唯:松田颯水雨野奈美恵:夏川椎菜春日絹代:坂本真綾村上拓人:古川慎桜井隆幸:櫻井孝宏室生さくら:甲斐田裕子桂木あや:名塚佳織京終健二:中井和哉新城涼真:松風雅也柊真の母:柚木涼香Twitter:@hoshiaino_soraハッシュタグ:#星合の空OP:中島愛「水槽」ED:AIKI from bless4「籠の中の僕らは」TVアニメ『星合の空』 プロモーションビデオ第二弾 - YouTube 食戟のソーマ 神ノ皿・放送情報TOKYO MX:10/11(金) 24:30〜BS11:10/11(金) 24:30〜・作品情報・スタッフ原作:附田祐斗、佐伯俊協力:森崎友紀監督:米たにヨシトモシリーズ構成:ヤスカワショウゴキャラクターデザイン:下谷智之サブデザイン:小森篤美術監督:備前光一郎色彩設計:伊藤由紀子撮影監督:黒澤豊編集:近藤勇二音響監督:明田川仁音楽:加藤達也アニメーション制作:J.C.STAFFコピーライト表記:©附田祐斗・佐伯俊/集英社・遠月学園動画研究会4・キャスト幸平創真:松岡禎丞薙切えりな:金元寿子田所恵:高橋未奈美司瑛士:石田彰小林竜胆:伊藤静タクミ・アルディーニ:花江夏樹一色慧:櫻井孝宏久我照紀:梶裕貴女木島冬輔:楠大典斎藤綜明:小西克幸茜ヶ久保もも:釘宮理恵紀ノ国寧々:花澤香菜叡山枝津也:杉田智和薙切薊:速水奨幸平城一郎:小山力也Twitter:@shokugeki_animeハッシュタグ:# #shokugeki_animeOP:STEREO DIVE FOUNDATION「Chronos」ED:nano.RIPE「エンブレム」『食戟のソーマ 神ノ皿』制作決定PV - YouTube歌舞伎町シャーロック・放送情報TBS:10/11(金) 25:55〜MBS:10/11(金) 25:55〜BS-TBS:10/12(土) 25:00〜・作品情報・スタッフ監督:吉村愛シリーズ構成:岸本卓キャラクターデザイン・総作画監督:矢萩利幸プロップデザイン:清池奈保、津坂美織、久原陽子色彩設計:藤田恵里香美術設定:金平和茂美術監督:片平真司(スタジオアカンサス)3D監督:磯部兼士(ランドック・スタジオ)特殊効果:村上正博2Dワークス:濱中亜希子撮影監督:荒幡和也モーショングラフィックス:大城丈宗編集:濱宇津妙子音響監督:長崎行男音楽:伊賀拓郎アニメーション制作:Production I.Gコピーライト表記:©歌舞伎町シャーロック製作委員会・キャストシャーロック・ホームズ:小西克幸ジョン・H・ワトソン:中村悠一ジェームズ・モリアーティ:山下誠一郎京極冬人:斉藤壮馬メアリ・モーンスタン:東山奈央ルーシー・モーンスタン:東内マリ子ミッシェル・ベルモント:青山穣小林寅太郎:橘龍丸ハドソン夫人:諏訪部順一Twitter:@pipecat_kabukiハッシュタグ:#歌舞伎町シャーロックOP:EGO-WRAPPIN'「CAPTURE」ED:ロザリーナ「百億光年」TVアニメ「歌舞伎町シャーロック」第3弾PV - YouTube僕のヒーローアカデミア 第4期・放送情報読売テレビ・日本テレビ系列29局ネット:10/12(土) 17:30〜・作品情報・スタッフ原作:堀越耕平総監督:長崎健司監督:向井雅浩シリーズ構成・脚本:黒田洋介(スタジオオルフェ)キャラクターデザイン:馬越嘉彦音楽:林ゆうきアニメーション制作:ボンズコピーライト表記:©堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会・キャスト緑谷出久:山下大輝通形ミリオ:新垣樽助爆豪勝己:岡本信彦麗日お茶子:佐倉綾音飯田天哉:石川界人轟焦凍:梶裕貴切島鋭児郎:増田俊樹蛙吹梅雨:悠木碧八百万百:井上麻里奈天喰環:上村祐翔波動ねじれ:安野希世乃オールマイト:三宅健太サー・ナイトアイ:三木眞一郎ファットガム:興津和幸壊理:小林星蘭オーバーホール:津田健次郎Twitter:@heroaca_animeハッシュタグ:#ヒロアカ # #heroaca_aOP:BLUE ENCOUNT「ポラリス」ED:さユり「航海の唄」『僕のヒーローアカデミア』(ヒロアカ)TVアニメ4期PV第3弾/10月12日(土)夕方5:30放送スタート/OPテーマ:「ポラリス」BLUE ENCOUNT - YouTubeライフル・イズ・ビューティフル・放送情報TOKYO MX:10/13(日) 23:00〜KBS京都:10/13(日) 23:00〜サンテレビ:10/13(日) 25:30〜BS11:10/15(火) 25:00〜・作品情報・スタッフ原作:サルミアッキ監督:高橋正典シリーズ構成:高橋龍也キャラクターデザイン・総作画監督:向川原憲プロップデザイン・美術デザイン:石口十美術監督:大西達朗(草薙)色彩設計:井上あきこ(Wish)HOA:トライスラッシュグラフィックアート:荒木宏文撮影監督:染谷和正(T2 Studio)アニメーション制作:Studio 3Hz協力:公益社団法人日本ライフル射撃協会、興東電子株式会社、株式会社銀座銃砲店コピーライト表記:©サルミアッキ/集英社・千鳥高校射撃部・キャスト小倉ひかり:Machico渋沢泉水:熊田茜音姪浜エリカ:南早紀五十嵐雪緒:八巻アンナTwitter:@rib_animeハッシュタグ:#RIFLOP:ライフリング4(小倉ひかり(CV.Machico)、渋沢泉水(CV.熊田茜音)、姪浜エリカ(CV.南早紀)、五十嵐雪緒(CV.八巻アンナ))「Let’s go!ライフリング4!!!!」ED:ライフリング4(小倉ひかり(CV.Machico)、渋沢泉水(CV.熊田茜音)、姪浜エリカ(CV.南早紀)、五十嵐雪緒(CV.八巻アンナ))「夕焼けフレンズ」SUPER SHIRO・放送情報AbemaTV:10/14(月)ビデオパス:10/14(月)・作品情報・スタッフ原作:臼井儀人総監督:湯浅政明チーフディレクター:霜山朋久脚本:うえのきみこアニメーション制作:サイエンスSARUコピーライト表記:©臼井儀人/SUPER SHIRO製作委員会・キャストシロ:真柴摩利ヒーロー語り:大塚明夫ビボー:ゆかなデカプー:勝杏里Twitter:@supershiro_infoハッシュタグ:#スーパーシロ「SUPER SHIRO」2019年10月14日Abema TV・ビデオパス独占配信スタート告知PV - YouTubeちはやふる3・放送情報日本テレビ:10/22(火) 25:29〜・作品情報末次由紀による人気漫画のアニメ化第3期。当初は2019年4月放送開始予定だったが、2019年2月時点で「2019年10月放送開始」に変更されたもの。・スタッフ原作:末次由紀監督:浅香守生シリーズ構成:柿原優子キャラクターデザイン:濱田邦彦美術監督:清水友幸色彩設計:大野春恵撮影監督:伏原あかねCG監督:鈴木大輝特殊効果:チーム・タニグチ編集:木村佳史子音楽:山下康介音響監督:三間雅文アニメーション制作:マッドハウス制作著作:アニメ「ちはやふる」プロジェクト2019コピーライト表記:©末次由紀/講談社・アニメ「ちはやふる」プロジェクト2019・キャスト綾瀬千早:瀬戸麻沙美綿谷新:細谷佳正真島太一:宮野真守大江奏:茅野愛衣西田優征:奈良徹駒野勉:代永翼花野菫:潘めぐみ筑波秋博:入野自由猪熊遥:坂本真綾Twitter:@chihaya_animeハッシュタグ:#chihaya_animeOP:99RadioService 「COLORFUL」ED:バンドハラスメント 「一目惚れ」TVアニメ「ちはやふる3」メインPV 2019年10月22日(火)放送スタート! - YouTubePSYCHO-PASS サイコパス 3・放送情報フジテレビ・作品情報人気のオリジナルアニメシリーズ第3弾で、劇場版「PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System」の第3部「Case.3『恩讐の彼方に__』」の3年後を舞台に、新人監視官、慎導(しんどう)灼(あらた)と炯(けい)・ミハイル・イグナトフの姿を描く。・スタッフ監督:塩谷直義キャラクター原案:天野明アニメーション制作:Production I.G製作:サイコパス製作委員会コピーライト表記:©サイコパス製作委員会・キャスト慎導灼:梶裕貴炯・ミハイル・イグナトフ:中村悠一Twitter:@psychopass_tvハッシュタグ:#pp_anime『PSYCHO-PASS サイコパス 3』PV第1弾 - YouTubeGRANBLUE FANTASY The Animation Season2・放送情報TOKYO MXBS11MBSとちぎテレビ群馬テレビAT-XAbemaTV・作品情報・スタッフ監督:梅本唯シリーズ構成:????村清子キャラクターデザイン:崔ふみひで色彩設計:野口幸恵美術監督:須江信人3Dディレクター:薄井俊作撮影監督:大山佳久編集:柳圭介音楽:成田勤、西木康智音響監督:梅本唯音響効果:和田俊也音響制作:dugoutアニメーション制作:MAPPAコピーライト表記:©GRANBLUE FANTASY The Animation Project・キャストグラン:小野友樹ルリア:東山奈央ビィ:釘宮理恵カタリナ:沢城みゆきラカム:平田広明イオ:田村ゆかりオイゲン:藤原啓治ロゼッタ:田中理恵シェロカルテ:加藤英美里Twitter:@anime_gbfハッシュタグ:#アニメグラブルTVアニメ「GRANBLUE FANTASY The Animation Season 2」PV第1弾/2019年10月放送開始 - YouTube ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld・放送情報TOKYO MXとちぎテレビ群馬テレビBS11MBSテレビ愛知AT-X・作品情報・スタッフ原作:川原礫原作イラスト・キャラクターデザイン原案:abec監督:小野学助監督:佐久間貴史キャラクターデザイン:足立慎吾、鈴木豪、西口智也、山本由美子総作画監督:鈴木豪、山本由美子プロップデザイン:早川麻美、伊藤公規モンスターデザイン:河野敏弥アクション作画監督:菅野芳弘、竹内哲也美術監督:小川友佳子、渡辺佳人美術設定:森岡賢一、谷内優穂色彩設計:中野尚美CG監督:雲藤隆太撮影監督:脇顯太董⇔啗太モーショングラフィックス:大城丈宗編集:近藤勇二音響監督:岩浪美和効果:小山恭正音響制作:ソニルード音楽:梶浦由記プロデュース:EGG FIRM、ストレートエッジ制作:A-1 Pictures製作:SAO-A Projectコピーライト表記:©2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project・キャストキリト:松岡禎丞アスナ:戸松遥アリス:茅野愛衣ユージオ:島信長セルカ:前田佳織里ロニエ・アラベル:近藤玲奈ティーゼ・シュトリーネン:石原夏織カーディナル:丹下桜アドミニストレータ:坂本真綾神代凛子:小林沙苗菊岡誠二郎:森川智之ライオス・アンティノス:岩瀬周平ウンベール・ジーゼック:木島隆一ソルティリーナ・セルルト:潘めぐみウォロ・リーバンテイン:村田太志デュソルバート・シンセシス・セブン:花田光エルドリエ・シンセシス・サーティワン:益山武明リネル・シンセシス・トゥエニエイト:木野日菜フィゼル・シンセシス・トゥエニナイン:小原好美ファナティオ・シンセシス・ツー:生天目仁美ベルクーリ・シンセシス・ワン:諏訪部順一Twitter:@sao_animeハッシュタグ:#sao_animeTVアニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」PV第1弾/2019.10 On AIR - YouTubeLevius・放送情報Netflix【独占配信】・作品情報・スタッフ原作:中田春彌総監督:瀬下寛之監督:井手恵介シリーズ構成:瀬古浩司脚本:猪原健太、瀬古浩司プロダクションデザイン:田中直哉、Ferdinando Patulliキャラクターデザイン:森山佑樹ディレクター・オブ・フォトグラフィー:片塰満則CGスーパーバイザー:岩田健志美術監督:畠山佑貴色彩設計:野地弘納音響監督:岩浪美和音楽:菅野祐悟アニメーション制作:ポリゴン・ピクチュアズ製作:ポリゴン・ピクチュアズコピーライト表記:©中田春彌/集英社、ポリゴン・ピクチュアズアズールレーン・作品情報中国発のスマートフォン向けゲームアプリが原作で、実在した軍艦を擬人化したキャラクターが多数登場することで知られる。Google Play 2017年ベストゲームにノミネートされ、電撃オンラインアワード2017のアプリ部門で大賞を受賞している。シリーズ構成は18禁アダルトゲーム「斬魔大聖デモンベイン」のシナリオを手がけ、その後「ギルティクラウン」(8話、13話、18話)「活撃 刀剣乱舞」(7話)「仮面ライダー鎧武/ガイム」(共同脚本)を担当した鋼屋ジン。監督は「きんいろモザイク」「グリザイアの果実」「Rewrite」で監督を務めた天衝。キャラクターデザインと総作画監督を担当する野中正幸も「きんいろモザイク」でキーアニメーター、「Rewrite」ではキャラクターデザインと総作画監督を務めている。・スタッフ原作:Manjuu Co.,Ltd.,/Yongshi Co.,Ltd.監督:天衝シリーズ構成:鋼屋ジンキャラクターデザイン・総作画監督:野中正幸美術監督:扇山秋仁、後藤俊彦美術設定:塩澤良憲色彩設計:林可奈子CGディレクター:木村亮撮影監督:千葉大輔編集:武宮むつみ音響監督:土屋雅紀音響制作:ダックスプロダクション音楽:西木康智音楽制作:ストレイキャッツ音楽プロデューサー:木皿陽平アニメーション制作:バイブリーアニメーションスタジオコピーライト表記:©Manjuu Co.,Ltd., Yongshi Co.,Ltd.&Yostar Inc./アニメ「アズールレーン」製作委員会・キャスト"エンタープライズ:石川由依ベルファスト:堀江由衣赤城:中原麻衣綾波:大地葉ラフィー:長縄まりあジャベリン:山根希美"Twitter:@azurlane_animeハッシュタグ:#アズレンアニメTVアニメーション『アズールレーン』コミックマーケット96特別動画 - YouTube兄に付ける薬はない!3-快把我哥帯走3-・スタッフ脚本・監督:ラレコプロデュース:Tencent Penguin Picturesアニメーション制作:イマジニア株式会社、株式会社ファンワークス、Planet Cartoon・キャスト時分:中村悠一時秒:雨宮天開心:小野賢章万歳:花江夏樹Twitter:@anitsuke_info戦×恋(ヴァルラヴ)・放送情報AT-XTOKYO MXサンテレビBS11・作品情報・スタッフ原作:朝倉亮介監督:直谷たかしシリーズ構成:高橋龍也キャラクターデザイン・総作画監督:立石聖音楽:TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUNDアニメーション制作:フッズエンタテインメント製作:「戦×恋」製作委員会コピーライト表記:©朝倉亮介/SQUARE ENIX・「戦×恋」製作委員会・キャスト亜久津拓真:広瀬裕也早乙女七樹:本渡楓早乙女五夜:加隈亜衣早乙女六海:日高里菜早乙女一千花:内山夕実早乙女二葉:原由実早乙女三沙:清水彩香早乙女四乃:逢田梨香子早乙女八雲:河瀬茉希早乙女九瑠璃:小岩井ことりスー:新田ひより犬飼透:平川大輔スクルド:種敦美レスクヴァ:M・A・Oウル:福圓美里Twitter:@val_love_prハッシュタグ:#ヴァルラヴOP:逢田梨香子ED:早乙女一千花、七樹、八雲「UP-DATE × PLEASE!!! ver 1.7.8」早乙女二葉、六海、九瑠璃「UP-DATE × PLEASE!!! ver 2.6.9」早乙女三沙、四乃、五夜「UP-DATE × PLEASE!!! ver 3.4.5」TVアニメ「戦×恋(ヴァルラヴ)」ティザーPV - YouTube神田川JET GIRLS・作品情報・スタッフ原作:KJG BOOSTERS原案:高木謙一郎監督:金子ひらくシリーズ構成:雑破業キャラクター原案:鳴子ハナハルキャラクターデザイン:宮澤努マシンデザイン:麦谷興一(CHOCO)、山本七式(SUDACCI)音楽制作:ランティスプロデュース:EGG FIRMアニメーション制作:ティー・エヌ・ケー製作:KJG PARTNERSコピーライト表記:©2019 KJG PARTNERS・キャスト波黄凛:篠原侑蒼井ミサ:小原莉子紫集院かぐや:田所あずさ満腹黒丸:洲崎綾パン・ツウィ:大久保瑠美パン・ティナ:大空直美ジェニファー・ピーチ:Lynnエミリー・オレンジ:ファイルーズあい白石マナツ:安済知佳緑川ゆず:前田佳織里環楓花:朝井彩加翠田いのり:内田彩Twitter:@kjgpjtハッシュタグ:#神田川ジェットOP:波黄凛(CV.篠原侑)、蒼井ミサ(CV.小原莉子)「BULLET MERMAID」TVアニメ「神田川JET GIRLS」PV 第1弾 - YouTubeぬるぺた・作品情報・スタッフ原案・脚本:はと監督:小倉宏文キャラクター原案:竹嶋えくキャラクターデザイン:板倉健色彩設計:盒胸淮美術監督:森尾麻紀(スタジオ・ユニ)撮影監督:古川貴之(OFFICE D.+)音楽:岸田勇気(F.M.F)音響監督:明田川仁アニメーション制作:シンエイ動画制作協力:アセンションコピーライト表記:© TOKYOTOON/シンエイ動画・キャストぬる:和氣あず未ぺた:上田麗奈Twitter:@nullpetaハッシュタグ:#ぬるぺたアニメ『ぬるぺた』2019年10月配信開始! ゲーム世界同時発売決定! - YouTubeノー・ガンズ・ライフ・放送情報TBS・作品情報・スタッフ原作:カラスマタスク監督:伊藤尚往シリーズ構成:菅原雪絵キャラクターデザイン:筱雅律メカニックデザイン:出雲重機プロップデザイン:竹内杏子総作画監督:筱雅律、土屋圭色彩設計:堀川佳典CG制作:サイクロングラフィックス映像演出・VFXスーパーバイザー:加藤道哉CG監督:設楽友久撮影監督:川下裕樹、井関大智編集:木村佳史子音楽:川井憲次音響監督:郷文裕貴音響効果:山谷尚人音響制作:grooove音楽制作:グッドスマイルフィルムプロデュース:EGG FIRMアニメーション制作:マッドハウス製作:NGL PROJECTコピーライト表記:©カラスマタスク/集英社・NGL PROJECT・キャスト乾十三:諏訪部順一荒吐鉄朗:山下大輝メアリー・シュタインベルグ:沼倉愛美オリビエ・ファンデベルメ:日笠陽子クローネン・フォン・ヴォルフ:内田夕夜メガアームド斎時定:堀内賢雄ペッパー:水瀬いのりセブン:三瓶由布子ヒュー・カニンガム:上田燿司クリスティーナ松崎:江原正士スカーレット・ゴズリング:高野麻里佳Twitter:@noguns_animeハッシュタグ:#nogunslifeOP:浅井健一「MOTOR CITY」ED:DATS「Game Over」TVアニメ「ノー・ガンズ・ライフ」PV第2弾 - YouTube無限の住人-IMMORTAL-・放送情報Amazon Prime Video【独占配信】・作品情報・スタッフ原作:沙村広明監督:浜崎博嗣シリーズ構成:深見真キャラクターデザイン:小木曽伸吾美術監督:工藤ただし色彩設定:篠原愛子撮影監督:増元由紀大3DCGディレクター:市川孝次編集:長谷川舞音響監督:清水洋史音響効果:武藤晶子音楽:石橋英子アニメーション制作:ライデンフィルムコピーライト表記:©沙村広明・講談社/「無限の住人-IMMORTAL-」製作委員会・キャスト万次:津田健次郎浅野凜:佐倉綾音天津影久:佐々木望凶戴斗:鈴木達央黒衣鯖人:花輪英司閑馬永空:咲野俊介乙橘槇絵:桑島法子阿葉山宗介:ふくまつ進紗Twitter:@mugen_immortalハッシュタグ:#mugen_animeアニメ「無限の住人-IMMORTAL-」PV第1弾 - YouTube・これまでの新作アニメ一覧2019:冬 - 春 - 夏 - 秋2018:冬 - 春 - 夏 - 秋2017:冬 - 春 - 夏 - 秋2016:冬 - 春 - 夏 - 秋2015:冬 - 春 - 夏 - 秋2014:冬 - 春 - 夏 - 秋2013:冬 - 春 - 夏 - 秋2012:冬 - 春 - 夏 - 秋2011:冬 - 春 - 夏 - 秋2010:冬 - 春 - 夏 - 秋2009:冬 - 春 - 夏 - 秋2008:冬 - 春 - 夏 - 秋2007:夏 - 秋