片寄涼太(GENERATIONS from EXILE TRIBE)×橋本環奈がW主演を務める映画『午前0時、キスしに来てよ』の主題歌が、GENERATIONS from EXILE TRIBEの新曲「One in a Million -奇跡の夜に-」に決定した。

m-floの☆Taku Takahashiによる書き下ろしの楽曲は、映画の物語と世界観そのままに、運命の出会いをする二人の“奇跡”を歌ったPOPチューン。本作の主演であり、自身が所属するGENERATIONS from EXILE TRIBEが主題歌を担当、ボーカルを務める片寄涼太は、「“0キス”にピッタリの歌詞・楽曲の世界観に仕上がっています。映画のように“奇跡の愛”を歌っているのですが、とくに“僕らの時計の針がもう二度と離れないようにKissをしよう“というフレーズは“0キス”主題歌にマッチしておりお気に入りです」 とコメントしている。

Zoff SMART TVCM画像

また、本作の主題歌を使用した、メガネブランドZoffとのコラボCM映像も合わせて解禁となった。片寄涼太が映画の主人公・国民的スーパースターの綾瀬楓として出演、映画の中のキャラクターがリアルな世界に降臨するスペシャルコラボCMは、9月12日(木)よりオンエアとなる。

映画『午前0時、キスしに来てよ』は12月6日(金)より全国公開

(C)2019映画『午前0時、キスしに来てよ』製作委員会

映画ランドNEWS - 映画を観に行くなら映画ランド