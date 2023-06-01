日本代表は24日、FIFAワールドカップ2026 スウェーデン代表戦に向け、試合開催都市のアメリカ・ダラスで公式練習を行った。冒頭15分の公開パートでは、ランニングやストレッチ、ボール回しで調整した。左ひざの負傷により拠点のナッシュビルにとどまって治療・リハビリを続けている久保建英を除く25名、吉田麻也と南野拓実が参加した。同日午後にはダラス・スタジアムで行われる森保一監督が公登壇する予定となっている。ス