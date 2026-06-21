森保一監督が率いる日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのF組２節で、チュニジア代表とメキシコのモンテレイで対戦。開始４分で鎌田大地が先制点を挙げたのを皮切りに、31分に上田綺世、69分に伊東純也、そして83分に上田がもう一度得点し、４−０で大勝した。2010年の南アフリカ大会でのデンマーク戦（３−１）を超え、日本代表のW杯１試合最多得点記録を更新。見事なゴールラッシュに日本中が酔いしれた。日本サ