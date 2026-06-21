コスタリカ戦からの成長？「そう、そう、そう。特にモリヤスの…」日本の２戦目を海外記者はどう見たのか。スウェーデン戦は３−３と予想「シオガイのゴールが見たい」【W杯】

コスタリカ戦からの成長？「そう、そう、そう。特にモリヤスの…」日本の２戦目を海外記者はどう見たのか。スウェーデン戦は３−３と予想「シオガイのゴールが見たい」【W杯】