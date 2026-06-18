俳優の細田佳央太（かなた）が１７日に自身のインスタグラムを更新。大人らしいメガネ姿を披露した。有村架純、石田ひかり、姫野花春が主演を務める映画「さとこはいつも」（ 沖田修一監督）に書店員役として出演が決まった細田は「約６年ぶりの沖田監督。めちゃくちゃ嬉しいです。少なくとも僕に関しては、エンドロール後に『お酒は二十歳になってから』と表記しなくて大丈夫になりました。」とつづり、黒縁のメガネをかけ、