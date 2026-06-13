犬を飼う場合、法律によって「狂犬病ワクチン」の接種が義務付けられています。一方、犬のワクチンには「混合ワクチン」という任意接種もあります。義務となっている狂犬病ワクチンと、混合ワクチンは具体的に何が違うのでしょうか。また、任意であってもワクチンは接種した方がよいのでしょうか。獣医師の椿直哉さんに聞きました。【要注意】意外すぎる「皮」も絶対ダメ！これが「犬猫が食べたら危険なもの」11例です定期的な