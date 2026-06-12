エアトリは、夏休みや秋の旅行シーズンに向けた大型キャンペーン「エアトリ超サマーセール2026」に、国内旅行商品を6月11日午後3時から追加した。海外旅行のセールは5月11日午前10時から開始しており、海外航空券、海外航空券＋ホテル「エアトリプラス」、海外ホテル、海外アクティビティ、エアトリハワイ（セブ島含む）を対象としていた。国内旅行のセールでは、国内航空券、国内航空券＋ホテル、国内ホテル、国内ツアー、レンタ