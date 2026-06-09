ヨコオが急反騰。前日に全体相場が急落するなかも２５日移動平均線をサポートラインに下げ止まり、押し目買いニーズの強さを反映したが、きょうは改めて投資マネーの攻勢を誘っている。信用買い残は増勢ながらも低水準で、機関投資家などの実需筋が買い主体となっていることを窺わせる。 半導体検査用プローブカードやパッケージ段階でのテストソケット、接続端子（極小ピン）などを手