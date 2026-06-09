メ～テレ（名古屋テレビ） けさ早く、愛知県岡崎市のアパートで火事があり、男女4人が病院に搬送されました。 警察によりますと午前5時10分ごろ、岡崎市戸崎町にあるアパートの「1階付近から火が出ている」などと、119番通報が相次ぎました。 消防によりますと、消防車など13台が出動し、火は約2時間後に消し止められましたが、3階建てアパートの1階の一室が全焼したほか、上の階の部屋のベラ