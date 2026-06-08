高知ユナイテッドSCを率いていた吉本岳史監督が同クラブを退任し、徳島ヴォルティスの新監督に就任することが決定した。8日、両クラブが発表している。現在48歳の吉本監督は現役時代に名古屋グランパスや横浜FC、水戸ホーリーホックなどでプレーし、2012年から2017年まではブランデュー弘前FCで選手兼監督を務めた。その後、横浜FCでジュニアユースのコーチ兼U−14監督を務めたほか、高知でコーチを歴任後、2022年から2024年ま