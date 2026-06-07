【新華社松原6月7日】中国の発電所建設大手、中国能源建設集団が投資し、吉林省松原市で建設を進めるグリーン（環境配慮型）水素・アンモニア・メタノール一体化事業（中能建松原水素エネルギー産業パーク第1期プロジェクト）が安定生産段階に入った。プロジェクトは地域の風力・太陽光資源を活用して発電し、グリーン水素を直接生産するほか、グリーンアンモニアとグリーンメタノールを合成し、発電から化学製品までの完全な生