夏のボーナスをもらってから退職を考える人は多い。だが、退職日を1日ずらすだけで手取り額が大きく変わるという事実は、意外なほど知られていない。脱・税理士の菅原氏が、社会保険料の仕組みと退職日の設定が持つ意味を丁寧に解説している。 まず前提として、賞与は会社が支払い義務を負うものではない。就業規則に支給を明記していれば払う必要があるが、記載がなければ任意だ。支給額も自由で、社員ごとに差をつけ